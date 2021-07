Championnat du comté : Harry Brook Century met en place une victoire du Yorkshire sur le Northamptonshire | Nouvelles de cricket

Le siècle de Harry Brook a aidé à organiser une victoire de 53 points pour le Yorkshire contre Northants

Le troisième siècle de première classe de Harry Brook a fourni la plate-forme pour une victoire du Yorkshire par 53 points contre le Northamptonshire.

Brook, qui vient de marquer un 91 invaincu lors du match Roses T20 le week-end dernier, a obtenu 113 pour aider les hôtes à remporter un défi de 206 sur une surface tournante.

La réponse du Northamptonshire a pris le pire départ possible alors que le capitaine du Yorkshire, Steven Patterson, a réclamé deux guichets précoces de chaque côté du déjeuner pour provoquer un effondrement, avec quatre guichets tombant pour seulement 11 courses.

Spinner Dom Bess a également récupéré deux victimes pour étendre son nombre de matchs à neuf et souligner davantage son cas pour un rappel de l’Angleterre.

Tom Taylor a donné aux fans à domicile un peu de divertissement tardif avec quelques gros coups, mais quand il est tombé pour 40, seuls Luke Procter et Simon Kerrigan ont fourni une résistance alors que les hôtes ont terminé 152 au total.

Cette victoire permet au Yorkshire de consolider son emprise près du sommet du groupe 3 du LV= Insurance County Championship.

Nottinghamshire voisins battus Derbyshire par une manche et 36 points pour atteindre la tête du groupe 1 avec un match à jouer alors qu’ils tentaient de décrocher une place en division 1.

Luke Fletcher a pris 5-28 pour porter son total à 46 en tant que meilleur preneur de guichet de la compétition alors que le Derbyshire en bas de la table a été éliminé pour 122.

🎥 Le triple cliquetis qui a assuré la victoire. Luke Fletcher attrape le dixième cinq-pour de sa carrière, terminant avec cinq pour 28, pour voir Notts à la maison dans le derby des East Midlands.#NottsvDerbys pic.twitter.com/YTlcOTyrY5 – CCC du Nottinghamshire (@TrentBridge) 6 juillet 2021

Dane Paterson a réclamé 3-22 avec Matt Critchley enregistrant un score record modeste de 36 pour les visiteurs, dont les quatre derniers guichets sont tombés pour un point en 12 balles.

Le Nottinghamshire avait été à fond pour 307 en réponse aux premières manches du Derbyshire de 149, avec le sertisseur Fynn Hudson-Prentice terminant avec les meilleurs chiffres en carrière de 5-68.

Les 69 de Ben Duckett pas sortis du jour au lendemain sont restés le meilleur score malgré le fait que le gaucher ait dû être remplacé en milieu de manche après que l’urgence du coronavirus en Angleterre l’a vu choisi dans la nouvelle équipe pour la série ODI contre le Pakistan, qui a été annoncée avant le début du jeu.

Hampshire espèrent que la pluie peut rester à l’écart de l’Ageas Bowl le quatrième jour de leur affrontement alors qu’ils poussent pour une victoire cruciale sur Surrey.

Des averses sur Southampton ont empêché les joueurs de jouer jusqu’à 17 heures, mais Surrey, qui a repris le 42-4, a mis fin à une journée tronquée le 6-2 après avoir été regroupé pour 72 en réponse aux 488 du Hampshire.

FERMER | Une soirée sensationnelle éclatée avec le ballon voit @surreycricket rejeté pour seulement 72 dans leurs premières manches, avant de trébucher à 6-2 après que le suivi soit imposé pour terminer la troisième journée 😅🙌 📺 Jetez un œil à toute l’action d’une pièce de théâtre mouvementée 👇 pic.twitter.com/k29TZMvBjp – Cricket du Hampshire (@hantscricket) 6 juillet 2021

Les visiteurs suivent 410 courses après que les quilleurs du Hampshire se soient déchaînés avec Brad Wheal frappant avec la dernière balle de la journée pour écarter l’ouvreur de l’Angleterre Rory Burns pour un canard après que Keith Barker ait licencié Mark Stoneman – laissant le veilleur de nuit Amar Virdi dans le pli lorsque le jeu reprend mercredi.

Harry Swindells a atteint un record en carrière de 119 pas comme Leicestershire frustré un épuisé Somerset attaque de bowling le troisième jour à Taunton.

Partis sur 95-3 dans leurs premières manches en réponse à 461, les visiteurs ont affiché 390-7, Swindells, 22 ans, ouvrant la voie avec son deuxième siècle de première classe.

Le skipper Colin Ackerman a contribué 67, Ben Mike 40 et Ed Barnes un record en carrière 54 pas avant que la mauvaise lumière ne termine le jeu 15 overs plus tôt.

La journée a commencé avec l’annonce que Craig Overton, capitaine de Somerset lors d’un match de championnat pour la première fois, avait été appelé dans l’équipe d’Angleterre révisée avec à sa place le couturier débutant de 20 ans Kasey Aldridge.

Un précieux demi-siècle d’invincibilité de Lancashire le polyvalent Luke Wood a établi un total potentiellement gagnant à Emirates Old Trafford avec Kent entrer dans la dernière journée d’un match affecté par la pluie avec 185 points de retard après la fermeture des hôtes le 259-9.

Wood a superbement battu pendant la majeure partie d’une troisième journée qui a vu 51 overs envoyés par une attaque de bowling de plus en plus frustrée qui n’a pas pu profiter de la position précaire de l’équipe locale au début du jeu.

Les deux équipes ont été obligées d’apporter des changements à la suite de l’annonce du jour au lendemain que toute l’équipe ODI d’Angleterre allait être remplacée par Matt Parkinson du Lancashire et Zak Crawley du Kent, tous deux en direction du sud.

L’ouvreur Ali Orr a réalisé un demi-siècle d’invincibilité lors de son deuxième match de première classe à superviser Sussexrécupération de la troisième journée de leur match contre Glamorgan à Hove.

Après avoir concédé un déficit de seulement 11 points en première manche, les sertisseurs de Glamorgan Timm van der Gugten et Mick Hogan ont réduit Sussex à 19-3 lorsque le jeu a commencé à 16 heures.

Mais Orr et le débutant Oli Carter ont soulagé la pression dans un stand de 43 et Orr a ensuite ajouté 49 avec le skipper Ben Brown (25e) pour porter Sussex à 111-4, une avance de 122.

Moyen-sexe a enduré une journée désespérée alors qu’ils ont subi un effondrement de 8-25 le deuxième jour à Cheltenham pour permettre Gloucestershire pour accumuler une avance de 345 par souches.

En bas du groupe 2 avec une seule victoire et une litanie d’échecs au bâton jusqu’à présent cette saison, Middlesex était stable à 76-2, répondant à 248 juste avant le déjeuner.

Mais en 10,2 overs, ils ont chuté sauvagement pour être éliminés juste pour 101 avant que le Gloucestershire ne termine à 198-6 lors de leur deuxième manche, James Bracey faisant 88.

Une autre journée de fortes averses et de cricket attritionnel à Edgbaston a provoqué la bagarre du Groupe 1 entre Warwickshire et Durham plus loin vers un match nul. Tableau de bord Warwickshire vs Durham

Durham reprendra la dernière matinée sur 173-5 lors de sa première manche en réponse aux 237 de l’équipe locale.