Championnat du monde de fléchettes: Gary Anderson annule ses chances d’ajouter à ses deux titres Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

Gary Anderson a célébré son 52e anniversaire avec une victoire âprement disputée contre Madars Razma la dernière fois

Gary Anderson affrontera Chris Dobey sachant qu’il aura besoin d’une performance hollywoodienne pour atteindre le niveau de ses deux précédents triomphes au Championnat du monde de fléchettes.

L’Écossais, qui a remporté des années consécutives en 2015 et 2016, compte plus de victoires sur la scène d’Alexandra Palace que tout autre joueur – mais il a perdu sa place au sommet des fléchettes ces derniers temps.

Il a remporté une victoire 3-1 sur Madars Razma la dernière fois alors qu’il retournait à la maison des fléchettes le jour de son anniversaire.

Ce n’était en aucun cas une performance vintage de la part de l’homme de 52 ans, avec Razma offrant une concurrence féroce qui comprenait une caisse mémorable de 154, mais il a fait le travail, avec ses propres caisses de plus de trois tonnes.

Malgré son succès, Anderson ne s’attend pas à se battre pour un troisième titre cette année, mais apprécie d’être de retour au Palace.

“Je ne sais pas si je peux gagner cette année. Mon jeu est loin d’être ce qu’il devrait être, mais je continue d’essayer et je m’entraîne beaucoup plus avec Ryan (Searle)”, a déclaré Anderson.

“Nous continuons d’essayer, je m’entraîne beaucoup plus. J’ai en tête de recommencer l’année prochaine à partir de zéro et de m’éloigner de la maison et de recommencer à lancer.”

Mercredi 28 décembre – Calendrier (12h30 GMT) Ryan Searle vs José de Sousa (R3) Danny Nopert vs Alan Soutar (R3) Gary Anderson vs Chris Dobey (R3)

Anderson est à une victoire d’enregistrer un demi-siècle de victoires au Championnat du monde PDC, mais il entre dans le tournoi de cette année sous le radar.

“J’ai entendu les commentateurs et ceci et cela pour les ânes, mais si je donnais réellement à un poisson volant ce qu’ils pensaient et disaient, j’aurais emballé des fléchettes il y a longtemps. Je ne pourrais pas donner deux singes si Je suis au-dessus ou en dessous du radar, je suis là juste pour lancer des fléchettes et c’est tout.

“C’est la dernière fois que je suis arrivé à ce tournoi, mais c’est bien parce que j’ai pu obtenir une semaine d’entraînement supplémentaire qui m’a aidé. Ce sera un long travail maintenant, mais je continuerai pendant aussi longtemps. tant que je peux continuer.

“J’ai atteint la finale il y a deux ans et j’ai à peine lancé une fléchette avant le début du tournoi. Je peux encore le faire de temps en temps quand j’en ai besoin.”

Mercredi 28 décembre – Calendrier (19h00 GMT) Joe Cullen vs Damon Héta (R3) Michel van Gerwen vs Mensur Suljović (R3) Michel Smith vs Martin Schindler (R3)

Anderson a ajouté: “C’est le rêve de tout joueur de fléchettes juste de se tenir sur cette scène. Même moi – si je ne peux pas sourire en venant ici – c’est l’endroit où vous devez être.

“C’est juste une super ambiance et un super endroit pour le Championnat du Monde.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.