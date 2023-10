Michael van Gerwen a gagné 10-7 pour réserver sa place en quart de finale

Peter Wright a éliminé le champion du monde en titre Michael Smith du Championnat d’Europe, tandis que Michael van Gerwen s’est qualifié pour les quarts de finale à Dortmund.

Van Gerwen, quadruple champion d’Europe, a obtenu une moyenne de 104 pour vaincre un fougueux Ricardo Pietreczko, avec une explosion fulgurante en milieu de match catapultant le Néerlandais vers une impressionnante victoire 10-7.

Pietreczko a stupéfié Van Gerwen alors qu’il était en route pour remporter le titre de champion d’Allemagne de fléchettes plus tôt ce mois-ci et il a fait un début de rêve dans cette compétition après avoir soulevé le toit avec un magnifique 167 lors de la première étape. Le joueur de 29 ans menait 3-2 à la première pause, mais Van Gerwen a répondu avec un barrage brutal à cinq manches pour prendre l’initiative.

Pietreczko, acclamé par une foule à guichets fermés à la Westfalenhalle, a réduit l’écart à 6-7 à un moment donné, seulement pour que Van Gerwen fasse suivre un checkout de 145 lors de la 14e étape avec un kill clinique de 110 pour sceller l’affaire.

Van Gerwen vise un cinquième titre de champion d’Europe de fléchettes

“Ce n’était pas facile”, a admis Van Gerwen, qui a réussi huit 180 et converti des caisses de plus de trois tonnes pour poursuivre sa quête d’un premier succès en Championnat d’Europe depuis 2017. “Après la première pause, je suis revenu comme un nouveau Michael van Gerwen. ” J’ai réalisé quelques bonnes finitions et j’ai très bien marqué, mais je pense qu’il y a plus dans le réservoir. “

La double séance de samedi a vu huit matches de deuxième tour se dérouler à Dortmund, les anciens champions Wright et James Wade rejoignant Gerwyn Price et Luke Humphries en quarts de finale.

Wright a poursuivi sa quête d’une deuxième couronne de Championnat d’Europe avec une victoire écrasante de 10-4 contre le champion du monde Smith. Smith – finaliste à Dortmund il y a 12 mois – a été sous le choc alors qu’un Wright impitoyable punissait les malheurs de doublement de son adversaire pour prendre une avance de 8-0.

Le numéro 1 mondial Smith a menacé une riposte improbable avec une série de quatre jambes droites, bien que Wright ait retrouvé son équilibre avec des jambes de 14 et 13 fléchettes pour couronner une belle performance.

C Dobey (Eng) bt S Bunting (Eng) 10-8, D Noppert (Ned) bt R Cross (Eng) 10-7, G Price (Wal) bt N Aspinall (Eng) 10-5, P Wright (Sco) par M Smith (Eng) 10-4, G van Veen (Ned) par D Gurney (NIrl) 10-6, J Wade (Eng) par J de Sousa (Por) 10-1, L Humphries (Eng) par K Ratajski (Pol) 10-5, M van Gerwen (Ned) contre R Pietreczko (Ger) 10-7

“Je ne me sentais pas du tout à l’aise”, a révélé Wright, qui a enregistré 107, 117 et 155 buts lors de la préparation d’un affrontement en quart de finale contre Chris Dobey. “Michael n’est pas champion du monde et numéro 1 mondial pour rien, mais il n’a pas apporté son jeu du tout, et j’en ai juste fait assez.”

Le champion des Masters Dobey a défié une attaque tardive de Stephen Bunting pour célébrer un succès spectaculaire de 10-8, malgré le fait que Bunting ait réussi 11 maximums lors de la défaite. Price, quant à lui, s’est frayé un chemin jusqu’aux huit derniers avec une victoire éclatante de 10-5 sur Nathan Aspinall, remportant les cinq derniers matches sans réponse pour éliminer le champion du monde Matchplay.

Danny Noppert a également réalisé cinq matchs consécutifs pour sceller un succès 10-7 contre le double champion d’Europe Rob Cross, alors qu’il se qualifiait pour un troisième quart de finale consécutif du Championnat d’Europe.

Le champion du monde du Grand Prix, Humphries, a maintenu sa quête de titres télévisés consécutifs en se débarrassant du Polonais Krzysztof Ratajski et en organisant une rencontre avec Wade, qui a démoli un José de Sousa mal en point 10-1 pour s’assurer une place dans son premier quart de finale de classement télévisé depuis plus de 18 mois.

Dans l’autre match de la soirée, le jeune Néerlandais Gian van Veen a remporté une victoire acharnée 10-6 contre Daryl Gurney pour organiser une confrontation alléchante contre son compatriote Van Gerwen.

dimanche 29 octobre

Séance de l’après-midi

Quarts de finale

Chris Dobey contre Peter Wright

Gerwyn Price contre Danny Noppert

Luke Humphries contre James Wade

Michael van Gerwen contre Gian van Veen

