Championnat du comté: Ravi Ashwin remporte six victoires dans l’impasse Surrey-Somerset alors que la composition de la division 1 est décidée | Nouvelles de cricket

Ravi Ashwin représentera l’Inde dans la série Test de cinq matchs contre l’Angleterre à partir du 4 août

Ravichandran Ashwin a intensifié ses préparatifs pour la série Test de l’Inde contre l’Angleterre en prenant 6-27 alors que le match de championnat du Surrey = Insurance County Championship contre Somerset s’est terminé par un match nul le dernier jour.

Ashwin, faisant une apparition unique pour Surrey, a aidé Somerset pour seulement 69 dans sa deuxième manche, avec le fileur du bras gauche Dan Moriarty (4-20) ramassant les autres guichets sur un terrain Kia Oval offrant beaucoup d’aide au les quilleurs plus lents.

Cela a laissé Surrey besoin de 259 pour gagner en 57 overs; L’Anglais Jack Leach a suivi son 6-43 lors des premières manches de Surrey avec un autre guichet, mais les hôtes ont atteint en toute sécurité 106-4 lorsque les équipes se sont serré la main pour un match nul à 17 heures, Jamie Smith 46 n’étant pas absent.

Somerset avait déjà confirmé sa place en division 1 pour le reste de la compétition, tandis que Surrey s’intégrera en division deux.

Le Hampshire et le Warwickshire rejoindront Somerset dans la première division, car ils ont confirmé leur place en Division One lors de la dernière journée de leurs matchs respectifs avec le Gloucestershire et le Worcestershire.

Hampshire qualifié avec une victoire de sept guichets Gloucestershire dans leur affrontement du Groupe 2 à Cheltenham.

HAMPSHIRE GAGNE ! 🙌 Tout est fini ici à Cheltenham avec Nick Gubbins frappant les gains pour obtenir un fantastique guichet 7 @CountyChamp victoire et sceller une place en Division One ! 😁🏆 pic.twitter.com/Fn7MnlBWyr – Cricket du Hampshire (@hantscricket) 14 juillet 2021

Ils ont été obligés de travailler pour cela alors que les 118 de Tom Lace menaient 126 overs de résistance en deuxième manche avant que le Gloucestershire ne soit finalement éliminé pour 310, laissant Hampshire avec un objectif de seulement 54 pour courir après le thé.

La défaite a mis fin aux rêves de Gloucestershire d’un premier titre de champion alors qu’ils ont raté une place dans les deux premiers malgré cinq matchs remportés – seul le Yorkshire en a remporté autant. Trois lourdes défaites lors de leurs quatre derniers matchs – pour un total de seulement six points sur ces défaites – leur ont finalement coûté.

Pour ce qui est de Warwickshire, ils ont obtenu le nul dont ils avaient besoin lors de leur dernier match du Groupe 1 contre Worcestershire pour réserver une place en Division One.

𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗢𝗡𝗘 ! 🙌 Le tirage au sort des Bears à New Road garantit une opportunité de remporter le titre. 🏆 Oui les gars !! 🙌 🐻#YouBears | #WORvWAR pic.twitter.com/JUuuYvlWZC – Warwickshire CCC (@WarwickshireCCC) 14 juillet 2021

Un demi-siècle après Rob Yates (88) et Pieter Malan (77 ans), le créateur de la première manche, ont vu les Bears renverser confortablement un déficit de 52 en première manche et atteindre 215-2 lors de leur deuxième récupération avant que les deux parties ne se serrent la main sur une impasse. .

Seuls 21 guichets sont tombés en quatre jours sur le plus plat des terrains et l’espoir du Worcestershire que le guichet tournerait – ils ont joué trois fileuses à Ish Sodhi, Josh Baker et Brett D’Oliveira – s’est avéré infondé.

Le Worcestershire devra désormais faire face à une place en division trois après avoir fait match nul lors de ses cinq premiers matchs et n’en avoir remporté qu’un.

