Championnat du monde de fléchettes: Beau Greaves jure d’apprendre de sa défaite contre Ally Pally et de revenir plus fort | Fléchettes Nouvelles

Beau Greaves a montré au monde ce qu’elle peut faire sur la grande scène, malgré une défaite 3-0 contre l’Irlandais Willie O’Connor vendredi

La sensation adolescente Beau Greaves a juré d’apprendre de sa défaite face à Willie O’Connor lors de ses débuts à Alexandra Palace et de revenir plus forte à l’avenir.

La joueuse de 18 ans de Doncaster a créé une autre tranche d’histoire dans la capitale en devenant la plus jeune femme à participer au Championnat du monde de fléchettes vendredi, bien que ses débuts très attendus se soient soldés par une défaite 3-0 face à l’expérimenté O’Connor. .

“Être là-haut m’a fait réaliser que je peux jouer à un niveau décent. Je dois être meilleur si je veux concourir (contre les meilleurs), mais j’ai apprécié l’expérience” Beau Greaves

Greaves, qui a fait la une des journaux après ses exploits historiques sur la PDC Women’s Series en 2022, a remporté huit titres consécutifs pour sceller son arc Alexandra Palace.

Elle a produit des aperçus de la forme qui l’a vue remporter 52 matchs consécutifs dans la série féminine, remportant 120 et 122 finitions dans les premiers échanges, mais un clinique O’Connor a capitalisé sur ses chances manquées pour réserver sa place au deuxième tour.

“J’en tirerai des leçons, et j’espère que la prochaine fois, je serai un peu mieux. Pour la première fois, je ne suis pas trop découragée”, a déclaré Greaves, qui souhaitait rejoindre le créateur d’histoire Fallon Sherrock en tant que seule autre femme. triompher sur la célèbre scène Ally Pally.

“Je pense que j’essayais un peu trop d’être à la hauteur des attentes qui m’attendaient, mais je suis heureux de me détendre maintenant, de passer un bon Noël avec ma famille et de le mettre derrière moi.

“J’ai bien commencé et j’ai apprécié, mais j’ai laissé ce deuxième set m’échapper et c’est de ma faute.

“C’est ce que vous obtenez lorsque vous jouez au plus haut niveau dans le football masculin.

“J’ai fréquenté ces grandes caisses toute l’année ; je manquais juste de sang-froid quand j’en avais besoin.

“Fair-play pour lui (O’Connor), il était absolument adorable. Il m’a fait sentir le bienvenu et je lui souhaite tout le meilleur pour le reste du tournoi.”

Ce fut encore une année mémorable pour «Beau ‘n’ Arrow», qui a suivi son succès au Championnat du monde féminin WDF avec une série d’affichages record sur le circuit des séries féminines.

Greaves a produit la moyenne la plus élevée enregistrée par une joueuse en octobre, avec une moyenne de 107,86 pour renverser Sherrock 5-3 dans un concours épique.

L’adolescente devrait également jouer dans le Women’s World Matchplay de l’année prochaine, et elle insiste sur le fait que sa première expérience avec Ally Pally lui a donné le goût de plus d’opportunités sur scène.

“Je n’ai que 18 ans et j’espère pouvoir m’en remettre. Je ne vais pas laisser ce match dicter toute l’année pour moi”, a ajouté Greaves.

“J’ai passé une excellente année et je suis heureux de poser un peu les fléchettes, de profiter de Noël et d’y revenir au Nouvel An.

“Être là-haut m’a fait réaliser que je peux jouer à un niveau décent. Je dois être meilleur si je veux concourir (contre les meilleurs), mais j’ai apprécié l’expérience.”

