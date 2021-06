Championnat du monde de billard : Albin Ouschan remporte le titre après avoir battu Omar Al Shaheen en finale | Nouvelles de billard

Albin Ouschan est devenu double champion du monde de billard

L’Autrichien Albin Ouschan est devenu double champion du monde de poules en battant Omar Al Shaheen 13-9 lors d’une finale de haute qualité à Milton Keynes jeudi.

Déjà vainqueur de la Championship League en mars, Ouschan est désormais le n°1 mondial après avoir décroché son deuxième titre de l’année.

« Quand vous dites double champion du monde, cela semble incroyable, et c’est vraiment le cas », a déclaré Ouschan, qui remporte 50 000 $ ainsi que le trophée du championnat du monde nouvellement commandé, qui porte également son nom gravé à partir de 2016.

« Dans le dernier rack, vous voulez juste être aussi facile que possible sur chaque coup, donc j’étais très heureux qu’il soit allé chercher le 1-ball après que j’ai appelé push out. Il m’a laissé un coup difficile mais après que je l’ai fait, tout était ouvert et j’étais prêt à le ramener à la maison. »

Ouschan a remporté le retard et a couru les trois premiers racks avant qu’Al Shaheen n’en remporte lui-même trois de suite pour égaliser la finale à 3-3. Les six racks suivants ont également été partagés au fur et à mesure que le match allait et venait. Al Sheehen a eu une chance de s’étendre à une avance de deux racks à 7-6 mais a raté sa chance et Ouschan a pu à nouveau égaliser.

Al Shaheen a de nouveau pris de l’avance avec 9-7, Ouschan a trouvé son meilleur match et après avoir égalisé à 9-9, son élan l’a porté à la colline trois rangs devant.

Battant pour le titre à 12-9, le vainqueur de 2016 a réussi trois balles mais n’a pas tiré sur le 1. Il a joué une poussée et Al Shaheen l’a pris mais a raté le tir avec la queue serrée contre le rail supérieur .

Ouschan a fait une bonne coupe pour faire le 1 et après ça c’était une feuille de route. Les cinq balles restantes ont été retirées avec le genre de sang-froid pour lequel il est réputé, et Ouschan a bouclé le titre.

« Je pense qu’après la défaite contre Roberto, j’ai pensé à ce qui allait se passer ensuite. Mais en fait, je l’ai avalé et je suis devenu plus fort le lendemain. » Albin Ouschan réagit en devenant Champion du Monde et le nouveau N.1 Mondial 👏#WorldPoolChampionship pic.twitter.com/GdGqdLZdQU – Piscine Matchroom (@MatchroomPool) 10 juin 2021

« J’ai eu un très bon début de match et une très bonne fin mais la section médiane était un peu difficile, mais chapeau à Omar qui a joué un très bon match », a-t-il déclaré.

« Après la défaite contre Roberto Gomez, je l’ai avalé et je suis revenu fort le lendemain, et maintenant je suis ici. Je n’ai pas pensé un seul instant au classement ou au chèque, mais bien sûr, lorsque vous avez terminé, vous y pensez, et c’est très sympa. »

« Jouer une finale est difficile, un ballon manqué et vous pouvez perdre », a déclaré le Koweïtien Al Shaheen. « Albin a très bien joué, j’ai fait quelques erreurs, mais je suis totalement fier et je sais que partout au Moyen-Orient ils sont si heureux, et je suis excité et fier de cela. »

Le prochain événement sur Sky Sports est le Championnat des États-Unis Open Pool au Harrah’s Resort Atlantic City du 13 au 18 septembre.

Joshua Filler cherchera à défendre son titre alors que 256 joueurs descendent à Atlantic City pour l’un des plus grands événements de la piscine.

Pour ceux qui sont en déplacement, nous aurons la saison Snooker & Pool couverte via notre site Web skysports.com/more-sports, notre application pour appareils mobiles ou notre compte Twitter @skysportspool pour les dernières nouvelles et rapports.