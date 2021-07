Championnat du comté : Somerset se rapproche de la division 1 ; Hampshire avance contre Gloucestershire | Nouvelles de cricket

Les 43 de Ben Green ont aidé Somerset à dépasser les 400 contre Surrey au Kia Oval

Somerset a fait un pas important vers la qualification pour la division 1 du championnat LV= Insurance County lors d’une deuxième journée par temps réduit contre Surrey au Kia Oval.

Somerset se qualifiera pour l’étape de haut niveau s’il évite la défaite à Londres et semble bien placé pour y parvenir après avoir fait 429 au cours de ses premières manches avant que Surrey ne clôture la deuxième journée sur 24-0 à partir de six overs avec les 37 overs finals perdus pleuvoir.

Les visiteurs avaient repris 280-6 et ajouté 149 points supplémentaires grâce aux contributions de Roelof van der Merwe (41), Ben Green (43), Jack Leach (28) et Marchant de Lange (29) en bas de l’ordre.

Surrey – qui doit gagner pour avoir une chance de grimper dans les deux premiers du groupe 2 – a vu les fileurs Amar Virdi (3-86) et Daniel Moriarty (2-109) partager les quatre derniers guichets Somerset avant les ouvreurs Rory Burns (18no) et Mark Stoneman (4e) est sorti indemne des premières souches.

Le hors fileur Amar Virdi a terminé avec trois guichets pour Surrey

Gloucestershire et Hampshire sont les autres équipes en lice pour les deux premiers du groupe 2 – et ce sont les visiteurs du Hampshire qui détiennent l’avantage à Cheltenham après la deuxième journée. Tableau de bord Gloucs vs Hants

Joe Weatherley (78) et Ian Holland (74) ont partagé une position d’ouverture de 174 pour Hampshire, qui a clôturé sur 270-5 pour mener le Gloucestershire par 41 points.

Les hôtes ont pris cinq guichets pour 58 points une fois que Holland a été licencié, mais ils rattrapent maintenant leur retard dans un match qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre.

Le demi-siècle d’Ian Holland a aidé le Hampshire à prendre l’avantage sur le Gloucestershire en première manche

Le Gloucestershire était deuxième avant le dernier tour des matches, mais sera dépassé par le Hampshire s’il subit une défaite dans ce match crucial.

Ailleurs, Leicestershire le couturier Will Davis a remis son équipe en lice le deuxième jour contre Moyen-sexe avec 5-66.

Davis a tranché l’ordre inférieur et moyen de Middlesex et a également rejeté l’ouvreur Sam Robson (154) pour provoquer un effondrement de 280-3 à 324 avant que les Foxes ne ferment le 174-5 pour traîner par 150 à l’école Merchant Taylors de Northwood. Tableau de bord Middlesex vs Leics

Tim Murtagh (3-34) a pris deux premiers guichets pour Middlesex alors que le Leicestershire a glissé à 52-3, mais le capitaine Colin Ackermann (65 ans) a stabilisé le navire, ajoutant 97 avec Josh Inglis (49) pour le quatrième guichet.

Dans le groupe 3, aucun jeu n’était possible dans le choc de Roses entre Yorkshire et Lancashire à Emerald Headingley, où les visiteurs restent 273-2 après 96 overs, un total étayé par les 132 de Keaton Jennings.

Le Yorkshire et le Lancashire se sont déjà qualifiés pour la division 1, mais il reste encore beaucoup à faire sur ce match. Tableau de bord Yorks vs Lancs

Les équipes qualifiées du même groupe ne s’affronteront pas à nouveau dans la deuxième phase mais prendront la moitié des points déjà accumulés contre cette équipe dans leur décompte final.

Le Lancashire a battu le Yorkshire par une manche à Emirates Old Trafford plus tôt cette saison, qui est également le lieu de la rencontre Sky Live Vitality Blast des équipes samedi soir.

Lancashire contre Yorks Vivre de

Toujours dans le groupe 3, Glamorgan sont 52-2 en réponse à Northamptonshire total de 215 après une journée de pluie abrégée à Cardiff.

Les hôtes n’avaient besoin de prendre que neuf guichets dans les manches avec Gareth Berg (cheville) de Northants absent blessé et quatre d’entre eux ont été pris au piège par le fileur Andrew Salter (4-18). Tableau de bord Glamorgan vs Northants

Northants avait repris 128-4 et Saif Zaib a transformé son invincibilité de 18 ans en un demi-siècle avant d’être rattrapé par l’Australien Marnus Labuschagne au large de Salter.

Labuschagne (17e) et Billy Root (6e) sont invaincus pour Glamorgan après que les locaux ont perdu les ouvreurs Joe Cooke (16) et David Lloyd (13).

Pendant ce temps, seulement 80 minutes d’action ont eu lieu à Canterbury alors que Covid est affecté Kent passe à 122-7 contre Sussex pour réduire l’avance des visiteurs à 59. Tableau de bord Kent vs Sussex

Kent avait nommé cinq débutants de première classe dans ce match avec un hôte de leur équipe première en isolement et cela est passé à six lundi avec Bailey Wightman remplaçant Nathan Gilchrist, qui a été invité à s’isoler.

Kent a perdu Harry Finch au début de la deuxième journée pour glisser à 69-6 mais s’est rallié, # grâce à un demi-siècle pour le septième guichet entre Harry Podmore (37) – qui a été abandonné sur sept et 14 avant de tomber en fin de journée – et Hamid Qadri (12 non)

Dans le groupe 1, le deuxième jour de Durham contre Nottinghamshire a été entièrement emporté, ce qui signifie que Durham est toujours 312-9. Tableau de bord Durham vs Notts

Nottinghamshire en tête du Groupe 1 et un match nul ou une victoire assurera leur progression, Durham ayant besoin d’une victoire pour garder espoir.

Essex les espoirs sont tout sauf terminés après leur match avec Derbyshire a été abandonné en raison d’un joueur du Derbyshire testé positif pour Covid-19 et de l’auto-isolement de l’équipe des Midlanders.

Il n’a pas encore été confirmé comment les points seront répartis dans ce match, mais Essex avait besoin d’une victoire pour avoir une chance de passer de la quatrième place aux deux premiers.

Le Warwickshire a réclamé quatre points au bâton pour renforcer ses espoirs de terminer parmi les deux premiers malgré un transport de six guichets par le fileur néo-zélandais Ish Sodhi lors de ses débuts en première classe pour Worcestershire à New Road.

Un demi-siècle du capitaine des Bears Will Rhodes (60 ans), avec un bon soutien de Matt Lamb (44 ans) et de l’ordre inférieur, a aidé son équipe à passer de 245-4 du jour au lendemain à 395 au total. Tableau de bord Worcs vs Warks

Sodhi, toujours présent pour les Worcestershire Rapids lors de leur campagne Vitality Blast, a marqué son tout premier match de balle rouge en Angleterre en prenant les cinq derniers guichets pour terminer avec 6-89 sur 30,2 overs.

L’ouvreur du Worcestershire, Daryl Mitchell, a ensuite atteint son meilleur score de l’été – un 83 sans défaite – alors que son équipe a atteint 152-2 en réponse.