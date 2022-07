Championnat d’Evian: Nelly Korda et Charley Hull en lice alors qu’Ayaka Furue donne le ton en France | Nouvelles du golf

Ayaka Furue détient une avance d’un coup après la première journée de l’Amundi Evian Championship, avec Nelly Korda et l’Anglais Charley Hull dans le peloton de chasse.

Furue, sept fois vainqueur du LPGA of Japan Tour, s’est remis d’un départ lent pour afficher un score de moins de 63 ans et a donné le ton lors d’une journée d’ouverture à faible score à l’Evian Resort Golf Club.

La joueuse de 22 ans a commencé sur le neuf de retour et a répondu à un bogey au 13e en réussissant quatre de ses cinq prochains trous pour atteindre le virage en 33, Furue affichant ensuite des gains consécutifs à partir du deuxième.

Ayaka Furue vise un premier titre majeur

Furue a ensuite réussi un birdie sur trois de ses quatre derniers trous pour établir un objectif de club-house qui n’a pas été égalé, avec Korda un tir en retard après un départ sans bogey et en deuxième à égalité avec la Canadienne Brooke Henderson.

Korda – ne disputant que son cinquième événement depuis qu’elle a subi une intervention chirurgicale pour un caillot de sang en mars – a réussi sept oiselets pour prendre la tête, tandis que Henderson a réalisé quatre oiselets consécutifs et a produit un aigle au dernier trou pour passer également à sept sous.

“J’avais beaucoup de bons chiffres et je frappais de près, et honnêtement, ce qui a fait la différence entre aujourd’hui et les années passées, c’est que je les roulais juste”, a déclaré Korda.

Cheyenne Knight est à deux du rythme en quatrième, tandis que Hull est dans le groupe trois du rythme contenant Lydia Ko et Jin Young Ko après quatre birdies dans un tronçon de cinq trous autour du virage ont aidé à un cinq moins de 66.

“J’étais à peu près tout autour assez solide, n’est-ce pas?” dit Hull. “J’ai réussi à peu près de bons putts, de bons coups de fer. Ouais, juste solide tout au long. J’espère en afficher trois autres. Soyez patient. Évidemment, c’est un majeur, donc tout peut arriver.”

L’Anglais Jodi Ewart Shadoff est sur trois sous et Georgia Hall est un autre tir en arrière, tandis que la championne en titre Minjee Lee a rejoint l’Irlandaise Leona Maguire en commençant la semaine avec un premier tour de 70.

