Championnat du monde de billard : Francisco Sanchez Ruiz remporte le titre à Kielce, en Pologne | Nouvelles du billard

Francisco Sanchez Ruiz a remporté le championnat du monde de billard en Pologne

Francisco Sanchez Ruiz a remporté le championnat du monde de billard à neuf balles, la superstar espagnole battant le Syrien Mohammad Soufi lors de la finale de dimanche.

Sanchez Ruiz, qui a été contraint de revenir par derrière contre Mario He pour atteindre la finale, a pris une avance de 6-4 dans la course à 13 mais un échec sur les quatre du rack 11 a amené Soufi à réduire le déficit à un.

Juste au moment où il semblait que l’outsider syrien trouverait de l’élan, une égratignure à la pause a permis à son adversaire d’entrer dans la mêlée et de balayer pour une avance de 8-7.

Sanchez Ruiz a profité d’une autre erreur de Soufi pour prendre le contrôle des débats en établissant un tampon à deux racks atteignant le double des chiffres dans le processus et s’éloignant de trois du titre.

L’Espagnol semblait avoir compris l’échappée et il a rapidement atteint la colline.

Il a bondi après que la pause de Soufi dans le 23e rack ait laissé le un et le huit verrouillés ensemble pour sceller une victoire mémorable.

Sanchez Ruiz détient désormais les titres de championnat de l’US Open Pool, de Coupe du monde de pool et de championnat du monde de pool dans l’arène à neuf balles.

Il a déclaré: “C’est un sentiment incroyable. Je n’ai pas de voix. J’ai ressenti la pression. J’ai eu une année incroyable l’année dernière, mais c’est la première de cette année et je ne peux pas y croire.

“Je n’ai pas joué de mon mieux en finale mais je me suis battu pour cela et j’ai obtenu le résultat final.

“Je savais que je pouvais perdre un match avec quelqu’un comme Mohammad. Il est très bon et fort. J’ai joué mon jeu cependant, je suis tellement fatigué, je me sens incroyable, c’est mon plus grand titre à coup sûr.”

Sanchez Ruiz embrasse Mohammad Soufi après avoir remporté le titre de champion du monde de poule

Le n ° 1 mondial se dirigera désormais vers la Premier League Pool et le World Pool Masters.

“L’année dernière, quand j’ai remporté les grands titres, mais quand j’ai remporté le Derby City Classic l’année dernière, tout a changé dans mon état d’esprit.

“Je jouais bien mais je n’avais jamais remporté de gros titre. Quand vous en gagnez un gros, votre confiance explose.

“Il y a tellement de pression dans les événements Matchroom, vous ne pouvez pas le comparer à un autre.

“Dans la Coupe Mosconi, je n’avais pas ressenti quelque chose comme ça. Quand vous jouez contre Mosconi, chaque tournoi après, vous ne ressentez aucune pression.”