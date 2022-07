Championnat du comté: 150 pas de Will Jacks met le leader Surrey aux commandes contre Essex | Nouvelles du cricket

Will Jacks et Dan Worrall de Surrey célèbrent lors du match contre l’Essex

Un coup fantastique de 150 pas de Will Jacks a renversé la vapeur pour les leaders du championnat LV = Insurance County Surrey dans leur affrontement avec Essex.

SECTION UN

Le superbe 150 de Will Jacks n’a pas aidé LV = Leaders du championnat du comté d’assurance Surrey sortir des ennuis et en position de force contre Essex à l’Anneau Kia.

Surrey avait 159 points à la dérive d’Essex après avoir titubé à 112 pendant sept jours le deuxième jour et cette position précaire aurait pu être encore pire si Alastair Cook avait conservé une chance de glisser avec Jacks sur neuf.

Les valets ont capitalisé sur la baisse, obtenant le soutien de Tom Lawes (19) et Kemar Roach (29), et ont explosé en action lorsque Surrey est tombé à neuf, battant Simon Harmer pour deux six en route vers trois chiffres.

Le pire devait suivre pour Harmer alors qu’il en concédait 23 lors de son prochain over, dont trois six successifs, tandis que Matt Critchley en perdait 26 en cinq balles alors que Jacks passait de 100 à 150 en seulement 16 livraisons.

Surrey était tous absents pour 319 et une avance de 48 points avant que Daniel Worrall, dont la résistance pour 17 balles ait permis à Jacks d’exceller, ne prenne lui-même le devant de la scène. Avec six overs restants dans la journée, il a suivi ses six premières manches pour 56 en éliminant Alastair Cook et Sam Cook alors que l’Essex a clôturé le 19 pour deux.

Ailleurs dans la première division, Yorkshire ont été laissés pour compte par leur ancien sertisseur Jack Brooks, dont les trois pour 38 ont mis Somerset commandant à Taunton.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Tom Abell n’a ajouté que deux à ses 114 du jour au lendemain, mais les 77 de Lewis Gregory ont porté Somerset à 424, le spinner anglais Dom Bess prenant quatre guichets, mais c’est l’impact de Brooks qui a laissé le Yorkshire vaciller.

Brooks, qui a joué pour le Yorkshire de 2013 à 2018, a pris au piège le capitaine Adam Lyth avant de comptabiliser Harry Brook et Matthew Revis en forme lors de balles consécutives alors que la White Rose a clôturé sur 167 pour quatre.

Le 70 de Joe Denly n’est pas sorti, plus un 40 invaincu de Jordan Cox, porté Kent à 198 pour quatre dans leur deuxième manche et une avance de 138 contre Warwickshire à Edbaston.

Sam Hain est tombé pour 99 alors que le Warwickshire était tous éliminés pour 225 et une avance de 60 points en première manche, avec Navdeep Saini en prenant cinq pour 72 aux débuts de Kent, qui a récupéré de 105 pour quatre grâce à Denly et Cox.

Les cinq pour 14 de Jack White ont inversé la tendance Northamptonshireest favorable contre Lancashire au chemin Wantage.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le spinner indien Washington Sundar a pris un cinq pour ses débuts dans le Lancashire alors que le Northamptonshire est tombé à 235, mais il a rapidement été mis dans l’ombre par les chiffres de White de 13-6-14-5 alors que la Rose Rouge s’effondrait en un tas à 132. Northamptonshire est allé aux souches sur 25 pour un dans leur deuxième manche.

James Vince a perdu cinq points en moins d’un siècle dans le 457 du Hampshire, Keith Barker matraquant un tir rapide de 50 sur 38 balles, contre le Gloucestershire à Cheltenham.

Le Gloucestershire a fermé le 43 pour deux en réponse.

Avec les deux équipes perchées précairement au-dessus de la zone de relégation, Warwickshire avaient remporté le tirage au sort et leurs sertisseurs ont exploité les conditions pour jouer Kent pour 165. Jordan Cox (48) a été le seul frappeur à vraiment troubler les buteurs alors que Hannon-Dalby en a pillé six pour 40 et Henry Brookes en a réclamé trois pour 56.

Cependant, le Warwickshire a ensuite eu du mal avec la batte pour clôturer sur 155 pour six. Sam Hain a terminé 68 pas après que le capitaine Will Rhodes en ait fait 32.

Navdeep Saini a remporté trois guichets lors de sa première sortie pour Kent, Matthew Milnes en réclamant également une paire.

SECTION DEUX

Les 241 de Ben Duckett et les 196 de Haseeb Hameed dans un record de 402 sur 513 balles ont porté les meilleurs joueurs de la Division Deux Nottinghamshire à 618 pour huit déclarés contre Derbyshire.

Le partenariat était un record du Nottinghamshire pour le deuxième guichet et le cinquième plus élevé pour ce guichet dans l’histoire de la compétition, le Derbyshire clôturant 164 pour deux à Derby.

Les 231 de Cheteshwar Pujara formaient l’épine dorsale de Sussex523 tous contre Middlesexqui a clôturé sur 103 sans perte grâce à la courtoisie de Lord d’un stand ininterrompu d’un siècle de Sam Robson (45 pas sorti) et Mark Stoneman (47no).

Les 147 invaincus de Wiaan Mulder ont porté Leicestershire à 387 pour cinq après avoir choisi de battre en premier le jour de l’ouverture de leur match contre Glamorgan à Grace Road.