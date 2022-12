Championnat du monde de fléchettes: Gary Anderson opérationnel à Alexandra Palace alors que James Wade s’effondre | Fléchettes Nouvelles

Gary Anderson a été contraint de produire des fléchettes de premier ordre pour repousser Madars Razma lors de son match d’ouverture au Championnat du monde de fléchettes

Le double champion du monde Gary Anderson a repoussé Madars Razma pour sceller une victoire 3-1 à son 52e anniversaire, tandis que Dirk van Duijvenbode a raté de peu une finition à neuf fléchettes alors qu’il traversait un thriller décisif.

Anderson a montré pourquoi il est champion 2015 et 2016 à Alexandra Palace après avoir devancé le triple 19 en frappant le maestro Razma pour atteindre le troisième tour.

Le Néerlandais Van Duijvenbode a frôlé la perfection après avoir survécu à une fléchette de match et à un tie-break du dernier set pour se qualifier contre le Tchèque Karel Sedlacek, tandis que le quadruple demi-finaliste James Wade a vu ses espoirs se terminer par un choc 3-2. défaite contre le Gallois Jim Williams.

Jeudi 22 décembre – Résultats du soir Gary Anderson 3-2 Madars Razma (R1) James Wade 2-3 Jim Williams (R1) Luc Humphries 3-2 Florian Hempel (R1) Vincent van der Voort 3-0 Cameron Menzies (R2)

Anderson, qui a subi pour la dernière fois une sortie au premier tour ici en 2010 contre Ronnie Baxter, a sorti une tonne tôt alors qu’il affichait une moyenne de 105, mais n’a toujours remporté que le premier set 3-2.

Le Letton ‘Razmatazz’ en a fait un jeu de niveau après avoir épinglé des finitions consécutives de plus de 121 sur le mille et 134.

Il a éclipsé ces deux checkouts pour briser son adversaire avec un 154 magique sur les sommets, mais le vétéran écossais a riposté avec un 15 fléchettes avant d’en glisser un dans le double 4 après que Razma ait gaspillé quatre fléchettes pour sceller le troisième set.

Alors que Razma distribuait beaucoup trop de cadeaux d’anniversaire à Anderson, l’ancien champion du monde a finalement remporté la victoire avec son sixième match de fléchettes, coulant un superbe 110.

“N°1 mondial ou classé 128e, je m’en fous, à la fin de la journée, vous devez toujours me battre et c’est comme ça”, a déclaré Anderson.

“Madars Razma était une menace sérieuse dans ce match, mais Gary Anderson est arrivé à la fin et il peut retirer beaucoup de points positifs. Peut-être qu’il doit être un peu plus clinique, mais il n’a pas joué à beaucoup de jeux télévisés et que était assez évident. C’était un très bon travail d’Anderson à la fin. Il en sera satisfait. Mark Webster sur Gary Anderson

Jim Williams a largué le multiple vainqueur majeur James Wade dans un choc aux Mondiaux

L’ancien finaliste de Lakeside Williams a remporté une superbe victoire 3-2 sur la huitième tête de série Wade pour passer pour la première fois au troisième tour du tournoi où il rencontrera l’Allemand Gabriel Clemens.

Le Gallois a fait preuve de prouesse sur le double, tirant 107 et 119 en cours de route pour assommer “The Machine”.

Cinquième tête de série Luc Humphries a été forcé de creuser profondément mais ‘Cool Hand’ a trouvé un moyen d’enregistrer une victoire 3-2 sur la star allemande Florian Hempel avec l’aide de sept 180 malgré 29 doubles manqués.

“Je me sentais vraiment bien là-haut, mais ça ne se passait pas pour moi”, a déclaré Humphries. “J’ai eu de la chance de franchir la ligne à la fin. C’était difficile. Je n’ai pas joué aussi bien que possible, mais je suis qualifié pour le tour suivant.”

Vincent van der Voort était en pleine forme alors que «The Dutch Destroyer» a battu Cameron Menzies 3-0 pour se qualifier pour une rencontre avec Humphries jeudi prochain.

Le tireur rapide de 47 ans a réalisé une moyenne de 90,78, a frappé 12 140 et a terminé avec 56% en double dans une belle performance.

