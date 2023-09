Les espoirs persistants d’Essex de remporter le titre LV = Insurance County Championship Division One ont été portés un coup dur par le bowling de Ben Sanderson pour le Northamptonshire.

L’Essex a besoin d’au moins 400, mais Sanderson en a réclamé trois sur 15 avec les guichets d’Alastair Cook, Nick Browne et Dan Lawrence dans une période dévastatrice de neuf points, ne concédant que 14 points.

Ils étaient 125 pour quatre à la fin du jeu, toujours menés par 244 points, mais leurs légers espoirs sont toujours vivants après l’effondrement de Surrey à l’Ageas Bowl.

Liam Dawson a remporté son quatrième gain de cinq guichets de la saison pour Hampshire faire Surrey souffrent, mais les visiteurs n’ont besoin que d’un match nul pour décrocher la première place.

Le fileur du bras gauche Dawson est passé à 45 guichets pour la saison et ses cinq pour 44 ont fait attendre Surrey, qui devait en afficher 300 pour le titre.

Joe Denly a brisé un siècle d’invincibilité pour aider un pays menacé de relégation Kent à 345 pour quatre lors de la deuxième journée contre Lancashire à Cantorbéry.

Kent était à la poursuite de 327 et Ben Compton a ancré ses manches mais a perdu cinq de moins d’un siècle.

Denly a ensuite joué un 105 pas sorti plus flamboyant, sur 149 balles avec 11 quatre et un six, pour enregistrer son premier siècle de balle rouge de la saison alors que Kent terminait avec deux points au bâton potentiellement cruciaux et une avance de 18.

Neil Wagner a enregistré un record en carrière de 72 pour Somerset mais la météo a encore une fois joué les trouble-fêtes lors de leur rencontre avec Comté de Warwick à Edgbaston.

Il y a eu 35 overs perdus le premier jour et 36 autres ont été effacés le deuxième jour, qui s’est terminé avec le Warwickshire sur 112 pour trois en réponse aux 215 des visiteurs.

Ryan Higgins est devenu le seul du Middlesex deuxième joueur à remporter un siècle de championnat de comté pour donner à l’équipe menacée de relégation une chance de victoire contre Nottinghamshire.

Higgins a organisé les premières manches de Middlesex avec 137 – ses cent premières pour le comté et a partagé des partenariats de 61 avec Stevie Eskinazi (58) et 108 avec Jayant Yadav (56).

Middlesex a réclamé trois points de bonus au bâton avec 366, mais le Nottinghamshire a répondu avec 92 pour deux, Ben Slater sur 49 n’étant pas retiré.

Comté de Worcester ont obtenu une promotion de retour dans la Division One.

Les Pears ont obtenu la deuxième place de la division deux, derrière les champions de Durham, après avoir atteint 300 pour un deuxième point de bonus au bâton au cours des premières étapes d’une deuxième journée interrompue par les conditions météorologiques contre le Yorkshire à Headingley.

Le Worcestershire a commencé ce match avec un maximum de deux points pour sceller le cricket de haut vol pour 2024 et était de 280 pour cinq du jour au lendemain.

Le capitaine Brett D’Oliveira a atteint un siècle avant de tomber en poids face à Matt Milnes pour laisser le score à 299 pour six et Worcestershire était coincé sur 299 pour 10 balles avant que Baker ne pousse Milnes à travers les couvertures pour deux à 10h55 – 25 minutes après le début de la deuxième journée – alors que les célébrations éclataient sur le balcon des joueurs.

Le frappeur de Durham, David Bedingham, a réussi 1 000 points pour la saison avant que ses coéquipiers Ben Raine et Vishwa Fernando ne fassent des dégâts avec le ballon lors de la deuxième journée.

Par une journée pluvieuse, les champions de la Division 2 Durham a cherché à obtenir un maximum de points au bâton et à déclarer avec de fortes pluies sur le radar et Bedingham a dépassé son repère et a continué à faire 156 alors que Durham a déclaré sur 457 pour huit à Chester-le-Street.

Bowler Raine a écarté le top quatre des visiteurs dans l’heure précédant le déjeuner et Fernando a récupéré ses deux premiers guichets pour Durham avant l’arrivée de la pluie à 13h45 avec Leicestershire 96 pour six.

Le Derbyshire Luis Reece est devenu le premier frappeur à être distribué par une arbitre féminine en 123 saisons de cricket de comté, totalisant 450 au cours de la deuxième journée. Glamorgan.

Reece avait atteint son siècle mais Sue Redfern a levé le doigt à la 100e des premières manches du Derbyshire lorsqu’il a été rattrapé par Chris Cooke devant Jamie McIlroy pour 139.

Glamorgan a un gros total à poursuivre, mais le jeu a été interrompu par une mauvaise lumière avec Zain ul-Hassan et Eddie Byrom invaincus à 22 ans sans défaite en 11 overs.