Championnat d’Evian : Brooke Henderson décroche une victoire spectaculaire et un deuxième titre majeur en France | Nouvelles du golf

Regardez les temps forts de la finale de Brooke Henderson alors qu’elle remporte son deuxième titre majeur avec une victoire dans le championnat Amundi Evian

Brooke Henderson a traversé une finale en montagnes russes pour arracher une victoire spectaculaire et un deuxième titre majeur après une arrivée palpitante au Championnat Amundi Evian.

Henderson a réussi un birdie de 10 pieds sur son dernier trou pour sauver un niveau 71 et terminer un tir à l’écart de Sophia Schubert, un jour où au moins 10 joueurs se sont affrontés pour une victoire majeure.

L’Anglaise Charley Hull a terminé deux coups derrière avec une part de troisième alors qu’elle menaçait de remporter un premier titre majeur, avec Carlota Ciganda, Lydia Ko, Hyo Joo Kim et le Japonais Mao Saigo terminant également la semaine avec 15 sous.

Brooke Henderson réussit le 18e birdie pour remporter l'Evian Championship 2022 – le deuxième majeur de sa carrière

“C’était définitivement une journée intéressante”, a déclaré Henderson. Pas le jour que je voulais mais j’ai patienté. Le dicton dit que les majors sont gagnées sur le neuf de retour le dimanche, alors j’ai gardé cela à l’esprit. Je suis super excité d’avoir ma deuxième victoire majeure.”

Henderson a vu son avance de deux coups du jour au lendemain disparaître avec un bogey au premier, alors que So Yeon Ryu a roulé dans un birdie de 15 pieds pour se déplacer brièvement aux côtés à égalité pour la tête, mais a ensuite suivi un tir tombé au troisième avec un double bogey à le par-cinq cinquième.

Nelly Korda a brièvement pris les devants lorsqu’elle est sortie d’un bunker pour aigle le neuvième et passer à 14 sous, tandis qu’Henderson a doublé le sixième mais a réussi un birdie le par-cinq à côté pour revenir temporairement en avant.

Le leader du jour au lendemain a bogeyé le 11e pour permettre à Schubert – qui avait commencé la dernière journée quatre derrière – de prendre la tête du solo avec des birdies consécutifs, seulement pour Henderson de faire un birdie le 14e par trois pour passer à quatre. à égalité en tête.

Henderson et Schubert ont ensuite profité de la normale cinq pour atteindre 16 sous, puis ont tous deux réussi la normale sur les deux trous suivants, alors que les espoirs de Sei Young Kim se sont terminés par un double bogey dans l’avant-dernier trou.

Schubert a dû se contenter d’un par de clôture après avoir raté sa tentative de birdie de 10 pieds, alors que Henderson se remettait de trouver des arbres sur le tee pour produire un brillant birdie-quatre pour assurer une deuxième victoire de la saison.

La championne d'Evian, Brooke Henderson, a déclaré qu'il était important de rester patiente lors de son dernier tour alors qu'elle jouait son chemin vers un deuxième titre majeur

Hull avait commencé six coups à la dérive, mais a mélangé huit birdies avec quatre bogeys pour gravir le classement le dernier jour, tandis que sa compatriote Georgia Hall partageait la huitième place aux côtés de Jin Young Ko et Nelly Korda après une finition birdie-eagle. l’a vue signer pour une finale de 65.

“J’ai connu un bon début de saison”, a déclaré Hull. “J’étais un peu en lice. J’ai joué quelques événements LET, j’étais en lice là-bas. Ouais, je me sens bien en écossais et en britannique [AIG Women’s Open]. De retour en lice, surtout dans une majeure.”

La saison du circuit de la LPGA se rendra en Écosse la semaine prochaine pour le Trust Golf Women’s Scottish Open, avant l’AIG Women’s Open – le dernier tournoi majeur féminin de la saison se déroule du 4 au 7 août. Les deux événements seront diffusés en direct sur Sky Sports Golf.