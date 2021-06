Championnat du monde de billard : Kelly Fisher, Veronika Ivanovskaia et Jasmin Ouschan jusqu’aux dernières 64 | Nouvelles de billard

Jasmin Ouschan a progressé de manière palpitante au Championnat du monde de billard (photo avec l’aimable autorisation de Taka Wu/Matchroom Multi Sport)

Jasmin Ouschan, Kelly Fisher et Veronika Ivanovskaia se sont toutes qualifiées pour les 64 dernières du Championnat du monde en piscine à Milton Keynes.

Jasmin, sœur du vainqueur de la Championship League Pool Albin, a remporté un thriller contre Mark Gray de 7-1 pour battre la Britannique à une place en huitièmes de finale où elle affrontera la Serbe Aleksa Pecelj.

La championne du monde féminine Fisher s’est également qualifiée pour une rencontre avec l’Américain Jeremy Sossei, tandis que l’Allemande Veronika Ivanovskaia a remporté des victoires sur Nick Malia et Tim De Ruyter et affrontera ensuite l’Autrichien Max Lechner.

Le champion de l’US Open Joshua Filler est passé du côté des perdants du groupe en remportant une victoire 9-6 sur Sergey Lutsker, et le MVP de la Mosconi Cup Jayson Shaw s’est également qualifié grâce à une victoire 9-6 sur son compatriote Imran Majid.

Shaw affrontera maintenant Shane van Boening dans un affrontement alléchant des 64 derniers, qui suivra Fedor Gorst contre Skyler Woodward sur la table de télévision.

En dehors de la table de télévision, les matchs incluent le match de Darren Appleton contre Joshua Filler, Alex Kazakis contre Naoyuki Oi et la jeune étoile montante bosniaque Sanjin Pehlivanovic face à Albin Ouschan.

