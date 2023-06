Championnat d’Europe des moins de 21 ans 2023: calendrier complet, calendrier, équipes et heures de coup d’envoi au Royaume-Uni alors que les jeunes Lions étoilés d’Angleterre visent à mettre fin à la longue attente du titre

Le Championnat d’Europe U21 est en cours alors que les meilleurs jeunes européens s’affrontent pour le titre.

La Géorgie et la Roumanie co-organisent la compétition, qui lancera un été plein de football international passionnant.

L’Angleterre est l’un des favoris pour devenir champion d’Europe pour la première fois depuis 1984 et ce n’est pas une surprise compte tenu des visages de l’équipe des Young Lions.

Emile Smith Rowe d’Arsenal, Curtis Jones et Harvey Elliott de Liverpool, Noni Madueke de Chelsea et Jacob Ramsey d’Aston Villa ne sont que quelques-unes des stars qui participeront au tournoi.

Cependant, l’Allemagne est l’équipe à battre alors qu’elle entame l’Euro en tant que championne en titre après son triomphe contre le Portugal en 2021.

Championnat d’Europe U21 2023 : C’est quand et où ?

Le Championnat d’Europe U21 de l’UEFA débutera le mercredi 21 juin avant la finale du samedi 8 juillet.

Le tournoi sera co-organisé par la Géorgie et la Roumanie.

Les jeux auront lieu à Cluj-Napoca et Bucarest en Roumanie et à Batumi, Kutaisi et Tbilissi en Géorgie.

Championnat d’Europe U21 2023 : les lieux

Tous les matches du Championnat d’Europe des moins de 21 ans se dérouleront dans huit stades au total.

Ils sont répartis à parts égales avec quatre en Roumanie et quatre en Géorgie.

Roumanie:

Stade CFR Cluj, Cluj-Napoca

Cluj Arena, Cluj-Napoca

Stade Giulesti, Bucarest

Stade Steaua, Bucarest

Géorgie:

Shengelia Arean, Koutaïssi

Stade Meskhi, Tbilissi

Arène de Batoumi, Batoumi

Stade Paichadze, Tbilissi

Championnat d’Europe U21 2023 : Groupes

groupe A

le Portugal

Pays-Bas

Belgique

Géorgie

Groupe B

Espagne

Roumanie

Croatie

Ukraine

Groupe C

Angleterre

Allemagne

Tchéquie

Israël

Groupe D

France

Italie

Suisse

Norvège

Championnat d’Europe U21 2023 : Calendrier de l’Angleterre

L’Angleterre a commencé son tournoi le jeudi 22 juin.

Ils ont affronté la Tchéquie lors de leur premier match de groupe et ont scellé une victoire 2-0 avant d’affronter Israël le samedi 25 juin à 17 heures, heure du Royaume-Uni.

Enfin, un défi difficile contre l’Allemagne, championne en titre, clôturera la phase de groupes des Young Lions le mercredi 28 juin.

Tous les matchs de groupe restants seront en direct sur talkSPORT 2.

Tchéquie 0-2 Angleterre – 22 juin

Angleterre vs Israël – 25 juin – 17h

Angleterre vs Allemagne – 28 juin – 17h

Équipe d’Angleterre pour l’Euro U21 Gardiens : Josh Griffiths (West Bromwich Albion), Carl Rushworth (Brighton et Hove Albion), James Trafford (Manchester City) Défenseurs : Max Aarons (Norwich City), Jarrad Branthwaite (Everton), Levi Colwill (Chelsea), Charlie Cresswell (Leeds United), Taylor Harwood-Bellis (Manchester City), Ben Johnson (West Ham United), Luke Thomas (Leicester City ) Milieux de terrain : Tommy Doyle (Manchester City), Harvey Elliott (Liverpool), James Garner (Everton), Angel Gomes (Lille), Curtis Jones (Liverpool), Jacob Ramsey (Aston Villa), Oliver Skipp (Tottenham Hotspur) Attaquants : Cameron Archer (Aston Villa), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Newcastle United), Noni Madueke (Chelsea), Cole Palmer (Manchester City) Emile Smith Rowe (Arsenal)

Championnat d’Europe U21 2023 : Calendrier complet

Phase de groupes

mercredi 21 juin

Ukraine 2-0 Croatie

Géorgie 2-0 Portugal

Belgique 0-0 Pays-Bas

Roumanie 0-3 Espagne

jeudi 22 juin

Tchéquie 0-2 Angleterre

Allemagne 1-1 Israël

Norvège 1-2 Suisse

France vs Italie – 19h45

samedi 24 juin

Géorgie vs Belgique – 17h

Portugal vs Pays-Bas – 17h

Roumanie vs Ukraine – 17h

Espagne vs Croatie – 19h45

dimanche 25 juin

Tchéquie vs Allemagne – 17h

Angleterre vs Israël – 17h – en direct sur talkSPORT 2

Suisse vs Italie – 17h

Norvège vs France – 17h

mardi 27 juin

Pays-Bas vs Géorgie – 17h

Portugal vs Belgique – 17h

Croatie vs Roumanie – 19h45

Espagne vs Ukraine – 19h45

mercredi 28 juin

Israël vs Tchéquie – 17h

Angleterre vs Allemagne – 17h – en direct sur talkSPORT 2

Italie vs Norvège – 19h45

Suisse vs France – 19h45

Quarts de finale

samedi 1er juillet

Vainqueur du groupe A contre deuxième du groupe C – 17h00

Vainqueur du groupe B contre deuxième du groupe D – 20h

dimanche 2 juillet

Vainqueur du groupe C contre le deuxième du groupe A – 17h

Vainqueur du groupe D vs deuxième du groupe B – 20h

Demi-finale

mercredi 5 juillet

Vainqueur du quart de finale 1 vs Vainqueur du quart de finale 3

Vainqueur du quart de finale 2 vs Vainqueur du quart de finale 4

Final

samedi 8 juillet