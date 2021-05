Championnat du comté: Hashim Amla marque 215no pour Surrey et Ollie Pope 131; Glamorgan thrash Kent | Nouvelles de cricket

Hashim Amla a marqué un double siècle alors que Surrey dominait le Hampshire au Kia Oval

Hashim Amla a marqué une double tonne invaincue pour Surrey contre Hampshire dans le championnat LV = County, tandis que la course de cinq guichets de Darren Stevens à son 45e anniversaire a été vaine alors que Kent s’est effondré à une défaite de 10 guichets à Glamorgan.

Ancienne star de l’Afrique du Sud Amla a marqué 215 pas à The Kia Oval et mis 257 avec le batteur anglais Ollie Pope (131) pour le troisième guichet alors que Surrey fermait sur un mammouth 513-3 en réponse aux modestes 92 du Hampshire.

Le siècle d’Amla a été son premier de la saison alors qu’il a rebondi avec style sur la paire de la semaine dernière contre Middlesex, tandis que la tonne de Pope était son deuxième de la campagne, le joueur de 23 ans ayant frappé 245 contre le Leicestershire.

Tableau de bord Surrey vs Hants

Le batteur anglais Ollie Pope a frappé son deuxième cent de la saison pour Surrey

Jamie Smith (66 ans) a dirigé un stand ininterrompu d’un siècle avec Amla une fois que le pape a été limogé alors que Surrey a terminé une journée au cours de laquelle ils n’ont perdu que deux guichets menant par un énorme 421.

Kent Le vétéran Stevens avait initialement raison de célébrer en terminant le 30e cinq de sa carrière de première classe, ajoutant David Lloyd (62), Kiran Carlson (15) et Timm van der Gugten (10) à ses cuirs chevelus du premier jour de Joe Cooke (0) et Marnus Labuschagne (11) comme Glamorgan s’est effondré de 120-2 à 197 tous. Tableau de bord Glamorgan vs Kent

Cependant, Kent s’est ensuite effondré à seulement 74 tout en 26,5 overs – Stevens renvoyé pour un canard par Lloyd et Glamorgan seamer Michael Hogan grognant 5-28 – laissant l’équipe galloise n’ayant besoin que de 19 pour une première victoire de la saison.

Lloyd a marqué tous ces points dans son stand de 2,2 contre Cooke (0no), écrasant Fred Klaassen pendant trois quatre au deuxième avant de claquer le six vainqueur du match contre Miguel Cummins alors que Kent subissait une troisième défaite en quatre.

Darren Stevens a effectué un transport de cinq guichets le jour de son 45e anniversaire avant que Kent ne soit battu par Glamorgan

Ailleurs, Nottinghamshire Haseeb Hameed a raté de peu une troisième tonne en quatre coups alors que son 94 contre Derbyshire a laissé son équipe bien placée pour une première victoire au ballon rouge depuis qu’elle a battu l’Essex en 2018. Tableau de bord Derbyshire vs Notts

Le joueur de 24 ans a rebondi de son canard à deux balles un jour plus tôt alors qu’il montrait le genre de forme qui l’avait conduit à jumeler des tonnes lors du match nul contre le Worcestershire la semaine dernière – Hameed, qui a mis 157 points avec Ben Duckett (87) pour le deuxième guichet de Notts, a finalement été éliminé par Matt Critchley du Derbyshire.

Notts a glissé de 239-2 à 318, perdant leurs cinq derniers guichets pour 10 points alors que Fynn Hudson-Prentice a terminé avec 4-40, mais Derbyshire a été placé un énorme 470 à gagner avant de clôturer sur 23-0.

Le Derbyshire avait déjà été licencié pour 105 dans leurs premières manches, Luke Fletcher ensachant les deux derniers guichets pour enregistrer des chiffres de 5-28.

Durham Will Young (124) et Alex Lees (126no) ont atteint trois chiffres alors que leur équipe est restée en tête contre Warwickshire à Emirates Riverside. Tableau de bord Durham vs Warks

Young et Lees ont partagé un stand d’ouverture gigantesque de 208 avant que Durham – qui a rasé le Warwickshire pour 87 points le premier jour – a perdu trois guichets pour 13 courses en fin de journée pour terminer sur 287-4 avec une avance de 200.

Le batteur anglais Dan Lawrence (90) a chuté de 10 points en moins d’un siècle pour Essex mais a aidé son équipe à 561-8 déclarées dans leurs premières manches à Worcestershire. Tableau de bord Worcs vs Essex

Lawrence a ajouté 130 pour le deuxième guichet d’Essex avec le capitaine Tom Westley (113), qui a suivi le premier jour de Sir Alastair Cook à New Road avec l’un des siens, tandis que Paul Walter (65) et Simon Harmer (57no) ont également ajouté la cinquantaine – Worcestershire a atteint 37-0 de 16 overs avant les souches.

Sussex a pris le contrôle contre Lancashire avec le 4-50 du spinner Jack Carson voyant l’effondrement de Red Rose de 137-1 à 152-6 une fois que Keaton Jennings (60) a été limogé avant de se rallier un peu pour clôturer sur 193-6 à Hove, un déficit de 135. Tableau de bord Sussex vs Lancs

Danny Lamb (3-59) a joué un rôle plus tôt dans les trois derniers guichets du Sussex à tomber alors que les hôtes n’ont ajouté que 10 points à leur 318-7 du jour au lendemain – Lamb bowling Carson (13), manquant Henry Crocombe (2) puis ayant George Garton (35 ans) rattrapé par Saqib Mahmood.

Rivaux du Lancashire’s Roses Yorkshire a terminé sur 43-3 dans sa deuxième manche contre le Northamptonshire et mené par seulement 17 points à Emerald Headingley. Tableau de bord Yorkshire vs Northants

Yorkshire plus tôt ramassé quatre guichets pour cinq points alors que le Northamptonshire a chuté de 76-1 à 81-5 avant de se rallier à 234 en réponse aux premières manches des Tykes 206 – Saif Zaib (55) et Tom Taylor (50) avec un stand de sixième guichet de 92 pour Northants.

Middlesex étaient bien au top contre Somerset après avoir marqué 357 à Taunton – Robbie White en tête avec 92 – et ensuite réduire leurs hôtes à 98-4, mais une position ininterrompue de 80 entre George Bartlett (43no) et Lewis Goldsworthy (34no) a ensuite guidé Somerset à 178-4, un déficit de 179. Tableau de bord Somerset vs Middlesex

Enfin, Lewis Hill (121) et Ben Mike (54) ont aidé Leicestershire jusqu’à un score de première manche de 421 à Gloucestershire, une manche dans laquelle l’Australien Daniel Worrall a ramassé 5-79, avant que Chris Wright ne prenne quatre guichets, dont Chris Dent (53), alors que les hôtes fermaient sur 176-6 pour suivre par 245. Tableau de bord Gloucs vs Leics