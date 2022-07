Championnat du comté: Jamie Overton revendique six guichets pour le Surrey alors que le Lancashire fait match nul avec le Somerset | Nouvelles du cricket

Jamie Overton a remporté les six meilleurs d’une saison pour 61

Jamie Overton a brillé avec le ballon et la batte alors que Surrey a maintenu sa position au sommet de la division 1 du championnat LV = Insurance County avec une victoire à quatre guichets contre le Yorkshire.

Overton, qui a fait ses débuts au test d’Angleterre le mois dernier, a remporté les six meilleurs de la saison pour 61 alors que le Yorkshire a été battu pour 220, puis a contribué à un 28 rapide dans l’ordre pour accélérer la poursuite de Surrey de 227.

Les chances de Surrey d’une cinquième victoire en neuf matchs sont restées douteuses à 147 pour six alors qu’un affichage de bowling à domicile tigre était mené par deux guichets chacun pour Jordan Thompson et Shannon Gabriel à Scarborough.

Mais le coéquipier anglais d’Overton, Ben Foakes (42 non éliminé) et l’Australien Aaron Hardie (40 non) les ont vus à la maison avec un stand ininterrompu de 81 points, ce qui a permis à Surrey de prendre 15 points d’avance sur le Hampshire à la deuxième place.

Le Hampshire a eu besoin de moins de deux heures de la dernière journée pour réclamer le dernier guichet du Warwickshire et éliminer les 91 points nécessaires pour gagner par huit guichets à l’Ageas Bowl.

La 10e paire de guichets du Warwickshire, Danny Briggs et George Garrett, a ajouté 31 points supplémentaires avant que leur résistance ne soit terminée par Kyle Abbott.

Felix Organ a coché 41 des points requis en 36 balles, avec une suppression combative de Briggs, avant que James Vince et Nick Gubbins ne prennent Hampshire au-dessus de la ligne en 17 overs.

Les spinners Rob Keogh et Simon Kerrigan ont vu le Northamptonshire remporter une victoire de 203 points contre Kent à Canterbury, remportant cinq guichets chacun alors que les hôtes passaient de 64 sans défaite à 161 tous après avoir été fixés à 365.

Keogh a pris le guichet final avec seulement 10 minutes à perdre avant la coupure de 18 h 03, donnant au Northamptonshire 22 points aux six de Kent et les plaçant au-dessus des hôtes au classement.

Les meilleurs chiffres de première classe du bras gauche Jack Morley de cinq pour 69 n’étaient pas suffisants pour forcer une victoire dans le Lancashire lors d’une dernière journée tendue alors que les frappeurs de Somerset ont tenu bon pour un match nul à Southport.

Le gargantuesque 318 de Keaton Jennings avait permis au Lancashire de se déclarer du jour au lendemain sur 624 pour neuf pour une avance de 178 en première manche, Somerset atteignant 213 pour sept avant qu’une impasse ne soit convenue.

Nottinghamshire a montré pourquoi ils ouvrent la voie dans la division deux en battant toute la journée à Cardiff pour frustrer une équipe de Glamorgan qui avait besoin de neuf guichets pour la victoire.

Poursuivant un improbable 455 pour gagner, Notts a terminé sur 259 pour quatre, le gardien de guichet-batteur Joe Clarke faisant 95 et Lyndon James invaincu à la fin sur 76.

Durham s’est frayé un chemin vers un match nul nerveux contre le Derbyshire au Seat Unique Riverside dans un résultat qui n’a pas amélioré les espoirs de chaque côté de rejoindre la bataille de promotion.

Après s’être déclaré sur 398 pour huit et une avance de 385, Derbyshire a fait un gros effort pour assurer sa troisième victoire de la saison, réduisant l’équipe locale à 150 pour six après la pause thé, mais Durham a finalement récupéré à 221 pour sept pour obtenir un impasse.

Colin Ackermann et Wiaan Mulder ont fait deux premiers siècles invaincus, mais Leicestershire est toujours sans victoire au championnat cette saison alors que leur match contre Sussex a dérivé vers un match nul avec un score élevé à Hove.

Les 756 pour quatre déclarés du Leicestershire étaient leurs plus hautes manches de leur histoire de première classe, avec Ackermann (277 pas sorti) et Mulder (235 non) sous une forme inspirante, mais Sussex a continué à faire 220 pour un. Ali Orr a fait un 106 invaincu, tandis que Tom Alsop a terminé avec 60 non éliminés.