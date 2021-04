Mark Wood a pris trois guichets à son retour dans le Durham XI contre le Warwickshire

Mark Wood et Ben Raine ont fourni à Durham le début parfait pour leur affrontement LV = Insurance County Championship contre le Warwickshire à Emirates Riverside, éliminant les visiteurs pour 87.

Raine a été exceptionnel, revendiquant des chiffres de 5-9, tandis que Wood a soutenu son rythme avec 3-28. Warwickshire a été secoué par l’équipe locale et était à un stade 30-8.

La queue remua grâce à Craig Miles et Liam Norwell, mais les visiteurs ont produit leur plus bas total depuis 2015.

Durham a versé sur l’agonie pour la tenue des Midlands dépassant leur score de première manche sans perte, terminant le premier jour avec une avance de un.

Sir Alastair Cook a marqué son premier cent de 2021 à mettre Essex dans l’ascendant le premier jour contre Worcestershire à New Road.

Une journée froide, un terrain lent et aucun spectateur ne pouvait être un contraste plus frappant avec le moment où Cook a terminé sa carrière internationale dans un Kia Oval rempli avec un 33e Test 100 pour l’Angleterre contre l’Inde il y a trois ans.

Mais la motivation et la détermination de Cook sont toujours à un niveau remarquablement élevé pour quelqu’un qui a accompli tant de choses en près de deux décennies pour le club et le pays et le joueur de 36 ans a continué à faire 115 alors que l’Essex a clôturé sur 266-2 contre 96 overs.

Jordan Clark a remporté un meilleur 6-21 en carrière en tant que Surrey écarté les dirigeants du groupe deux Hampshire pour 92 au Kia Oval, puis a marqué 131-1 en réponse.

Rory Burns et Hashim Amla ont frappé magistralement sur un terrain teinté de vert alors que Surrey prenait le contrôle complet du match après seulement une journée.

C’était après que Clark, trouvant constamment un mouvement loin des droitiers, ait détruit l’alignement de frappeurs en forme du Hampshire dans des conditions froides et nuageuses. Kemar Roach et Rikki Clarke ont chacun joué avec deux guichets, le gardien Ben Foakes terminant avec cinq attrapés et Clarke trois.

Ben Slater a célébré des siècles avant Nottinghamshire et Derbyshire s’est effondré de façon spectaculaire lorsque 18 guichets sont tombés le jour de l’ouverture à Derby. Tableau de bord Derbyshire vs Notts

L’ancien ouvreur du Derbyshire a marqué 107 sur 191 balles, partageant un troisième stand de 163 avec Joe Clarke qui en a fait 66, mais les manches ont implosé avec huit guichets tombant pour 62 points alors que Fynn Hudson-Prentice a remporté les meilleurs chiffres en carrière de 4-36 et Ben Aitchison a pris 3-27 pour écarter Notts pour 256.

Stuart Broad a répondu en prenant 2-22 avant que Luke Fletcher, 3-23, et Dane Paterson, 2-28, aient laissé le Derbyshire sous le choc sur 86-8 à la clôture.

Marnus Labuschagne a subi une frayeur de blessure en tombant sur quelques marches sur ce qui était autrement une bonne journée pour Glamorgan dans leur affrontement avec Kent. Tableau de bord Glamorgan vs Kent

La superstar australienne Labuschagne était de retour dans l’équipe de Glamorgan après son arrivée à Cardiff seulement lundi, mais il a souffert d’un problème de main en tombant sur le terrain avant le début du jeu.

Le troisième meilleur batteur d’essai au monde a manqué une partie de la séance de l’après-midi pendant que sa main était évaluée. Il est retourné sur le terrain alors que Kent a été éliminé pour seulement 138.

David Lloyd a réclamé 4-11 et Timm Van Der Gugten 4-41. Glamorgan a terminé la première journée 109-2 en réponse, derrière seulement 29 points. Labuschagne a été licencié pour seulement 11.

Ben Sanderson a joué en forme Adam Lyth avec le premier ballon du match et Wayne Parnell a remporté cinq guichets comme Northamptonshire dominé la journée d’ouverture contre Yorkshire à Emerald Headingley. Tableau de bord Yorkshire vs Northants

Lyth était le meilleur buteur anglais du championnat du comté à l’approche du quatrième tour, avec son parcours de 488 points qui a suscité des discussions sur un rappel de test après six ans d’absence.

Mais le gaucher a été renversé alors qu’il portait les bras à la couturière Sanderson, dont les deux guichets soutenaient le superbe Parnell sud-africain dans le 206 du Yorkshire. Northants avait une fiche de 36-0 à la clôture.

Le troisième siècle de première classe de Sam Evans a aidé Leicestershire dominer la journée d’ouverture contre Gloucestershire à Bristol comme ils ont fait 264-4 après avoir été envoyés. Tableau de bord Gloucs vs Leics

Evans, 23 ans, a suivi ses 138 à The Oval au deuxième tour avec 102 ici.

Lui et Lewis Hill, avec 77 pas retirés, ont conduit le Leicestershire de 129-3 dans une position forte alors que le Gloucestershire a été laissé à regretter leur décision au tirage au sort.

Nick Gubbins et Robbie White ont mené un solide Middlesex au bâton le jour de l’ouverture de leur match avec Somerset à Taunton. Tableau de bord Somerset vs Middlesex

Après avoir perdu le tirage au sort, les visiteurs ont progressé à 308-6 à la clôture au Cooper Associates County Ground, Gubbins contribuant 75, White 70 pas sorti et Max Holden 49.

Craig Overton était le choix de l’attaque du Somerset, aux quilles avec peu de chance pour les chiffres de 2-54 à partir de 23 overs.

Sussex l’ouvreur Tom Haines a continué son bon début de saison et a partagé un stand de 133 avec Stiaan van Zyl avant Lancashire riposté le premier jour à Hove. Tableau de bord Sussex vs Lancs

Tom Haines a poursuivi son bon début de saison pour le Sussex contre le Lancashire

Haines, 22 ans, a porté son total pour la saison à 455 en sept manches avec 58, son troisième demi-siècle à suivre ses 155 lors de la rencontre précédente de ces équipes, et Van Zyl a atteint 79 alors que Sussex a atteint 318-7 aux souches.