Nottinghamshire a décroché la première place du Groupe 1 en faisant match nul avec Durham le quatrième jour de leur match à Emirates Riverside.

Notts avait déjà garanti sa place dans la nouvelle division 1 pour la seconde moitié de la saison grâce aux points bonus gagnés lors de la compétition, mais ce résultat les voit maintenant entrer en tant que champions du groupe 1.

Durham s’est fixé un objectif de 381 à poursuivre le dernier jour après avoir éliminé Notts pour 217 dans leur deuxième manche – Scott Borthwick réclamant 4-32.

Les espoirs des hôtes de forcer une victoire étaient pour le moins minces, et ils ont choisi de battre le jour pour le match nul, terminant sur 188-4. Ils participeront à la deuxième division lors de la prochaine phase de la compétition.

Dans le groupe deux, Moyen-sexe n’a remporté qu’une deuxième victoire de championnat du comté de la saison Leicestershire à la Merchant Taylors’ School, avec le capitaine par intérim Tim Murtagh en tête.

Le vétéran de 39 ans a pris 4-36 avant de s’éloigner de l’action juste avant la victoire de 121 points, le Leicestershire étant loin dans sa poursuite de 293 – malgré 52 de Josh Inglis.

James Harris a pesé avec 3-50 alors que Leicestershire a été regroupé pour 171, ceci après que Stephen Eskinazi ait fait 66 lors de la deuxième manche des hôtes de 196.

Les deux équipes joueront en division trois à la reprise du championnat.

Dans le groupe trois, Glamorgan ont été frustrés par Northamptonshireau milieu de l’ordre alors que les deux équipes se partageaient un match nul à Cardiff.

L’équipe locale a déclaré sur son score de la nuit de 462-4 pour une avance de 247 points en première manche et, alors que le Northamptonshire bégayait à 52-3 lors de ses 11 premiers overs, Glamorgan était le grand favori pour la victoire.

Une telle victoire aurait été remarquable compte tenu du temps perdu pour pleuvoir au cours des deux premiers jours, mais un 71 invaincu de Rob Keogh – dont les manches se sont déroulées en deux parties après sa retraite le 50 pour assister aux funérailles de sa défunte grand-mère en ligne – s’est stabilisé les manches de Northants et les 67 de Harry Gouldstone n’ont pas rendu le match sûr.

Les deux équipes s’affronteront dans la division deux lorsque la saison du championnat du comté reprendra le lundi férié d’août.

Ailleurs, Kent se sont accrochés pour un match nul dans leur match avec Sussex à Canterbury après une dernière journée de jeu captivante.

Jack Carson a pris 3-87 et Sean Hunt 2-48 pour Sussex, mais malgré un groupe de guichets au cours de la dernière heure, Sussex n’a pas pu polir la queue de Kent, l’équipe locale terminant le 257-7 – Harry Finch, né à Hastings frapper 115 contre son comté d’origine

Sussex avait déclaré plus tôt le 332-4, fixant à Kent un objectif de 349 pour gagner. La réponse de l’équipe locale a pris un départ désespéré lorsqu’Ollie Robinson a pris Joe Gordon derrière pour un canard au premier tour, mais Finch a ancré les manches et bien qu’il fasse partie d’un groupe de guichets tardifs à tomber, Kent s’est accroché pendant un dessiner.

Le résultat laisse Sussex en bas du groupe trois tandis que Kent est cinquième, ce qui signifie que les deux équipes s’affronteront dans le troisième niveau pour le reste de la campagne.

Enfin, dans l’affrontement de Roses entre Yorkshire et Lancashire à Emerald Headingley, aucun jeu n’a été possible le dernier jour en raison d’un champ extérieur humide.

Le jeu avait également été suspendu le troisième jour après que Dominic Leech, du Yorkshire, eut subi une vilaine blessure à la jambe sur le champ extérieur incriminé, jugé « inapte et dangereux ».

Les deux équipes reprendront la saison en division 1, après avoir terminé première et deuxième du groupe trois.