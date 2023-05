Championnat du comté: le Warwickshire a battu l’Essex pour continuer à donner le rythme en début de saison | Nouvelles du cricket

Le Warwickshire a souligné ses références en matière de titre de champion du comté d’assurance LV = en remportant une victoire à quatre guichets contre les autres challengers de l’Essex en trois jours à Edgbaston.

L’Essex a été éliminé pour 215 lors de sa deuxième manche, alors que Chris Rushworth – fraîchement sorti d’un 10 lors de la dernière sortie du Warwickshire – a pris 4-62 (pour aller avec ses quatre lors de la première manche), tandis que Hassan Ali a également réclamé 4-48 .

Cela laissait aux hôtes un objectif de victoire de 100 et, le bâton continuant de se révéler loin d’être simple, les Bears ont dû travailler dur pour y arriver, atteignant 100 pour la perte de six guichets.

Une première défaite de la saison survient comme une secousse pour l’Essex après une démonstration impressionnante lors de son match nul contre le champion en titre Surrey la semaine dernière.

La troisième victoire du Warwickshire en cinq matchs a poursuivi un bon départ qui a largement dépassé les attentes après avoir évité la relégation de justesse en septembre dernier.

Ailleurs, Dane Paterson a réclamé cinq pour 16 pour propulser Nottinghamshire à une victoire en manches et 25 points contre Northamptonshire le troisième jour à Wantage Road.

Les quatre premiers scalps de l’international sud-africain Paterson sont survenus dans une première rafale de huit overs, laissant Northants sous le choc à 11-4. Bien que Saif Zaib (26 ans) ait opposé une certaine résistance, ils ne se sont jamais remis et ont finalement été éliminés pour 72.

Cela fait suite à l’effondrement de la première manche du Northamptonshire le deuxième jour lorsqu’ils ont perdu sept guichets pour 17 points et un affichage au bâton décourageant similaire lors de leur dernier match à domicile contre le Hampshire qui s’est également soldé par une défaite en manche.

Plus tôt, Joe Clarke (76 ans) a marqué son deuxième demi-siècle de la saison pour donner au Nottinghamshire une avance saine de 97 points qui aurait pu être plus élevée sans les meilleurs chiffres en carrière de 4-24 pour James Sales et quatre pour Tom Taylor (4- 59) aussi.

Dans la division deux, Timm van der Gugten a cimenté sa place en tant que meilleur quilleur du deuxième niveau cette saison en tant que Glamorgan remporté une victoire convaincante sur Worcestershire à Cardiff.

Van der Gugten (5-48) a remporté son troisième parcours à cinq guichets de la campagne pour aider à terminer la deuxième manche du Worcestershire dans la première heure de la troisième journée, avant que les ouvreurs de Glamorgan ne scellent une victoire à 10 guichets.

Fixé un objectif de seulement 79, Glamorgan a été ramené à la maison par Eddie Byrom, qui a frappé un rapide 51 pas sorti, et le capitaine David Lloyd, qui a contribué à un 30 invaincu.

Cela a donné à Glamorgan sa première victoire de la saison et 20 points pour les garder dans la chasse pour une place de promotion. Le Worcestershire, quant à lui, en a maintenant perdu deux et fait match nul depuis sa victoire au premier tour contre le Derbyshire.