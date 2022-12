Championnat du monde de fléchettes : Beau Greaves sur la dartite, Fallon Sherrock et ses rêves Ally Pally | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Beau Greaves parle de ses expériences de souffrir de dartite et de jouer contre Fallon Sherrock pendant que son frère lui donne un pourboire pour aller jusqu’au bout

Beau Greaves refuse de se laisser impressionner alors qu’elle se prépare à innover dans le domaine des fléchettes lorsqu’elle entame sa campagne de championnat du monde vendredi soir.

La lanceuse de Doncaster entrera dans l’histoire en tant que plus jeune femme à avoir participé aux 30 ans d’histoire du tournoi lorsqu’elle affrontera l’Irlandais Willie O’Connor lors de son match de premier tour – en direct sur Sky Sports Darts.

Greaves a remporté 52 matchs successifs dans la série féminine PDC et elle se dirige vers Alexandra Palace sous une forme ardente après plus de succès sur le circuit WDF à Prague et Assen.

Le joueur de 18 ans, qui a remporté le titre mondial WDF 2022 plus tôt cette année, a failli quitter le sport après avoir souffert d’une dartite – la perte inexpliquée du contrôle moteur de la main, du poignet ou du bras.

Dans une interview exclusive avec Sports du ciel‘Beau ‘n’ Arrow’ a déclaré : “Avec moi, c’était plus à propos de mon approche de la planche. J’avais paniqué avant même de monter sur l’oche. C’était beaucoup d’anxiété en pensant que je vais rater le conseil d’administration, surtout devant les gens.

“On sortait du confinement et je n’avais pas joué devant des gens donc j’étais passé de l’un de ceux-là [where I was] battre tout le monde à un peu de comedown.

“C’était difficile de s’entendre avec [the fact that] Je ne m’en remettrai peut-être jamais mais j’ai une si bonne famille autour de moi. Mon père l’a eu et mon frère Tay [Taylor] l’a eu, mais vous ne pouvez pas le laisser vous déranger trop.

“Vous devez y travailler et vous ne pouvez pas le laisser trop vous déranger. J’essaie simplement de l’ignorer si cela se produit. C’est une de ces choses que vous ne pouvez pas oublier – c’est dans votre tête.”

Sa victoire 5-3 sur Fallon Sherrock lors de la finale de la série féminine PDC de l’événement 19 à Wigan en octobre l’a vue clouer une caisse de 148 et terminer avec une moyenne record étonnante de 107,86 qui l’a aidée à assurer sa deuxième place derrière Lisa Ashton chez les femmes. Classement de l’Ordre du Mérite.

Sherrock a été la pionnière ces dernières années après être entrée dans l’histoire en devenant la première femme à remporter des matchs aux Mondiaux il y a trois ans.

Et Greaves dit qu’elle a remarqué que l’attention des médias entourant sa propre implication dans les Mondiaux diminuait depuis que Sherrock s’était vu attribuer une place dans le tournoi par le PDC.

“Honnêtement, je ressentais plus de pression avant que Fallon ne soit dedans”, a déclaré Greaves. “Quand Fallon a obtenu sa place, j’ai senti l’attention se porter sur elle et cela m’a un peu enlevé.”

‘The Magpie’ Willie O’Connor fait obstacle à Greaves et à l’histoire potentielle

L’adolescente a maintenant hâte de jouer sur la grande scène et pense que tout est un “énorme bonus” pour elle alors qu’elle cherche à faire de sérieux dégâts.

“J’ai hâte de jouer aux Mondiaux parce que c’est énorme. Il n’y a pas beaucoup de jeunes de 18 ans qui peuvent dire qu’ils ont joué à Ally Pally – surtout parce que je suis une fille”, a déclaré Greaves.

“C’est une opportunité que peu de gens ont et je vais juste faire de mon mieux.

“Si je joue mal, je joue mal. Si je joue bien, je joue bien. Vous ne pouvez rien y faire.”

Greaves est capable de remporter le championnat du monde de fléchettes, selon son frère

Le frère de Greaves, Taylor, ne s’est pas retenu, affirmant que sa sœur avait le potentiel de surpasser les plus grands noms de la compétition, notamment le champion en titre Peter Wright, Michael van Gerwen, Gerwyn Price et Michael Smith en remportant le titre à Ally Pally.

Il a déclaré: “Beau est capable de le gagner – à 100%. Elle veut juste monter là-haut et en profiter. Si elle bat William O’Connor, qui est un excellent lanceur, cela lui donnera cet avantage.

“Gabriel Clemens ensuite ! Elle est capable de le gagner. Et pour être juste, chaque obstacle auquel Beau a dû faire face, elle ne l’a pas mis en bouteille. Elle l’a traversé directement.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports – du 15 décembre au 3 janvier.