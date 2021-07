Championnat du comté : qui rejoindra le Yorkshire et le Lancashire en Division One ? | Nouvelles de cricket

Le siècle de Josh Bohannon a aidé le Lancashire à remporter une victoire en manches contre le Yorkshire plus tôt dans la saison, les rivaux de Roses se rencontrant à nouveau lors de leur dernier match du Groupe 3

Dix-huit équipes ont commencé la saison avec l’espoir d’être sacrées championnes du comté, mais, au cours des prochains jours, ce nombre sera réduit à six.

Seules les deux meilleures équipes de chaque groupe du LV= Insurance County Championship iront en Division One – et conserveront leur chance d’obtenir la couronne – après les derniers matchs de la phase initiale de la compétition.

Jusqu’à présent, seuls deux comtés – les rivaux de Roses, le Yorkshire et le Lancashire – sont assurés d’entrer en division 1, mais quelles sont les permutations possibles ailleurs ?

GROUPE 1

Champions en titre Essex – qui a également remporté le premier trophée Bob Willis la saison dernière – ont du mal à garder leurs espoirs en quatrième place et doivent gagner contre le Derbyshire en bas pour avoir une chance de progresser.

Le Nottinghamshire a connu une renaissance dans le cricket à balles rouges sous Steven Mullaney cette saison

Bien qu’ils aient passé trois ans sans une seule victoire de balle rouge jusqu’à ce qu’ils arrêtent cette course plus tôt cette saison, Nottinghamshire sont l’équipe en pole position et un match nul ou une victoire à l’extérieur Durham scelleront leur place en Division One.

Si Durham triomphe et égale au moins les points bonus de leurs adversaires à Emirates Riverside, ils se qualifieront – cependant, un match nul les laisserait dépendants de la défaite pour la deuxième place. Warwickshire contre le Worcestershire.

Championnat de comté Groupe 1 Nottinghamshire 137 Warwickshire 131 Durham 122 Essex 118 Worcestershire 97 Derbyshire 63

L’équipe d’Edgbaston garantira une place parmi les deux premières avec une victoire à New Road, tandis qu’un match nul allié à une forte récolte de points bonus serait probablement également suffisant.

GROUPE 2

Malgré une déduction de huit points – imposée en 2019 en tant que sanction pour les emplacements de qualité inférieure – Somerset aller au tour final en tant que leader de groupe, avec tout type de résultat positif contre Surrey assurer leur progression vers la première division.

Steven Davies et ses coéquipiers de Somerset étaient finalistes du trophée Bob Willis la saison dernière

Surrey, actuellement à la quatrième place, doit remporter son affrontement au Kia Oval pour avoir une chance de se hisser parmi les deux premiers – tandis que les deux équipes auront également un œil sur la fusillade qui pourrait se dérouler à Cheltenham.

C’est le lieu de Gloucestershireest le match contre Hampshire, l’équipe locale détenant un avantage de six points et prête à se qualifier pour la première division tant qu’elle peut au moins éviter la défaite.

Championnat départemental Groupe 2 Somerset 134 Gloucestershire 129 Hampshire 123 Surrey 112 Leicestershire 107 Moyen-sexe 63

L’équation est beaucoup plus simple pour le Hampshire – une victoire leur permet de dépasser leurs hôtes et de passer. Rien de moins et les chiffres sont très peu susceptibles de s’accumuler en faveur de la côte sud.

GROUPE 3

Bien que les deux premières places aient été attribuées à l’issue de la ronde de matches précédente, il existe encore de nombreuses incitations à Yorkshire et Lancashire quand ils s’affrontent à Emerald Headingley – ce n’est pas qu’un match des Roses y manquerait !

Selon les règles de la compétition, les équipes qualifiées du même groupe ne s’affronteront plus lors de la deuxième phase – mais elles prendront la moitié des points déjà accumulés contre cette équipe dans leur décompte final.

Championnat de comté Groupe 3 Yorkshire 141 Lancashire 139 Northamptonshire 113 Glamorgan 111 Kent 86 Sussex 83

Cela signifie que les Tykes, qui se sont écrasés pour vaincre par une manche et 79 points à Old Trafford plus tôt dans la saison, ont du terrain à rattraper lorsqu’ils rencontreront à nouveau le Lancashire – avant que les affaires sérieuses ne commencent à la fin du mois prochain.