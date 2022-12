Championnat du monde de fléchettes: Emma Paton de Sky Sports fait ses prédictions et conseille Josh Rock pour jouer | Fléchettes Nouvelles

Emma Paton dit de faire attention à Josh Rock et Nathan Aspinall au Championnat du monde de fléchettes PDC 2023

Le championnat du monde de fléchettes est de retour !

Les meilleurs joueurs de la planète seront en action à l’Alexandra Palace entre le 15 décembre et le 3 janvier, exclusivement en direct sur Sky Sports, Peter Wright cherchant à défendre avec succès le titre.

Avant la soirée d’ouverture de jeudi, au cours de laquelle Wright sera en action, la présentatrice de Sky Sports Darts Emma Paton a donné ses prévisions de tournoi, y compris son package surprise et qui, selon elle, soulèvera le trophée Sid Waddell au début de 2023…

Match incontournable du Round 1 ?

Willie O’Connor contre Beau Greaves. C’est difficile à appeler! Greaves joue les meilleures fléchettes au moment où les trois femmes montent sur la scène Ally Pally et O’Connor sait qu’il devra être sur son jeu pour la battre.

Le joueur de 18 ans a à peine perdu toute l’année ! Non seulement elle a remporté huit titres consécutifs de la série féminine, mais elle a également réalisé de bonnes moyennes – près de 108 en battant Fallon Sherrock lors de l’avant-dernière épreuve a été le véritable point culminant.

O’Connor n’a pas été ultra-régulier cette année et on se demande ce qui lui passait par la tête au moment du tirage au sort. Qui gagne? Je ne sais pas!

Forfait surprise ?

Combien puis-je en avoir ? ! L’un de mes choix est Nathan Aspinal. Après avoir fait un retour incroyable après une blessure potentiellement mortelle, The Asp est de retour à son meilleur niveau.

Il a un trimestre intéressant avec le champion en titre Peter Wright, ainsi que Dimitri van den Bergh et Jonny Clayton, mais après avoir fait deux finales majeures en l’espace de quelques semaines au Prix mondial et au Grand Chelem, il a montré qu’il peut se battre avec les meilleurs.

Nathan Aspinall est de retour près de son meilleur après avoir surmonté une blessure au poignet

Je pense aussi qu’il se bat pour plus que d’autres – il veut faire partie de la Premier League l’année prochaine, ce qui est juste une motivation supplémentaire.

En parlant de Premier League, mon autre choix est Danny Nopert. Il a connu sa meilleure année après avoir remporté un premier majeur à l’Open du Royaume-Uni en mars, mais je pense toujours qu’il devra peut-être faire quelque chose de spécial pour faire partie de la formation de huit hommes et peut-être qu’une course aux Mondiaux est exactement cela.

Joueur non classé à surveiller ?

Il doit être Josh Rock. Le joueur de 21 ans est 47e de l’Ordre du mérite à l’approche du Championnat du monde et sixième favori des bookmakers pour remporter le tout ! Cela vous montre à quel point sa première année dans le PDC a été incroyable.

Josh Rock a récemment déclaré à Sky Sports qu’il ferait tout ce qu’il peut pour devenir le numéro 1 mondial et le champion du monde.

Je pense que tous les joueurs qui regardaient le tirage fin novembre espéraient et priaient pour ne pas tirer Rock. C’est Jose Justicia le premier pour l’Irlandais du Nord avant une confrontation potentielle avec Callan Rydz samedi soir, alors attendez-vous à un feu d’artifice !

Pour quelqu’un qui n’a disputé qu’une poignée de matchs sur la grande scène (dont l’un comprenait un neuf fléchettes contre Michael van Gerwen), il prend clairement tout cela dans sa foulée et savoure chaque opportunité. Je m’attends à ce que samedi ne soit pas différent!

Et le gagnant est…

Michel van Gerwen. Je ne peux tout simplement pas voir derrière lui ! MvG a remporté tous les tournois majeurs sur Sky Sports cette année sauf un et a parfois joué des fléchettes ridicules. Je pense qu’il est juste de dire que c’est le plus convaincant que Van Gerwen ait été au cours des deux dernières années et plus comme le Néerlandais dominant qu’il était à son apogée.

En plus de la Premier League, du World Matchplay et du World Grand Prix, il a également remporté une septième victoire de sa carrière en finale du championnat des joueurs il y a quelques semaines à peine, montrant vraiment qu’il joue les meilleurs fléchettes du moment.

Je repense au World Matchplay, qui s’est finalement soldé par une confrontation avec lui et Gerwyn Price en finale. Van Gerwen n’était pas à son meilleur pendant les premiers tours, mais en ce qui concerne le coup de poing, il a trouvé ces engrenages supplémentaires.

Je pense que le format du Championnat du Monde lui convient et le triple champion est clairement d’humeur confiante en clamant déjà qu’il est l’homme à battre. Eh bien, je ne peux pas discuter avec ça!

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – du 15 décembre au 3 janvier. La couverture de la soirée d’ouverture commence à 18 h le jeudi.