Championnat du monde de fléchettes: Gary Anderson s’écrase contre Chris Dobey alors qu’Alan Soutar et Jose de Sousa produisent d’énormes retours | Fléchettes Nouvelles

Gary Anderson n’a pas pu faire en sorte que sa victoire du premier set compte alors que Chris Dobey a riposté au troisième tour

Chris Dobey a refusé à Gary Anderson sa 50e victoire sur la scène d’Alexandra Palace alors qu’il remportait une victoire 4-1 au championnat du monde de fléchettes Cazoo.

Anderson sort au troisième tour pour la première fois depuis 2014 et, après que le Flying Scotsman ait minimisé ses chances d’avant-match, cela s’est concrétisé alors qu’il a saboté une avance de 1-0 pour s’écraser.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Chris Dobey bat l’ancien vainqueur Gary Anderson 4-1 pour atteindre les 16 derniers du Championnat du monde de fléchettes. Chris Dobey bat l’ancien vainqueur Gary Anderson 4-1 pour atteindre les 16 derniers du Championnat du monde de fléchettes.

Anderson a commencé la rencontre avec une réelle intention et a fait exploser Dobey alors qu’il se démenait pour prendre trois jambes droites, une brillante finition 121 assurant la pause du lancer avant de sceller le set sur les sommets et de ne laisser à Dobey aucune chance de répondre.

Mercredi 28 décembre – Résultats de l’après-midi Ryan Searle 3-4 José de Sousa (R3) Danny Nopert 2-4 Alan Soutar (R3) Gary Anderson 1-4 Chris Dobey (R3)

Le deuxième set a vu Dobey et Anderson échanger des pauses avant qu’une occasion manquée du Flying Scotsman de prendre une avance de 2-0 ait permis à Dobey de ramener le niveau du concours, retirant 50 avec 18 et double 16 pour rattacher Anderson.

Bien qu’Anderson semble lancer les meilleures fléchettes, frappant successivement six fléchettes parfaites, Dobey a réussi à prendre une avance de 2-1 avec une certaine précision sur les doubles qu’Anderson n’a pas pu rassembler, puis a profité de ces erreurs pour le faire. 3-1.

Une finition imprécise n’a alors fait que rendre la rencontre une tâche encore plus difficile pour Anderson car il a raté trois occasions de tenir son lancer dans le cinquième set, permettant à Dobey de prendre des sommets sur son lancer pour tenir et remporter une victoire « hollywoodienne ».

Dobey : Les paroles d’Anderson m’ont agacé

S’exprimant après le concours, Dobey a exprimé sa joie d’avoir franchi un autre “obstacle” à l’Alexandra Palace et a révélé que certains mots d’Anderson pendant la pause, avec lesquels il “était en désaccord”, l’ont stimulé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Chris Dobey était en colère contre certains commentaires de Gary Anderson à la pause avant de remporter une victoire 4-1 sur l’Écossais. Chris Dobey était en colère contre certains commentaires de Gary Anderson à la pause avant de remporter une victoire 4-1 sur l’Écossais.

“C’était une grande victoire, Gary est un garçon de classe, l’un des grands noms des fléchettes. C’est une énorme victoire. Je n’ai jamais abandonné. C’est le genre de garçon que je suis, je me bats toujours jusqu’au bout. Je suis ravi de remporter la victoire », a déclaré Dobey.

“Gary nous a dit quelque chose lors de la dernière pause et je n’ai pas aimé ça. Cela m’a ennuyé et il n’y avait aucun moyen qu’il gagne le match après cela.

“Je suis sorti et j’ai essayé de l’oublier. C’est un garçon de classe mais je n’étais pas d’accord avec ce qu’il a dit. Je me suis assuré de gagner ce match.

“J’ai occupé ce poste plusieurs fois, alors j’espère surmonter cet obstacle. Je suis toujours dans la compétition.”

Soutar élimine la neuvième tête de série Noppert

Alan Soutar a réalisé l’une des performances de sa carrière dans la mesure où il a riposté pour remporter une victoire 4-2 sur la neuvième tête de série Danny Noppert lors du deuxième match de la session.

