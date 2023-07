Championnat d’Evian : Céline Boutier remporte une victoire en six coups et son premier titre majeur en France | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les meilleurs moments de la quatrième journée de l’Evian Championship à l’Evian Resort Golf Club en France

Céline Boutier a décroché un premier titre majeur en remportant une impressionnante victoire en six coups à domicile au championnat Amundi Evian.

Boutier a pris une avance de trois coups lors de la dernière journée à l’Evian Resort Golf Club et n’a jamais lâché le contrôle un dimanche venteux, la Française réussissant un birdie sur trois de ses cinq premiers trous pour s’éloigner rapidement du peloton de chasse.

Elle a clôturé un trois sous 68 pour terminer la semaine sur 14 sous et continuer la course des premiers grands vainqueurs, avec le joueur de 29 ans – qui jouera pour l’équipe européenne à la Solheim Cup en septembre – terminant confortablement devant de la championne en titre Brooke Henderson.

Brooke Henderson a terminé deuxième après une finale de 70

Henderson a affiché un score de moins de 70 pour terminer deuxième en solo, tandis qu’un birdie au dernier trou de la Nasa Hataoka l’a propulsée à la troisième à égalité avec la Norvégienne Celine Borge, la Mexicaine Gaby Lopez, la Coréenne A Lim Kim et la Japonaise Yuka Saso.

Comment Boutier est passé à la première majeure

Boutier a pris un départ de rêve lorsqu’elle s’est convertie d’environ huit pieds pour égaler le birdie de son partenaire de jeu Hataoka au premier, avant qu’un birdie à longue portée au par-trois n’augmente rapidement son avance à quatre.

Nasa Hataoka a joué aux côtés de Boutier dans le groupe final

Le n ° 15 mondial s’est levé et descendu du fond du troisième green et a enregistré un birdie de 15 pieds au par-trois cinquième, ce qui était suffisant pour aller six devant lorsque Hataoka a frappé un mauvais jeton depuis le green et a bogeyé le par. -quatre sixième.

Boutier a clôturé un neuf avant sans défaut avec des pars, mais a vu son avance réduite à cinq lorsque Henderson a profité du neuvième par cinq, Hataoka rejoignant la Canadienne en deuxième à égalité lorsqu’elle a réussi un birdie au 11e trou.

Boutier a mélangé quatre oiselets avec un seul bogey lors de son dernier tour

L’avantage est temporairement retombé à quatre lorsque Boutier a trouvé un bunker de fairway sur le tee et a cardé son seul bogey de la journée au 13e, seulement pour que la favorite à domicile revienne cinq devant après que Hataoka n’ait pas réussi à monter et descendre du rough à le 14ème.

Boutier a percé de quatre pieds pour profiter du 15e par cinq après que Henderson ait réussi un birdie dans le même trou dans le groupe devant, puis s’est retrouvée à six sans faute lorsque Henderson a boguey son avant-dernier trou.

Henderson a clôturé un un sous 70 pour terminer la semaine avec huit sous et remporter la deuxième place en solo, alors que Boutier a réussi un par de deux coups roulés en dernier pour s’assurer un quatrième titre sur le circuit de la LPGA et un premier succès majeur.

L’Écossaise Gemma Dryburgh a réussi un birdie sur deux de ses quatre derniers trous pour afficher un deuxième 69 consécutif et terminer avec six sous, avec la numéro 2 mondiale Nelly Korda et l’étoile montante Rose Zhang dans le groupe un autre tir en arrière.

Boutier savoure une « victoire de rêve »

Boutier devient la première joueuse française à remporter le championnat d’Evian depuis qu’il a été désigné comme majeur et elle n’est que la troisième Française de l’histoire à remporter un majeur, cette victoire devant également la faire entrer dans le top 10 mondial.

« Il [winning] a honnêtement été mon plus grand rêve depuis que j’ai commencé à regarder le golf », a déclaré Boutier. « Ce tournoi a toujours été très spécial pour moi, même à l’adolescence. Pouvoir tenir ce trophée, c’est assez incroyable ! »

Des foules immenses ont encouragé Boutier à la victoire

En commençant si rapidement son dernier tour, Boutier a ajouté : « C’était assez inattendu ! J’ai vraiment eu l’impression de bien gérer les premiers trous. J’ai eu une bonne opportunité sur un et le putt au deuxième était définitivement un bonus. .

« Ce n’était vraiment pas facile ! Les conditions étaient si difficiles que j’avais l’impression que ça pouvait aller très vite dans les deux sens, alors j’ai juste essayé de me concentrer sur chaque trou à la fois. J’avais l’impression que c’était assez difficile avec le vent. »

