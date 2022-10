Championnat d’Europe de fléchettes : Ross Smith bat Michael Smith pour remporter son premier titre télévisé | Fléchettes Nouvelles

Smith a remporté de manière sensationnelle son premier titre télévisé au Championnat d’Europe à Dortmund

Ross Smith a produit une performance exceptionnelle pour vaincre Michael Smith en finale du Championnat d’Europe, remportant son premier titre télévisé à Dortmund dimanche.

Le lanceur de Kent, qui est devenu tellement déçu par les fléchettes qu’il a quitté le sport en 2017 avant de retourner à l’école de qualification, a battu Michael Smith 11-8 pour couronner un incroyable retour sur scène.

Il avait battu le champion des Masters Joe Cullen au premier tour et Dimitri Van den Bergh – le vainqueur de deux épreuves de la Série mondiale cette année – pour atteindre la dernière journée d’action de dimanche.

Il est revenu de 8-3 pour vaincre le champion du monde Peter Wright en quart de finale et a résisté à Chris Dobey 11-9 en demi-finale avant de remporter le premier prix de 120 000 £.

“Je pense que je rêve”, a déclaré Smith à ITV4 alors qu’il tenait fermement le trophée sur scène.

“Cela ne s’est pas concrétisé et cela ne durera probablement pas avant des semaines. Je n’ai jamais gagné d’Euro Tour, donc aucun mot ne peut le décrire.”

Ross Smith a battu “Bully Boy” Michael Smith lors de la finale de dimanche

Lors de sa première finale télévisée, le joueur de 33 ans de Douvres a produit une moyenne de 101,32, frappant huit 180 et épinglant 50% de ses doubles tentatives dans un affichage impérieux.

Michael Smith a également réalisé une moyenne de plus de 100 et a frappé huit 180 dans une finale de haute qualité, mais n’a jamais été en mesure de prendre la tête d’un Ross Smith implacable.

Ross Smith a commencé de façon fulgurante avec une caisse de 133 dans la manche d’ouverture.

Il a ensuite produit une finition de 121 sur le taureau et n’a jamais été dirigé car son homonyme avait du mal à suivre le rythme.

Michael Smith a égalisé le match à 3-3, mais c’était aussi bon que pour “Bully Boy”.

Ross Smith a remporté le septième match et a gardé son adversaire de St Helens à bout de bras à partir de ce moment, avec une moyenne de 101,32 avec un retour de 50% sur le double.

Les deux joueurs ont frappé huit 180 dans un concours de haute qualité.

“Je vais garder les pieds sur terre et probablement aller au gymnase demain”, a déclaré le nouveau champion.

“Je vais continuer à me brancher et à gravir les échelons du Pro Tour et de l’Ordre du mérite.”

Michael Smith a subi plus de chagrin pour la troisième fois en 12 mois après ses défaites lors du championnat du monde et des décideurs de l’Open du Royaume-Uni

Michael Smith, le numéro 4 mondial, a remporté des victoires mémorables contre Josh Rock, Luke Humphries et Dirk van Duijvenbode pour atteindre la finale, mais s’est encore une fois demandé ce qui aurait pu être.

“Chaque fois que Ross était sur une finition tonne-plus, il l’épinglait, fair-play pour lui, il a fait ce qu’il devait faire pour gagner”, a déclaré le lanceur de St Helens.

“Mon score n’était pas le meilleur mais je n’étais pas trop contrarié par la façon dont j’ai joué.

“Ça commence à devenir embêtant [losing TV ranking finals] mais je finirai par y arriver.

“Je dois juste continuer, continuer à croire et continuer à faire ce que je fais. Peut-être que je gagnerai le prochain, ou celui d’après. Nous verrons.”

