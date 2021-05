Championnat du comté: Surrey et Nottinghamshire en quête de victoires; Match nul du Hampshire avec le Leicestershire | Nouvelles de cricket

Rory Burns (photo) et son partenaire d’ouverture Mark Stoneman ont marqué leur deuxième cinquantenaire du match alors que Surrey dirigeait Middlesex au Kia Oval

Rory Burns et Mark Stoneman ont bâti sur une performance impressionnante de leurs quilleurs alors que Surrey prenait le contrôle contre Middlesex lors de la troisième journée de leur match de championnat LV = Insurance County au Kia Oval.

Après que Kemar Roach et Jordan Clark aient chacun pris quatre guichets pour renvoyer Middlesex pour 160 et donner à Surrey une avance de 30 en première manche, Burns (61no) et Stoneman (74no) ont marqué des invaincus dans la cinquantaine lors de leur deuxième siècle. 135-0 dans la rencontre du Groupe 2.

C’était la première fois depuis 1991 que les ouvriers de Surrey marquaient un demi-siècle dans les deux manches – le batteur anglais Burns maintenant sur sept cinquante pour la saison – et donnait aux hôtes une avance de 165 points avant le dernier jour, qui est en direct sur Sky. Sports Cricket à partir de 10h55 le dimanche.

Surrey contre Middlesex Vivre de

John Simpson (68) était le seul joueur du Middlesex à passer cinquante, avec Martin Andersson (26) le deuxième batteur le plus marqué.

Simpson a aidé Middlesex à rallier 27-4, après que la star des Antilles, Roach, ait éliminé trois des quatre premiers, y compris leur capitaine hors de forme Peter Handscomb (5), qui ne fait en moyenne que 7,5 cette saison.

Kemar Roach a remporté quatre guichets, dont trois des quatre meilleurs de Middlesex

La pluie s’est précipitée Hampshire pousser pour la victoire contre Leicestershire dans une affaire dominée par la pluie avec les Foxes cherchant un match nul plutôt que de pousser pour une victoire après avoir été réglés à 150 sur 22 passes tard le dernier jour.

Le Hampshire a disputé le Leicestershire, qui a repris samedi après-midi 28-5, pour 84 points dans sa première manche, avec le matelot Kyle Abbott (6-47) complétant un troisième virage consécutif à cinq guichets. Tableau de bord Hants vs Leics

Le Leicestershire a évité le suivi d’un point, mais le Hampshire a ensuite perdu sa deuxième manche afin de se donner l’espoir d’une victoire.

Le paceman du Hampshire Kyle Abbott a remporté 18 guichets lors de ses deux derniers matches de championnat du comté

Cependant, Hasan Azad (3 sur 55 balles) a mené une action d’arrière-garde aux côtés de Sam Evans (8 sur 23) – qui est devenu la septième victime du match d’Abbott – et Marcus Harris (7 sur 24) alors que l’équipe à l’extérieur se battait à 26-1 de 17 overs avant que les joueurs ne se serrent la main à 18h à Southampton.

Hampshire (94 points) est maintenant deuxième du groupe 2, pris en sandwich entre les sommets de table Gloucestershire (95) et troisième Somerset (91), qui se font face à Bristol. Tableau de bord Gloucs vs Somerset

Le skipper du Somerset Tom Abell (132no) a complété une superbe centaine, mettant 116 avec Lewis Gregory (57) pour le huitième guichet alors que les visiteurs passaient de 176-7 à 300-8 déclarés.

Gloucestershire a ensuite clôturé sur 16-2 de neuf reprises avec un espoir anglais, Craig Overton, renvoyant Chris Dent pour un canard doré et un autre, James Bracey, devant Josh Davey pour un seul.

Nottinghamshire nourrir l’espoir de forcer la victoire sur Worcestershire dans le groupe 1 après une journée où Ben Duckett (177 sur 196 balles) et Luke Fletcher (5-20 sur huit passes) ont joué. Carte de score Notts vs Worcs

Après que Duckett ait mis 205 avec Lyndon James (78), puis 142 avec Steven Mullaney (88 sur 73) pour propulser Notts à 400-8 déclaré, le sertisseur Fletcher a frappé trois fois de suite et cinq fois alors que le Worcestershire a perdu quatre guichets pour aucune course. en route vers la fermeture le 53-6.

Ben Duckett a marqué un 177 invaincu pour le Nottinghamshire et a partagé un stand de 205 avec Lyndon James

Fletcher a écarté Daryl Mitchell (9), Brett D’Oliveira (0) et Riki Wessels (0) tous au huitième alors que les visiteurs ont chuté de 21-1 à 21-5 – Stuart Broad a commencé l’effondrement en ayant Tom Fell (10 ) pris derrière.

Fletcher avait auparavant remporté le premier guichet des manches, quand il a éliminé l’ancien ouvreur du Nottinghamshire Jake Libby (2), et il a complété son cinq pour en épinglant un autre batteur lbw à Jack Haynes (14).

Ailleurs dans le groupe 1, Durham Chris Rushworth – une semaine après être devenu le premier preneur de guichet de première classe du comté – a mis un sac de 6 à 49 alors que son équipe a été licenciée Derbyshire pour 258 avant de terminer sur 20-2 avec Tom Lees (1) et Ben Raine (0) à Ben Aitchison. Tableau de bord Derbys vs Durham

Plus, Essex s’est taillé une avance de 51 manches en première manche sur Warwickshire avec Sir Alastair Cook (57), Ryan ten Doeschate (56) et Simon Harmer (40no) apportant de précieuses contributions alors que leur équipe a marqué 217 en réponse aux 166 de Warwickshire. Tableau de bord Essex vs Warks

Sir Alastair Cook a marqué un demi-siècle pour l’Essex contre le Warwickshire

Seuls 11,2 dépassements étaient possibles le troisième jour du match du Groupe 3 entre Northamptonshire et Lancashire. Tableau de bord Northants vs Lancs

Le couturier de Northants Gareth Berg a fait la seule percée quand il a rattrapé Keaton Jennings (27) – Lancashire clôturant sur 75-1, avec Alex Davies (45no) et Luke Wells (0no) dans le pli.

Il y a eu encore moins d’action à Canterbury dans l’autre match du groupe 3 entre Kent et Glamorgan avec seulement 6,2 dépassements de jeu en raison d’un champ extérieur humide, puis d’une mauvaise lumière et de la pluie. Tableau de bord Kent vs Glamorgan

Kent rapide Matt Quinn a réclamé le seul guichet à tomber une fois que le jeu a commencé à 17h20, au bowling Joe Cooke (10), mais les joueurs sont partis après 25 minutes, avec Glamorgan 64-3 en réponse à 307 de Kent tous.

