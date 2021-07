Championnat du comté : Dom Bess remporte son meilleur record de sept victoires en carrière alors que le Yorkshire devance Northants | Nouvelles de cricket

Dom Bess a pris sept guichets pour le Yorkshire (Getty)

Dom Bess a remis aux sélectionneurs anglais un rappel opportun avec un record de sept guichets en carrière pour donner au Yorkshire l’avantage lors de la deuxième journée de son affrontement clé du championnat du comté de LV = contre le Northamptonshire.

Le contre-fileur, qui visera un rappel de test lorsque l’Angleterre affrontera l’Inde le mois prochain, a terminé avec 7-43 pour restreindre l’équipe locale à 170 lors de leurs premières manches.

Cela a laissé au Yorkshire un déficit minimal de 12 en première manche, tandis que le joueur du mois PCA Harry Brook est invaincu de 76, son score de balle rouge le plus élevé de la campagne, puis les a menés à 159-6 aux souches et une avance globale de 147.

Malgré le 4-31 de Simon Kerrigan, les Northants semblent prêts pour une course poursuite difficile sur un guichet tournant alors qu’ils tentent de remporter la victoire qui maintiendrait leurs espoirs de terminer parmi les deux premiers du groupe trois.

Reprenant la journée le 61-2, le Northamptonshire a d’abord bien progressé le matin, avec Ricardo Vasconcelos au bâton avec confiance pour son coup de 55, avant que Bess ne déclenche un effondrement d’ordre intermédiaire.

Ailleurs dans le groupe trois…

James Anderson a franchi une nouvelle étape dans sa carrière remarquable en prenant son 1000e guichet de première classe au cours de Lancashirematch contre Kent à Emirates Old Trafford.

0:40 James Anderson a célébré son 1 000e guichet en cricket de première classe lors du match de championnat du comté de Lancashire contre Kent James Anderson a célébré son 1 000e guichet en cricket de première classe lors du match de championnat du comté de Lancashire contre Kent

La star anglaise, qui aura 39 ans à la fin du mois, est déjà le lanceur rapide le plus prolifique de l’histoire du cricket d’essai, avec 617 guichets à son actif, et il a atteint son dernier point de repère lors d’un incroyable sort de nouvelle balle pour son comté d’origine quand il avait Heino Kuhn rattrapé par Dane Vilas.

Le guichet a été pris à la fin portant son nom et a terminé un 51e transport de cinq guichets de première classe – les guichets 1 001 et 1 002 ont suivi peu de temps après alors qu’Anderson a remporté les meilleurs chiffres en carrière de 7 à 19 alors que Kent a été éliminé pour 74.

En réponse, Lancashire a atteint 108-5, avec une avance de 34, à la fin du jeu le deuxième jour. Alex Davies a fait 47 avant de tomber face à Matt Quinn, qui a réclamé 2-14.

À Hove, Dan Ibrahim, âgé de seize ans, a marqué son deuxième championnat cinquante en tant que Sussex riposté le deuxième jour contre Glamorgan.

Des années cinquante consécutives pour Dan Ibrahim ! 💫 Après son demi-siècle contre le Yorkshire, le joueur de 16 ans a atteint cinquante balles sur 121 avec quatre quatre contre Glamorgan aujourd’hui ! 🤩 pic.twitter.com/1F6qOE2UDh – Cricket du Sussex (@SussexCCC) 5 juillet 2021

L’adolescent a poursuivi ses 55 lors de ses débuts contre le Yorkshire le mois dernier avec un 58 composé – le seul demi-siècle du match à ce jour – alors que Sussex a récupéré de 96-6 le premier jour pour afficher 226 lors de ses premières manches.

Leur attaque en sous-effectif a ensuite ébranlé Glamorgan, qui avait une fiche de 205-9 lorsque le jeu a été interrompu par la pluie. Quatre quilleurs ont pris deux guichets, dont le fileur de jambe Will Beer (2-29), dont les scalps étaient ses premiers au championnat du comté depuis septembre 2019.

