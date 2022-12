Championnat du monde de fléchettes: Adrian Lewis est largué, tandis que Nathan Aspinall et Scott Williams impressionnent | Fléchettes Nouvelles

Adrian Lewis a été expulsé du championnat du monde de fléchettes après une performance impressionnante de Damon Heta

Le double champion du monde Adrian Lewis a subi une troisième sortie prématurée consécutive au Championnat du monde de fléchettes, tandis que Nathan Aspinall et Scott Williams ont impressionné à Alexandra Palace.

“Jackpot” Lewis s’est retiré du tournoi après avoir subi une défaite en deux sets face à l’Australien Damon Heta dimanche après-midi.

Demi-finaliste à deux reprises Nathan Aspinal a ouvert sa campagne par une victoire face à Boris Krcmar lors de la séance du soir, tandis que Scott Williams a montré son incroyable talent en battant Ryan Joyce dans le match du tournoi jusqu’à présent.

Dimanche 18 décembre – Résultats du soir Mike De Decker 3-1 Jeff Smith (R1) Scott Williams 3-1 Ryan Joyce (R1) Matt Campbell 0-3 Danny Baggish (R1) Nathan Aspinal 3-1 Boris Krcmar (R2)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nathan Aspinall a crédité une “foule phénoménale” pour son soutien alors qu’il battait Boris Krcmar 3-1 pour progresser Nathan Aspinall a crédité une “foule phénoménale” pour son soutien alors qu’il battait Boris Krcmar 3-1 pour progresser

Aspinall a surmonté un client délicat dans le grand croate Krcmar, clôturant la soirée avec un succès 3-1.

La 10e tête de série de 32 ans de Stockport, qui a subi il y a moins d’un an une blessure au poignet qui l’a laissé craindre pour sa carrière, a surmonté un départ lent pour une victoire finalement confortable.

‘The Asp’ a déroulé trois manches consécutives pour prendre le premier match avant que Krcmar ne revienne à égalité.

‘Dum Dum’ a ensuite puni la faute d’Aspinall au double 5 avec une finition de 102 pour mener dans le troisième set avant que l’as de Stockport ne réussisse un tir de 82 pour reprendre le dessus.

Et le travail a été fait alors que le finaliste du Grand Prix mondial et du Grand Chelem de fléchettes a traversé le quatrième set pour remporter la victoire avec une moyenne de 97,8.

“Je ne facilite jamais les choses”, a ri Aspinall. “Je pense que j’ai volé le premier set pour être juste, mais merci à Boris, il a joué un excellent match. J’ai creusé profondément, ma finition n’était pas tout à fait là mais j’ai trouvé un moyen de gagner.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ce garçon sait jouer aux fléchettes ! ‘Shaggy’ Scott Williams s’est classé cinquième maximum avant de sortir ce 164 pour une jambe sensationnelle de 12 fléchettes contre Ryan Joyce Ce garçon sait jouer aux fléchettes ! ‘Shaggy’ Scott Williams s’est classé cinquième maximum avant de sortir ce 164 pour une jambe sensationnelle de 12 fléchettes contre Ryan Joyce

Le vainqueur de l’Ordre du mérite du Challenge Tour, Williams, a fait preuve de beaucoup de fanfaronnade sur la grande scène pour vaincre Joyce dans un affrontement au premier tour qui a vu 17 maximums pour battre le record lors d’un match du premier tour.

‘Shaggy’ Williams frappe 10 180, une moyenne de 100,32 et a épinglé une superbe finition de 164 sur son chemin vers un succès passionnant 3-1 lors de ses débuts avec Ally Pally pour organiser une rencontre avec l’ancien champion du monde Rob Cross.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Scott Williams a déclaré “qu’il ne sert à rien de se sentir nerveux” après avoir participé à une réunion avec son partenaire d’entraînement Rob Cross Scott Williams a déclaré “qu’il ne sert à rien de se sentir nerveux” après avoir participé à une réunion avec son partenaire d’entraînement Rob Cross

“Je me sentais super bien aujourd’hui et c’est sorti sur scène, je sais de quoi je suis capable”, a déclaré Williams. “Le premier set, je me sentais absolument fantastique, puis tout d’un coup j’ai commencé à manquer, mais heureusement, c’est revenu.

“Je me suis entraîné avec Rob [Cross] récemment et il joue comme il l’a fait lorsqu’il a remporté les Mondiaux.

“Nous sommes de bons amis mais nous sommes tous les deux ici pour faire un travail, ce devrait être un bon match.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible John Part pense que les débuts de Williams étaient un niveau au-dessus de tous les autres et soutient l’outsider pour divertir pour le reste du tournoi John Part pense que les débuts de Williams étaient un niveau au-dessus de tous les autres et soutient l’outsider pour divertir pour le reste du tournoi

Dans la bataille nord-américaine, Danny Baggish, qui a atteint le troisième tour il y a deux ans, a blanchi Matt Campbell de manière impressionnante pour se qualifier pour une rencontre avec Mervyn King au deuxième tour.

