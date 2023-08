Championnat du monde BWF : la performance héroïque de HS Prannoy a préservé le record de badminton indien intact

En ce qui concerne ce Championnat du Monde BWF 2023, pour les adeptes indiens du badminton, on se souviendra de la performance scintillante et héroïque de l’as indien HS Prannoy, tête de série 9.

Il mérite une standing ovation pour son superbe spectacle contre Viktor Axelsen, tête de série défenseur du titre. Jusqu’ici considéré comme invincible, le jeu très intelligent de Prannoy a pénétré le mystère de l’énigme d’Axelsen avec une facilité déconcertante.

En fait, permettez-moi de citer Shirish Nadkarni, ancien multiple vétéran national et champion du monde des masters, dans cette émission de Prannoy.

« Pour être honnête, je ne m’attendais pas à ce que Prannoy gagne ce match. Je sentais qu’il perdrait au mieux dans deux matchs âprement disputés. Mais en même temps, je pensais aussi que si quelqu’un pouvait vaincre Viktor, ce devait être Prannoy. Mais le genre de performance que nous avons vu a montré son caractère et son talent dramatique sur lesquels il s’appuie. Il a l’air plus calme et plus sûr de lui et sa forme physique s’est considérablement améliorée. Son récent mariage lui a fait du bien. Il est entré dans le cerveau d’Axelsen, l’a surpassé et a produit des coups d’un grand charme et d’un grand charme pour s’assurer d’une médaille alors qu’il se dirigeait vers les demi-finales », a déclaré Nadkarni.

Prannoy a mis 70 minutes pour maîtriser le grand Danois et organiser ce qui devrait être une rencontre rapide et captivante en demi-finale contre le Thaïlandais Kunlavut Vitidsarn, triple ancien champion du monde junior, qui avait montré la sortie à Lakshya Sen dans son quarts.

L’as indien avait perdu le premier match contre Axelsen 13-21. Le Danois avait l’air vraiment en contrôle et il avait une réponse à tout ce que Prannoy pouvait lui lancer. Cela ressemblait effectivement à des rideaux pour Prannoy. Mais un changement étonnant s’est produit dans le comportement de l’Indien de 31 ans. Il avait permis à Axelsen de contrôler la zone du filet pour les dribbles vicieux à obtenir pour les ouvertures au milieu du terrain qu’il dévorait avec joie. Les smashs très raides et rapides n’ont trouvé aucun preneur car l’Indien a été désespérément battu par la vitesse, la direction et la soudaineté des scorchers.

Prannoy est sorti pour le deuxième match avec une sombre détermination inscrite sur son visage. Et avec toutes les armes à feu. Il était totalement déterminé à ne pas permettre à Axelsen de s’approcher du filet pour le premier coup tandis que les lancers rapides et profonds avec de bonnes variations garantissaient qu’Axelsen n’obtenait pas un angle clair pour amener ses smashs mortels dans les échanges.

Il menait 11-9 à la mi-temps, puis a augmenté l’avance à 17-10, facilitant ainsi la victoire. La ligne des baisers écrase, bat encore et encore Axelsen, même s’il s’étire.

Avec cette stratégie qui fonctionnait bien, il a continué et menait 11-6 à mi-parcours. Il a continué à mener et a réalisé une finition florissante dans les échanges pour mener 18-11 et 19-14 avant de conclure la décision 21-15.

Prannoy avait pris le dessus en quarts de finale sur le champion du monde 2021 Loh Kean Yew, dans un difficile trio en trois sets 18-21, 21-15, 21-19.

Le point culminant de ce match a été Loh avec sa vitesse de jambe fantastique, probablement la meilleure au monde aujourd’hui et qui a presque brisé la colonne vertébrale de Prannoy lorsqu’il a pris 6 points alors qu’il était mené 4-11.

Rapprochement de Prannoy à 10h-11h. Prannoy avait, d’une manière ou d’une autre, continué à mener d’un point tout au long de sa victoire décisive de justesse.

Ces deux matches ont dû demander beaucoup à Prannoy car la récupération n’est pas si rapide avec l’âge. A 31 ans, il n’est pas jeune, et cela s’est manifesté aujourd’hui lors de son match en demi-finale contre Kunlavut Vitidsarn, troisième tête de série et médaillé d’argent de l’année dernière de la Thaïlande. C’est un joueur de 22 ans. Le premier match a eu ses moments forts, même si Prannoy l’a remporté. Mais les longs rallyes et le temps passé par son père ont fait en sorte que, quels que soient ses efforts, il ne pouvait pas se rapprocher du Thaïlandais. Prannoy a perdu 18-21, 21-13, 21-14.

Après avoir mené 5-1 lors du deuxième match, Prannoy a perdu de manière inhabituelle de nombreux points d’affilée, permettant à Vitidsarn de passer à 10-7. En fait, l’Indien, qui se fatigue vite, avait perdu 12 des 14 points suivants pour être mené 7-13. Maintenant, avec les jambes vraiment fatiguées, il a commencé à faire des erreurs faciles et s’est écrasé à 13. Le décideur a vu Vitidsarn prendre une avance de 5-1. Il a mené 14-10, 16-13, 19-13, dominant avec un groupe de type vice pour sortir vainqueur 21-14.

Mais Prannoy a joué à fond dans ce championnat du monde et il mérite tous les félicitations et applaudissements pour ce bel exploit.

Voyons maintenant comment les autres Indiens se sont comportés au championnat du monde. Lakshya Sen a atteint le troisième tour où il a perdu contre Kunvalut Vitidsarn en trois matchs âprement disputés 21-14, 16-21, 21-13 Kidambi Srikant a perdu au premier tour contre Kenta Nishimoto, le Japonais, 14e tête de série, 14-21, 14. -21. PV Sindhu a encore une fois réussi à s’incliner face à la Japonaise Naomi Okuhara 14-21, 14-21 au deuxième tour.

Pour l’Inde, la défaite de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty en quarts de finale contre Astrup et Rasmussen, les vétérans danois 18-21, 19-21, fera mal pendant un certain temps. Mais ils sont jeunes et auront hâte de retrouver leur forme. Alors que Chirag avait l’air blasé et hors de forme, Satwiksairaj a commis de nombreuses erreurs en défense. J’espère que ce n’est pas dû à trop d’entraînement.