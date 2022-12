Championnat du monde de fléchettes : Chris Dobey dit que Gary Anderson l’a ennuyé – “Il n’y avait aucun moyen qu’il gagne !” | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Dobey était en colère contre certains commentaires de Gary Anderson pendant la pause avant de remporter une victoire 4-1 sur le double champion du monde.

Chris Dobey a déclaré que les mots de Gary Anderson l’avaient blessé avant de remporter la victoire sur le double champion du monde au troisième tour à Alexandra Palace.

Dobey s’est qualifié pour les 16 derniers du championnat du monde PDC pour la quatrième fois après une victoire 4-1 contre Anderson mercredi après-midi et affrontera désormais Rob Cross ou Mervyn King.

S’exprimant par la suite, Dobey a révélé qu’Anderson l’avait “ennuyé” mais n’a pas précisé ce que l’Ecossais – champion du monde en 2015 et 2016 – avait prononcé.

Dobey a battu Anderson 4-1 pour atteindre les 16 derniers au championnat du monde de fléchettes PDC

Dobey a dit Sports du ciel: “Gary nous a dit quelque chose lors de la dernière pause et je n’ai pas aimé ça. Cela m’a ennuyé et il n’y avait aucune chance qu’il gagne le match après ça.

“Je suis sorti et j’ai essayé de l’oublier. C’est un garçon de classe, tout le monde le sait, mais je n’étais pas d’accord avec ce qu’il a dit. J’avais un travail et je me suis assuré de gagner ce match.

“C’était une grande victoire, Gary est un garçon de classe, l’un des grands noms des fléchettes et ce depuis un certain temps, donc c’est une énorme victoire. Je n’ai jamais abandonné. C’est le genre de garçon que je suis, je me bats toujours pour le Je suis ravi d’avoir remporté la victoire.

“Dobey a réalisé une performance complète”

Dobey a perdu le premier set 3-0 alors qu’Anderson avait une moyenne d’environ 115, et aurait été mené 2-0 en sets si son adversaire n’avait pas vacillé sur ses doubles.

Cependant, “Hollywood” s’est rallié après cela et visera désormais à atteindre les quarts de finale du Championnat du monde pour la première fois après avoir été éliminé en huitièmes de finale par Anderson en 2019, Glenn Durrant en 2020 et Luke Humphries en 2022.

S’il affronte Cross, ce sera un match revanche du premier tour du World Matchplay 2022, un match dans lequel Dobey a gaspillé une avance de 8-2 pour perdre 11-9 dans les jambes.

Dobey pourrait affronter Rob Cross (photo) lors de son prochain match à Alexandra Palace

Fléchettes Sky Sports Mark Webster a déclaré à propos de la victoire de Dobey sur Anderson : “Le deuxième set a été la clé.

“Dobey s’est accroché là-dedans, l’a pincé et à partir de là, il était le meilleur joueur. Il avait l’air calme et composé et n’a jamais joué le joueur. C’était une performance complète.

“Il a embouteillé ce jeu [against Cross in the Matchplay] – ses paroles, pas les miennes – mais a retrouvé son sang-froid maintenant.

“Il s’est approché de la ligne gagnante contre Anderson et a clôturé le match, canalisant sa colère de la bonne manière.”