Groupe deux

Un magnifique 174 pas sorti de Colin de Grandhomme mis Hampshire en plein contrôle de leur affrontement contre Surrey à l’Ageas Bowl.

Saluez-vous, Colin de Grandhomme ! 🤩💯 Il a pris le @BLACKCAPS la star n’a que 54 balles pour enregistrer son deuxième cinquante, alors qu’il devient le huitième batteur du Hampshire à marquer un siècle à ses débuts! 🙌👏 341-7 (99 exemplaires) 📺 https://t.co/cNkJ7vdkkn ou sur l’application gratuite Hampshire Cricket pic.twitter.com/wyO3gfa8z3 – Cricket du Hampshire (@hantscricket) 5 juillet 2021

Le polyvalent néo-zélandais n’est devenu que le huitième joueur du Hampshire à marquer un siècle de première classe à ses débuts alors que l’attaque en sous-effectif de Surrey, manquant toujours le Kiwi rapide blessé Kyle Jamieson, a été passée à l’épée par un ordre inférieur inspiré qui a ajouté 259 pour les trois derniers guichets pour marquer 488, après avoir commencé la journée le 229-7.

Surrey avait une fiche de 42-4 par souches après une belle période de bowling de Keith Barker (3-15). L’ancien batteur sud-africain Hashim Amla – un double centurion lorsque les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en mai au Kia Oval – était invaincu le 24 et Will Jacks un pas avant la pluie et la mauvaise lumière ont arrêté le jeu.

À Taunton, les 75 meilleurs en carrière de Josh Davey n’ont pas aidé Somerset dominer la deuxième journée de leur match avec Leicestershire.

Les leaders du Groupe Deux ont commencé par étendre leur score de première manche d’un précaire 242-7 à 461-9 déclaré, Davey partageant les positions centenaires avec Roelof van der Merwe (76) et Marchant de Lange (75).

Ensuite, les sertisseurs de Somerset se sont mis au travail, réduisant le Leicestershire à 60-3 en réponse avant de clôturer une dernière session interrompue par la pluie le 95-3, le skipper Colin Ackermann étant invaincu le 21.

Ailleurs, les 75 de Miles Hammond ont aidé Gloucestershireles progrès de la journée d’ouverture du festival de Cheltenham, mais l’équipe locale s’est effondrée après que le thé a été éliminé pour 248 contre Moyen-sexe.

Hammond a frappé neuf quatre et deux six en passant cinquante pour le troisième match consécutif et a aidé son équipe à prendre une position solide à 153-2 avant que l’équipe locale ne s’effondre.

Groupe Un

Un siècle accompli de Rob Yates a mené Warwickshirela résistance de contre un impressionnant Durham attaque de couture lors de la deuxième journée de leur match à Edgbaston.

Le produit de l’Académie, Yates, a marqué 102, mais Durham a terminé la journée en tête, battant les leaders du groupe A pour 237.

Yates a ajouté 56 avec Pieter Malan (31) et 74 avec Sam Hain (30) alors que les Bears ont atteint un solide 221-4, mais les quilleurs de Durham se sont tenus à leur tâche pour prendre les six derniers guichets pour 16 points en 52 balles.

Ben Stokes a remporté 3-55, ses premiers guichets de championnat depuis juillet 2018, et Ben Raine 3-51. En réponse, Durham avait 20 ans après sept overs.

Au pont Trent, Nottinghamshire prendra une avance de 107 courses dans la troisième journée contre Derbyshire à Trent Bridge alors qu’ils terminaient la deuxième journée sur 256-7 lors de leurs premières manches.

Haseeb Hameed a fait 57 et Ben Duckett est invaincu avec 69, bien que Fynn Hudson-Prentice, joueur polyvalent de Derbyshire, ait contrôlé les progrès de Nottinghamshire avec 4-50.

Plus tôt, après avoir été 91-5 pendant la nuit, le Derbyshire est tombé à 149 au cours de la séance du matin, Luke Fletcher prenant 3-36.