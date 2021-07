Championnat du comté: Keaton Jennings atteint le deuxième siècle de la saison des Roses alors que le Lancashire domine | Nouvelles de cricket

Keaton Jennings du Lancashire a aimé jouer contre le Yorkshire cette année

Un résumé de toutes les actions du premier jour autour du championnat du comté …

Jennings atteint le deuxième siècle de la saison à Roses

Keaton Jennings est devenu le 13e joueur du Lancashire à marquer deux siècles de première classe Roses en une saison alors que les visiteurs ont profité d’une journée d’ouverture dominante à Emerald Headingley.

L’ouvreur de la frange de l’Angleterre a partagé 163 pour le premier guichet avec Alex Davies, qui a fait le meilleur de la saison 84, alors que le Red Rose a remis en question la décision du Yorkshire de jouer en premier en clôturant le premier jour du match du championnat LV = Insurance County le 273-2 de 96 reprises.

Steve Patterson a remporté son neuvième lancer en 10 matchs de championnat sous un ciel couvert. Mais Jennings et Davies ont survécu au début du swing avant de prospérer dans d’excellentes conditions au bâton.

Jennings a marqué 132 sur 253 balles avec 15 quatre et un six, après ses 114 lors de la victoire de mai à Emirates Old Trafford.

Malan brille alors que le Warwickshire domine à New Road

Pieter Malan a frappé son premier siècle pour le Warwickshire le jour de l’ouverture de leur derby avec le Worcestershire à New Road.

L’ouvreur sud-africain et anglais Dominic Sibley a jeté les bases pour que les visiteurs affichent un total substantiel dans la bataille pour terminer dans les deux premiers du groupe 1 avec un stand de 220 au deuxième guichet.

Malan a rarement eu du mal à terminer une centaine de balles – sa 35e en cricket de première classe – après que le capitaine du Warwickshire Will Rhodes ait choisi de frapper sur un terrain utilisé.

Le Worcestershire a riposté avec trois guichets en succession rapide, dont Malan (141) et Sibley (80), et il y avait le temps pour le spinner débutant de 17 ans Josh Baker de réclamer un premier guichet avant une clôture anticipée à 245-4 contre 77,2 overs.

L’Hildreth siècle soutient le Surrey

James Hildreth a marqué un siècle sur un score de 280-6 dans le Somerset lors de leur match contre Surrey au Kia Oval.

Le 47e cent de première classe de Hildreth a été le point culminant d’une première journée fascinante, sur un terrain qui devrait prendre plus de tour à mesure que le jeu progresse.

Il a été bien soutenu dans un stand de quatrième guichet de 144 en 50 overs par Lewis Goldsworthy, dont les 48 durs de trois heures ont occupé 145 balles. Hildreth, capitaine par intérim en l’absence de Tom Abell pour blessure, a remporté un tirage important avant que Somerset ne se lance dans ce qu’ils espèrent être un total de premières manches déterminant pour le dernier match du groupe deux avant la qualification pour la finale divisionnaire de fin de saison. qui décidera qui remportera le titre de cette année.

Essex a battu le Derbyshire pour 146

Essex a maintenu en vie ses faibles espoirs de qualification pour la division 1 en exploitant le bâton fragile de Derbyshire le premier jour de leur match à Derby.

Shane Snater a pris 3 à 45 alors que Derbyshire a été battu pour 146 après avoir choisi de frapper, seul Leus du Plooy offrant une résistance prolongée avec 43 sur 91 balles.

STUMPS: Essex a terminé le premier jour avec un score de 86-3, avec 60 points de retard sur The Incora County Ground. Derbyshire a été éliminé pour 146, avec Snater en prenant des chiffres de 3/45. Browne et Neesham sont invaincus aux 28 et 10.#DERvESS – Aigles d’Essex (@EssexCricket) 11 juillet 2021

Jamie Porter, Simon Cook et Jimmy Neesham ont chacun pris deux guichets pour éliminer le Derbyshire pour moins de 150 pour la huitième fois en 12 manches.

Le Derbyshire a riposté avec Finn Hudson-Prentice, qui revient à Sussex à la fin de la saison, prenant deux guichets alors que Essex clôturait sur 86-3, 60 points derrière.

Peu d’équipes séparées alors que la pluie arrive à Cheltenham

Le Gloucestershire et le Hampshire ont disputé une première journée égale dans leur concours de championnat du comté, l’équipe locale faisant 214-6 avant que la pluie n’emporte 30 overs.

Les six premiers du Gloucestershire ont pris le départ après que les hôtes aient remporté le tirage au sort à Cheltenham, mais aucun d’entre eux n’a pu faire un score significatif alors que le Hampshire s’en allait.

JOUER ABANDONNÉ Les arbitres ont annoncé la fin du match du premier jour après qu’une pluie régulière ait frappé Cheltenham ! Le Gloucestershire reprendra le bâton demain le 214/6 avec Jack Taylor (34*) & Ollie Price (18*) au milieu 🏏#GoGlos 💛🖤 – Gloucestershire Cricket🏏 (@Gloscricket) 11 juillet 2021

Miles Hammond et George Scott ont partagé 61 pour le guichet d’ouverture, mais les manches ont ensuite bégayé à 173-6 avant que Jack Taylor, avec 34 non retiré, et Ollie Price, invaincu le 18, se réunissent.

La pluie est arrivée à un mauvais moment et leur partenariat a bien progressé, emmenant le Gloucestershire en territoire de points bonus.

Nottinghamshire pass 300 le premier jour à Durham

Le Nottinghamshire a bien commencé son affrontement contre Durham en terminant la première journée 312-9 après avoir été inséré à Emirates Riverside.

Ben Slater et Liam Patterson-White ont marqué des demi-siècles, tandis que Joe Clarke en a ajouté 48 pour les visiteurs.

Chris Rushworth et Ben Raine ont ouvert la voie à Durham, prenant trois guichets chacun, tandis que Matt Salisbury en a ajouté quelques-uns, mais les hommes de Scott Borthwick n’ont pas été en mesure d’infliger les dégâts qu’ils auraient espéré après avoir choisi de jouer sur leur sol.

𝗖𝗹𝗼𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗽𝗹𝗮𝘆 Malheureusement la pluie a gagné et le jeu a été suspendu pour la journée TVDG le choix des quilleurs pour Glamorgan avec 3/35 Northamptonshire 128/4#GLAMvNOR je #GoGlam pic.twitter.com/avDymvAzon – Glamorgan Cricket (@GlamCricket) 11 juillet 2021

La pluie clôture tôt pour Glamorgan vs Northamptonshire

Les honneurs ont même eu lieu le premier jour du match du groupe de division trois entre Glamorgan et Northamptonshire lorsque la pluie a arrêté le jeu 64 minutes après le début de la séance de l’après-midi.

Les visiteurs ont remporté le tirage au sort et ont décidé de frapper malgré l’épais nuage couvrant les frais généraux, et la pluie prévue est finalement arrivée à Sophia Gardens après 44,5 overs avec Northamptonshire 128-4.

Charlie Thurston a marqué le meilleur but pour Northants avec 36 non, tandis que Timm van der Gugten a ouvert la voie pour Glamorgan avec 3-35 sur 13 overs.