Informer Mike De Decker a attiré l’attention avec une démonstration convaincante qui l’a vu tirer en huit 180 et a réussi la moitié de ses doubles tentatives sur le chemin de la victoire sur le vétéran canadien Jeff Smith.

Dimanche 18 décembre – Résultats de l’après-midi Madars Razma 3-1 Prakash Jiwa (R1) Karel Sedlacek 3-0 Raymond Smith (R1) Luc Woodhouse 3-0 Vladyslav Omeltchenko (R1) Damon Héta 3-0 Adrien Lewis (R2)

‘Jackpot’ n’a pas de chance contre le chaud Heta

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le meilleur de l’action alors que Heta blanchit ‘Jackpot’ à Ally Pally Regardez le meilleur de l’action alors que Heta blanchit ‘Jackpot’ à Ally Pally

Heta a écarté la star de Stoke-on-Trent Lewis en deux sets avec une moyenne de 96,2, quatre 180 et 56% en double pour se qualifier pour les 32 derniers du tournoi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Heta a frappé avec deux finitions de plus de 102 et 110 tonnes en succession rapide en route pour éliminer l’ancien double champion Lewis Heta a frappé avec deux finitions de plus de 102 et 110 tonnes en succession rapide en route pour éliminer l’ancien double champion Lewis

Lewis avait l’air de mauvaise humeur car il n’a pas réussi à progresser depuis les 64 derniers pour une troisième année consécutive, tandis que Heta n’a laissé tomber que trois jambes pour se frayer un chemin vers le tour suivant.

“Une victoire à la télévision arrivait toujours, je suis content d’avoir fait le travail aujourd’hui”, a déclaré Heta. “J’ai accepté de jouer Adrian parce que c’est un nom avec lequel il faut compter et je pense que j’ai saisi l’occasion.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Damon Heta était ravi après que sa victoire complète sur Adrian Lewis l’ait vu réserver sa place au troisième tour Damon Heta était ravi après que sa victoire complète sur Adrian Lewis l’ait vu réserver sa place au troisième tour

Karel Sedlacek a produit la moyenne la plus élevée du tournoi à ce jour en affichant 98,72 en route vers une victoire 3-0 au premier tour contre l’Australien Raymond Smith, tandis que Luc Woodhouse a battu l’Ukrainien Vladyslav Omelchenko par la même marge.

Woodhouse a décroché trois caisses de plus d’une tonne sur le chemin de la réservation d’une rencontre de deuxième tour avec le numéro un mondial Gerwyn Price, tandis qu’Omelchenko a remporté la plus grande acclamation de la journée lorsqu’il a réussi une finition de 143.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Vladyslav Omelchenko est entré dans l’histoire en devenant le premier Ukrainien à participer au championnat du monde PDC et il a célébré en décrochant ce spectaculaire 143 checkout lors de sa défaite face à Luke Woodhouse Vladyslav Omelchenko est entré dans l’histoire en devenant le premier Ukrainien à participer au championnat du monde PDC et il a célébré en décrochant ce spectaculaire 143 checkout lors de sa défaite face à Luke Woodhouse

Madars Razma a traversé une bataille acharnée avec Prakash Jiwa pour assurer une victoire 3-1 et assurer une rencontre avec le double champion du monde Gary Anderson au tour suivant.

Lundi à Ally Pally

Le n ° 1 mondial Gerwyn Price commencera sa candidature pour une deuxième couronne de championnat du monde alors que le Gallois cherche à répéter ses exploits de 2021 dans la capitale.

Lundi 19 décembre – Rencontres (19h00 GMT) Geert Nentjes vs Léonard Gates (R1) Ritchie Edhouse vs David Cameron (R1) Steve Beaton vs Danny van Trijp (R1) Prix ​​Gerwyn vs Luc Woodhouse (R2)

Le joueur de 37 ans a pour objectif de devenir le septième joueur à remporter plusieurs titres de champion du monde PDC.

“Je pense toujours que je vais gagner tous les tournois auxquels je participe, tout comme Peter [Wright] et Michel aussi [van Gerwen]”, a déclaré Price – la tête de série de l’événement de cette année.

“C’est bien de gagner le championnat du monde une fois, mais devenir multiple champion du monde – c’est mon prochain objectif, et il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas en gagner trois ou quatre autres avant de prendre ma retraite.

“Je sais ce que c’est que de gagner le Championnat du monde, mais je ne sais pas ce que c’est de le gagner devant une grande foule, avec des célébrations et de la famille là-bas, donc c’est une grande motivation pour moi maintenant.”

Lundi 19 décembre – Rencontres (12h30 GMT) André Dorure vs Robert Owen (R1) Danny Janssen vs Paolo Nebrida (R1) Niels Zonneveld vs Lewy Williams (R1) José de Sousa vs Simon Whitlock (R2)

“The Special One” Jose de Sousa affronte Simon Whitlock lors d’un affrontement à succès l’après-midi à Ally Pally, tandis que “The Bronzed Adonis” Steve Beaton fait son retour sur la grande scène contre le jeune Néerlandais Danny van Trijp.

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 – en direct sur Sky Sports Darts – jusqu’à la finale le 3 janvier.