Alan Soutar a riposté de 2-0 pour assurer une victoire 4-2 contre Danny Noppert

Noppert a pris un départ parfait contre Soutar, lançant le match avec un maximum et 11 fléchettes avant de sécuriser le set 3-1 avec une finition brillante de 104.

Le deuxième set a vu la précision de Noppert sur les aigus fournir du succès alors qu’il continuait à ajouter à son décompte maximum, prenant le set en jambes droites avec Soutar incapable de trouver une réponse malgré le fait de lancer à la moyenne du tournoi.

Cependant, le troisième set a offert une chance inattendue à l’Écossais et il l’a saisie, profitant d’une erreur sur la 66 finition de Noppert pour le break du lancer avant de prendre six jambes consécutives pour ramener l’égalité à 2-2.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Alan Soutar sort un sensationnel 152 check-out contre Danny Noppert lors de leur match de troisième tour au Championnat du monde de fléchettes. Alan Soutar sort un sensationnel 152 check-out contre Danny Noppert lors de leur match de troisième tour au Championnat du monde de fléchettes.

À partir de là, Soutar a pris vie avec une finition sensationnelle de 152 pour prendre la tête pour la première fois et faire 3-2, une autre énorme finition de 130 aidant à préparer Soutar pour la victoire 4-2 dans un retour et une performance inoubliable. Un affrontement avec Gabriel Clemens l’attend désormais en huitièmes de finale.

De Sousa revient pour organiser la confrontation des prix

Le match d’ouverture de la 11e journée à l’Alexandra Palace a vu Jose de Sousa produire un retour tout-puissant contre Ryan Searle, ripostant de 3-0 à une victoire 4-3 pour organiser un affrontement avec le numéro 1 mondial Gerwyn Price dans les 16 derniers. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jose de Sousa riposte après trois sets pour vaincre Ryan Searle 4-3 pour établir une égalité des 16 derniers avec Gerwyn Price. Jose de Sousa riposte après trois sets pour vaincre Ryan Searle 4-3 pour établir une égalité des 16 derniers avec Gerwyn Price.

Searle a pris le contrôle pour s’assurer une avance de 3-0 contre De Sousa, une pause de lancer avec une certaine imprécision sur le double de The Special One donnant à Heavy Metal une avance de 1-0. Searle a ensuite annulé une légère riposte de son adversaire dans le deuxième set alors qu’il éliminait les sommets dans la manche décisive.

Un troisième set médiocre a suivi, dans lequel les deux joueurs avaient une moyenne inférieure à 90, mais Searle était à nouveau le meilleur des deux alors que les doubles continuaient de troubler De Sousa.

Mercredi 28 décembre – Horaire du soir Joe Cullen vs Damon Heta (R3) Michel van Gerwen vs Mensur Suljovic (R3) Michel Smith vs Martin Schindler (R3)

Cependant, The Special One a ensuite commencé un retour pour maintenir le match en vie dans le quatrième set, concluant avec D16 après avoir claqué un T20 avec sa première fléchette pour le porter à 3-1. Deux mauvaises visites de Searle dans le cinquième set ont ensuite forcé un match décisif dans lequel De Sousa s’est bel et bien remis dans le match, sortant la D8 pour porter le score à 3-2.

À partir de là, De Sousa a ramené le niveau du match alors qu’un énorme maximum lui laissait 98 qu’il a sorti au sommet pour mener le match à un septième set, trouvant son rythme sur les aigus et remportant finalement la victoire en D2.

Championnat du monde de fléchettes en direct Vivre de

Mercredi soir à Ally Pally

Triple champion du monde Michel van Gerwen affronte l’Autrichien Mensur Suljovic lors d’une soirée à succès, qui comprend également “The Rockstar” Joe Cullen contre Damon Heta et le finaliste 2022 Michael Smith contre Martin Schindler. Regardez l’action en direct à partir de 19h Fléchettes Sky Sports et Événement principal de Sky Sports.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.