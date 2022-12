Championnat du monde de fléchettes: Adrian Lewis admet qu’il est proche de la retraite mais qu’il peut encore aller loin à Alexandra Palace | Fléchettes Nouvelles

Adrian Lewis est prêt à faire reculer les années au Championnat du monde de fléchettes

Adrian Lewis est déterminé à s’amuser lors de son 18e championnat du monde de fléchettes, mais ‘Jackpot’ admet qu’il sera sur le point de l’appeler un jour s’il ne fait pas une bonne course à Alexandra Palace.

Lewis, 37 ans, est l’un des plus grands noms du sport, ayant connu du succès au niveau élite pendant près de deux décennies.

Vainqueur de neuf titres télévisés – dont des couronnes consécutives de championnats du monde en 2011 et 2012 – Lewis a mis la pression sur sa dernière apparition à la maison des fléchettes en disant qu’il envisagerait de quitter le jeu à moins qu’il ne livre la marchandise.

Lewis, qui n’a perdu que trois manches en route vers un succès en deux sets contre le Suédois Daniel Larsson au premier tour vendredi, dit qu’il a toujours la détermination et le combat : “Avez-vous vu mon attitude ? Qu’en pensez-vous ? C’est là que J’en suis en ce moment Soit je le fais, soit je ne le fais pas.

“Qu’est-ce que je veux du jeu? C’est la réponse maintenant. Je veux gagner plus. C’est ce que je veux.

“Je compte si je ne gagne pas cette fois ou si je fais un bon parcours – deux ans !”

Le lanceur de Stoke-on-Trent, qui a décroché son premier titre de classement en près de trois ans en 2022, visera à mettre fin à ses cinq ans d’attente pour une place en demi-finale télévisée.

Il a déclaré : “J’ai presque 38 ans maintenant et vous devez vous rappeler que je joue ici depuis près de 20 ans maintenant !

“Je me sens vraiment à l’aise ici. C’est ma maison depuis que je me souvienne. J’ai toujours dit dans mes interviews et tout le reste qu’il y a quelque chose de magique dans cet endroit et je l’adore. Si je ne peux pas me lever pour cela, je ne devrais pas jouer le jeu !

“Je vais continuer. Je vais faire de mon mieux et c’est tout ce que je peux faire. Si je te laisse tomber, je m’excuse, mais je suis prêt pour le combat ! Croyez-moi, je suis pour le combat.

“Yo Adrian, Yo Adrian. Ouais, je suis partant”, a poursuivi Lewis. “Je ne sais pas d’où ça vient, je me sens prêt. Je peux imiter la finale d’il y a six ans. Je le sais.”

“C’est un bon début pour sa campagne de championnat du monde. Il sera vraiment heureux d’avoir cette performance confortable et tous ceux qui ont été comme ce qu’il a été avant glissent ensuite dans les rangs, ils savent qu’ils ont encore des capacités et ils ont juste besoin d’avoir le désir et l’envie. C’est difficile de croire que la première fois qu’il a remporté les Mondiaux, c’était il y a 11 ans – c’est fou ! Damon Heta va devoir être sur son A-game” Corrine Hammond sur Adrian Lewis

Lewis, qui a été éliminé du top 32 mondial après la brillante course de Raymond van Barneveld jusqu’aux demi-finales du Grand Chelem de fléchettes, a ajouté : “Je dois juste garder le même rythme. C’est important pour moi – non peu importe ce qui revient, continuez avec eux.

“Si je suis battu, je finirai par prendre ma retraite l’année prochaine et je ne veux pas ça. Je veux en profiter. Je veux y aller et lancer.

“Penser à combien de temps je suis ici, c’est ahurissant. Cela me brûle l’esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – comment puis-je m’améliorer? Comment puis-je faire ceci et comment puis-je faire cela.”

