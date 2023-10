Championnat du monde de fléchettes : Fallon Sherrock et Mikuru Suzuki obtiennent des places à l’Alexandra Palace | Actualités sur les fléchettes

Fallon Sherrock et Mikuru Suzuki joueront au Championnat du monde de fléchettes de cette année

Fallon Sherrock et Mikuru Suzuki ont obtenu leur qualification pour le Championnat du monde de fléchettes 2023/24 de la PDC Women’s Series.

Le duo détient un avantage inattaquable au classement de la série féminine pour s’assurer les deux places de qualification disponibles dans le plus grand événement du sport.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez Sherrock devenir la première femme à frapper un neuf fléchettes télévisée ! Regardez Sherrock devenir la première femme à frapper un neuf fléchettes télévisée !

Suzuki avait abordé le dernier week-end de la série féminine à la deuxième place derrière Beau Greaves, avec 13 300 £ de prix en argent provenant des 20 premiers événements de l’année.

« La Reine du Palais » était troisième avec 11 100 £, et Lisa Ashton, quatrième, s’étant retirée des événements 21-24, elle disposait d’un tampon de 3 300 £ devant Rhian O’Sullivan.

La victoire de Sherrock lors de l’événement 21, alliée à la sortie anticipée d’O’Sullivan lors de l’événement 22, signifie que la star de Milton Keynes et Suzuki ne peuvent désormais pas être rattrapés par le peloton de poursuite.

Suzuki a déjà participé à l’Alexandra Palace lors du tournoi 2019/20, perdant 3-2 contre James Richardson – le lanceur de Milton Keynes Sherrock étant ensuite entré dans l’histoire dans la même épreuve avec ses victoires sur Ted Evetts et Mensur Suljovic.

Sherrock a également participé aux deux derniers Championnats du monde et fera son retour à l’Alexandra Palace en décembre – complétant une année mémorable qui l’a vue frapper un neuf dards sur le Challenge Tour et recevoir un MBE.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Abi Davies pense que ce que Sherrock a fait pour le sport est sans égal Abi Davies pense que ce que Sherrock a fait pour le sport est sans égal

Le troisième titre de Sherrock dans la série féminine de 2023 a également resserré l’écart sur Suzuki dans la course pour une place au Grand Slam of Darts de novembre – avec l’éventuelle deuxième place de l’ordre de mérite final de la série féminine rejoignant Greaves, vainqueur du Women’s World Matchplay à Wolverhampton – en direct sur Sky Sports.

Série féminine PDC 2023

samedi 14 octobre

Le centre de tennis Robin Park, Wigan

Événement 21

Quarts de finale

Kirsi Viinikainen 5-0 Aoife McCormack

Fallon Sherrock 5-3 Lorraine Hyde

Vicky Pruim 5-2 Beau Grèves

Laura Turner 5-4 Steph Clarke

Demi finales

Fallon Sherrock 5-0 Kirsi Viinikainen

Vicky Pruim 5-1 Laura Turner

Final

Fallon Sherrock 5-0 Vicky Pruim

Assistez à la 17e édition du Grand Slam of Darts du 11 au 19 novembre au Aldersley Leisure Village. Diffusez vos sports préférés et plus encore avec MAINTENANT