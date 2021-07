Championnat d’Evian : Jeongeun Lee6 égalise le tour le plus bas de l’histoire des grandes majeures pour prendre trois avances | Actualités golfiques

1:38



Dame Laura Davies et Robert Lee reviennent sur les faits saillants du deuxième tour 61 de Jeongeun Lee6 à l’Evian Championship, où elle a égalé le tour le plus bas de l’histoire des grandes

Jeongeun Lee6 a égalé le tour le plus bas de l’histoire des grands pour se hisser à trois coups d’avance à mi-parcours de l’Amundi Evian Championship.

La Coréenne a déchiré le livre des records lors d’une journée à faible score à l’Evian Resort Golf Club, inscrivant 10 birdies pour afficher un 61 sans bogey et l’éloigner du duo thaïlandais Ariya Jutanugarn et Pajaree Anannarukarn.

Le tour de Lee6 correspond au 61e de la star coréenne Hyo Joo Kim lors du concours de 2014 en tant que tour le plus bas jamais enregistré dans un championnat majeur, masculin ou féminin, tandis que son score actuel de 127 est le plus bas tournoi de 36 trous jamais enregistré dans un championnat majeur masculin ou féminin. l’histoire.

Jeongeun Lee6 entame le week-end en moins de 15 à l’Evian Championship

« Je pouvais jouer facilement et mon putting était vraiment, vraiment bon », a déclaré Lee6. « J’ai essayé de le garder sur le fairway et de le garder sur le green et je me suis concentré sur la vitesse, et c’est tout. »

Commençant sur les neuf derniers, Lee6 a suivi des gains consécutifs à partir du 11e avec une série de trois oiselets consécutifs autour du virage, avant de décrocher un coup au quatrième et de clôturer son tour historique avec quatre oiselets consécutifs.

Jutanugarn a obtenu un brevet de moins de 63 ans pour rejoindre le leader du jour au lendemain Anannarukarn à moins de 12 ans et deuxième à égalité, tandis que l’ancienne n ° 1 mondiale Lydia Ko est à trois coups supplémentaires aux côtés de Yealimi Noh dans une part de la quatrième place.

« Je suis assez chanceux de faire le dernier trou de l’aigle », a déclaré Jutanugarn. « Je veux continuer à construire là-dessus. Je dirai surtout mon engagement. J’ai l’impression que je m’améliore aujourd’hui, mais je peux encore m’améliorer. »

Emily Kristine Pedersen mène le contingent européen et est à neuf du rythme en 11e à égalité, tandis que l’Anglaise Charley Hull est en 18e place après qu’un 68 de moins de trois l’a portée à quatre sous la semaine.

Regardez l’Amundi Evian Championship tout au long du week-end en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 10h30 sur Sky Sports Golf et – gratuitement – sur la chaîne YouTube de Sky Sports Golf.