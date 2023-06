Championnat du monde de dynamophilie : l’Indienne Kasha Nia Sachdev et Noa Sara Eappen réécrivent des records au Kirghizistan

Les adolescentes indiennes Kasha Nia Sachdev et Noa Sara Eappen ont remporté des médailles d’or en route pour battre les records du monde au Championnat du monde de dynamophilie au Kirghizistan.

Le tournoi s’est déroulé du 21 au 25 juin.

A LIRE AUSSI| Mises à jour en direct de Football Transfer: Gundogan rejoint officiellement Barcelone; Arsenal poursuit sa quête du riz

Kasha, 15 ans, et Noa, 13 ans, ont démontré leur force et leurs compétences dans le « Full Powerlifting » qui se composait de trois catégories – Squat, Bench & Deadlift et Single Events qui comprenaient les catégories Deadlift et Benchpress.

Kasha a établi des records du monde chez Teen 1, Female, Under 75kg. Elle a levé 198,5 kg en Full Powerlifting Event : Squat (80 kg), Bench (33,5 kg) et Deadlift (85 kg).

Dans les épreuves individuelles, elle a marqué 85 kg en Deadlift, 34 kg en Benchpress.

Noa a remporté l’or et établi des records du monde chez Teen-1, Female, Under 60kg.

En Full Powerlifting Event, elle a levé 210 kg : Squat (70 kg), Bench (41,5 kg) et Deadlift (98,5 kg).

Dans les épreuves individuelles, elle a levé 100 kg en Deadlift et 42,5 kg en Benchpress.

« Les mots manquent pour saisir l’impact profond que la dynamophilie a sur ma vie ; c’est le début de ma journée et ma dernière pensée avant de dormir, me mettant continuellement au défi de surpasser mon potentiel », a déclaré Kasha dans un communiqué.

A LIRE AUSSI| Gold Cup 2023 : le Mexique entame sa campagne avec une raclée 4-0 contre le Honduras

Noa a trouvé une « transformation habilitante » grâce à la dynamophilie. « Je me percevais autrefois comme petit et faible, mais la dynamophilie a révolutionné ma vision de mes propres capacités. L’immense dévouement et les efforts que j’ai consacrés à ce sport m’inspirent confiance en ma capacité à relever tous les défis qui se présentent à moi », a déclaré Noa.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)