Championnat du comté : le Gloucestershire bat Middlesex pour renforcer les espoirs de faire partie de la première division | Nouvelles de cricket

Le couturier du Gloucestershire Matt Taylor a pris cinq guichets, dont quatre sur 10 balles, alors que son équipe battait Middlesex à Cheltenham

​​​​Matt Taylor et Dan Worrall ont chacun réclamé cinq guichets alors que le Gloucestershire est resté sur la bonne voie pour terminer parmi les deux premiers dans leur groupe LV = Insurance County Championship avec une victoire écrasante de 164 courses sur Middlesex en difficulté à Cheltenham.

Middlesex, établi à 420 pour gagner en un jour et demi, a atteint 201-3 le quatrième et dernier jour pour susciter l’espoir d’un match nul, Stevie Eskinazi marquant 102, sa septième tonne de première classe et seulement la troisième par un batteur de Middlesex. en championnat cette saison.

Cependant, Eskinazi a ensuite été rattrapé par l’Australien Worrall (5-54) au ravin des jambes et lorsque le Néo-Zélandais Daryl Mitchell (73) était en poids contre Taylor (5-40), Middlesex a perdu quatre guichets pour aucun point – Taylor en a frappé quatre fois en 10 balles – et leurs six derniers guichets pour seulement 14 courses pour être 255 au total.

Le Gloucestershire est désormais deuxième du groupe 2, cinq points derrière Somerset et six devant une équipe du Hampshire qu’ils accueilleront à Cheltenham à partir de dimanche lors de la dernière ronde des matchs de groupe.

Les deux premiers à la fin se qualifieront pour la division 1 plus tard cet été et resteront en lice pour remporter à la fois le championnat du comté et le trophée Bob Willis.

Middlesex, cependant, est au fond de la piscine après avoir subi une septième défaite en neuf matchs.

Le quilleur du Gloucestershire Taylor a déclenché l’effondrement de Middlesex jeudi après-midi lorsqu’il a piégé Mitchell – qui avait ajouté 145 avec Eskinazi pour le quatrième guichet – jambe avant avec un échangiste complet, puis Martin Andersson (0) a été pris par le gardien de guichet James Bracey lors de la prochaine livraison.

Nathan Sowter (0) a survécu au coup du chapeau de Taylor, mais a ensuite ganté un deuxième glissement dans le prochain tour de Taylor, qui est devenu le deuxième double guichet consécutif du quilleur lorsque Blake Cullen (0) a devancé un brillant échangiste derrière Bracey.

Le limogeage de Cullen par Taylor a terminé le sixième parcours à cinq guichets de sa carrière de première classe et Worrall est passé à un neuvième alors qu’il attrapait les deux derniers guichets, avec Ethan Bamber (3) pris à la jambe courte et Robbie White (32) empoché à fond carré.