Jeudi 22 décembre – Résultats de l’après-midi Krzysztof Ratajski 3-1 Danny Jansen (R1) Ryan Searle 3-0 Adam Gawlas (R1) Mensur Suljović 3-0 Mike De Decker (R1) Dirk van Duijvenbode 3-2 Karel Sedlacek (R2)

DVD si proche du paradis des neuf fléchettes

Dirk van Duijvenbode s’est fait connaître avec une course remarquable jusqu’à la finale du Grand Prix mondial en 2020

“Le Titan” Van Duijvenbode a atteint les 32 derniers matchs à Ally Pally – mais seulement de justesse – alors qu’il est passé de 2-1 à devancer Sedlacek dans une épopée de l’après-midi.

Le n ° 14 mondial a traversé le premier set avec une moyenne étonnante de 108, mais a gaspillé une série de doubles tentatives manquées pour permettre une pause précoce dans le deuxième de Sedlacek, qui a scellé le set avec une jambe de 13 fléchettes.

Sedlacek a remporté une victoire lors de la dernière étape dans le troisième avant que Van Duijvenbode ne rebondisse pour remporter le suivant et porter le concours à un décideur dans lequel ‘Aubergenius’ a tiré huit fléchettes parfaites, puis a plongé de peu la cible D12 à la poursuite des neuf premiers. lanceur du tournoi de cette année.

Van Duijevenbode s’est contenté d’une jambe de 10 fléchettes et a profité d’une fléchette de match manquée sur bullseye de Sedlacek pour déplacer le match vers des jambes supplémentaires, où il a lancé 14 et 15 fléchettes pour assurer une rencontre avec Ross Smith ou Darius Labanauskas après Noël .

“Oui, j’y ai pensé [the nine-dart leg] allait dedans quand il a quitté ma main “, a admis Van Duijvenbode. “Parfois, vous manquez un neuf dard et vous savez juste qu’il n’est pas dedans et je l’ai jeté et j’ai pensé” c’est dedans “, mais ce n’était pas le cas.”

“Je me suis à peine remis du premier set, où il est sorti avec une moyenne de 108 et a complètement pris d’assaut la scène. Nous ne nous attendions pas à ce qu’il y ait un tie-break à la fin de tout cela ! à un moment donné, il en a frappé trois d’affilée, un avant la tentative de neuf fléchettes, puis deux à l’intérieur de la tentative. Il a raté un double pour cela et vraiment, la chose étonnante était qu’il aurait encore pu perdre après cela et était dans une mauvaise position Il était incroyablement gonflé à bloc et il a fini par s’en sortir, mais c’était vraiment difficile pour Dirk !” John Part sur Dirk van Duijvenbode

Mensur Suljović a remporté une victoire en deux sets contre Mike de Decker pour réserver une rencontre de troisième tour avec Michael van Gerwen, tandis que Ryan Searle a remporté une victoire 3-0 sur Adam Gawlas et affrontera désormais Jose de Sousa le 28 décembre.

“Van Gerwen est le favori à chaque fois. Je l’ai vu à la télévision contre Lewy Williams et il a joué avec brio. Le deuxième set a été fantastique mais chaque match est différent. J’espère que je pourrai faire pression sur lui”, a déclaré la star autrichienne Suljovic. “J’aime Michael – c’est mon ami. Je veux jouer mon jeu, pas son jeu. J’ai un bon feeling.”

la Pologne Krzysztof Ratajski a également atteint le troisième tour après avoir battu Danny Jansen 3-1, lui réservant une rencontre avec le danseur Dimitri van den Bergh.

Vendredi à Ally Pally

Joe Cullen affronte le conquérant de Fallon Sherrock “Rapid” Ricky Evans vendredi soir avant les vacances de Noël

Le deuxième tour se termine sur deux sessions avec le champion du monde 2018 Rob Cross, la septième tête de série Jonny Clayton et le champion des Masters Joe Cullen parmi les noms les plus en vue en action.

Vendredi 23 décembre – Calendrier de l’après-midi (12h30 GMT) Brendan Dolan vs Jimmy Hendriks (R2) Chris Dobéy vs Martijn Kleermaker (R2) Ross Smith vs Darius Labanauskas (R2) Rob Croix vs Scott Williams (R2)

Vendredi 23 décembre – Rencontres du soir (19h00 GMT) Martin Schindler vs Martin Lukeman (R2) Danny Nopert vs David Cameron (R2) Jonny Clayton vs Danny Van Trijp (R2) Joe Cullen vs Ricky Evans (R2)

Après une pause de Noël de trois jours, les troisième et quatrième tours se dérouleront du 27 au 30 décembre, avant que les quarts de finale, les demi-finales et la finale ne se déroulent du 1er au 3 janvier.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.