Championnat du monde de fléchettes : Beau Greaves ne veut pas être comparé à Fallon Sherrock | Fléchettes Nouvelles

Beau Greaves (à droite) ne veut pas être comparé à la «reine du palais» Fallon Sherrock

La propriété la plus chaude des fléchettes, Beau Greaves, dit qu’elle ne cherche pas de comparaisons avec Fallon Sherrock alors qu’elle se prépare pour sa première apparition au Championnat du monde.

La joueuse de 18 ans de Doncaster a gagné sa place dans le tournoi phare de l’Alexandra Palace après avoir remporté huit tournois consécutifs sur la PDC Women’s Series.

Elle a prolongé sa séquence de victoires à 52 matchs incroyables depuis lors et plusieurs des meilleurs joueurs masculins, dont le champion en titre Peter Wright, ont déclaré qu’ils ne voulaient pas l’affronter, l’Irlandais Willie O’Connor étant le premier dans la ligne de tir vendredi prochain. premier tour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael Bridge pense que personne ne voudra affronter Greaves lors des premières étapes des championnats du monde de fléchettes Michael Bridge pense que personne ne voudra affronter Greaves lors des premières étapes des championnats du monde de fléchettes

Greaves a gagné sa place dans le tournoi après avoir battu Sherrock pour terminer au-dessus de son adversaire dans l’ordre du mérite.

Sherrock a ensuite obtenu une place pour sa victoire lors du premier Masters féminin en juillet, tandis que Lisa Ashton s’est également qualifiée, ce qui signifie qu’il y aura trois femmes au tirage au sort du premier tour.

Sherrock est la pionnière des femmes au Championnat du monde après sa course historique jusqu’au troisième tour en 2020, mais Greaves ne cherche pas de comparaisons.

“Ce que Fallon a fait était génial, vous ne pouvez pas lui enlever ça”, a-t-elle déclaré. “Elle a fait des fléchettes brillantes et évidemment les opportunités que n’importe qui saisirait.

“Pour moi, je ne l’ai jamais considérée comme un modèle parce que je la connaissais avant qu’elle ne le fasse. Je ne veux pas être comparé à Fallon dans des trucs comme ça, ce qu’elle a fait était incroyable, mais je veux faire mon propre chose et juste en quelque sorte garder pour moi et continuer à en profiter.

“Je n’ai jamais vraiment eu de modèle. Il n’y a que moi qui lance les fléchettes et nous verrons ce qui se passera. Parfois, j’oublie encore que je suis encore un adolescent, je n’ai que 18 ans et j’oublie que quand je fais tout ça .

“J’en suis vraiment reconnaissant et la vie que j’ai eue jusqu’à présent a été incroyable et je ne la changerais pour rien au monde. Je vais juste continuer à faire ce que je fais.”

“Je ne l’ai jamais admirée en tant que modèle parce que je la connaissais avant qu’elle ne le fasse. Je ne veux pas être comparé à Fallon, ce qu’elle a fait était incroyable, mais je veux faire mon propre truc et juste en quelque sorte garder pour moi et continuer à en profiter” Beau Greaves sur Fallon Sherrock

Alors que Greaves, dont la carrière a été frappée par la dartite ces dernières années, dit qu’elle a de nouveaux sommets à atteindre, elle considère son apparence et le célèbre lieu comme un bonus.

“Je n’y ai jamais pensé comme un rêve, j’étais plutôt pour jouer aux fléchettes féminines et je m’en contentais”, a-t-elle déclaré. “C’est en quelque sorte arrivé, je ne l’avais pas prévu ni attendu.

“Mon état d’esprit n’a pas du tout changé, je suis tellement heureux de jouer n’importe où, j’aime jouer.

“J’essaie de ne pas trop y penser, je ne veux pas trop y penser et finir par le redouter. Je ne suis pas du genre à attendre normalement ce genre de choses, mais je sais que j’aurai beaucoup de soutien.

“Pour moi, ce n’était qu’un bonus et je suis ravi d’avoir cette chance.

“Je sais que la foule pourrait être de mon côté, je ne me soucie pas trop de provoquer des chocs, tant que je veux être là-haut et que j’aime être là-haut, cela me suffit juste.

“Je reviens encore cette année, j’ai eu une si bonne année et l’Ally Pally était un bonus pour moi et dans mon esprit, c’est exactement ce que c’est.

“J’ai l’impression que je ne devrais presque pas être là. Peu importe si je ne gagne pas, je peux dire que j’y ai joué. Je vais juste faire de mon mieux et j’espère que cela fonctionnera.

“Mais je sais que je peux bien jouer et j’ai l’impression que personne ne m’a jamais vu jouer comme je peux vraiment jouer. J’ai l’impression d’avoir des engrenages et je peux l’allumer quand j’en ai besoin.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael Smith dit que Sherrock “apportera de l’excitation” au Championnat du monde après avoir obtenu une place après avoir remporté le Matchplay mondial féminin Michael Smith dit que Sherrock “apportera de l’excitation” au Championnat du monde après avoir obtenu une place après avoir remporté le Matchplay mondial féminin

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wayne Mardle et Laura Turner discutent de la «haine» et de l’hostilité envers Sherrock et disent que les médias sociaux ont un grand rôle à jouer dans la négativité Wayne Mardle et Laura Turner discutent de la «haine» et de l’hostilité envers Sherrock et disent que les médias sociaux ont un grand rôle à jouer dans la négativité

Aussi incroyable que cela puisse être de voyager à travers l’Europe et de gagner des tournois de fléchettes, Greaves n’a pas le droit de se laisser emporter.

Vivant toujours avec ses parents et ses frères et sœurs à Doncaster, Greaves rencontre toujours les mêmes problèmes que tous les adolescents.

“Parfois, vous êtes sur un bon niveau et vous revenez et maman se moque de moi à propos de quelque chose”, a-t-elle déclaré. “C’est un tel contraste quand vous revenez d’un week-end dardant, je n’ai jamais été traité différemment et je ne voudrais pas ça de toute façon.

“C’est agréable de revenir des fléchettes et de ne pas s’entraîner pendant un jour ou deux et de revenir à ce que je fais normalement pendant la semaine.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports – du 15 décembre au 3 janvier.