Championnat d’Europe d’athlétisme par équipe : le lanceur de poids Jolien Boumkwo court le 100 m haies pour sauver un Belge de la disqualification

La championne belge du lancer du poids et du lancer du marteau, Jolien Boumkwo, a fait preuve d’un grand esprit d’équipe aux Championnats d’Europe en Pologne lorsqu’elle s’est présentée en dehors de son épreuve et a couru une course de 100 mètres haies pour éviter à son équipe d’être disqualifiée.

Jolien Boumkwo 🇧🇪 est une lanceuse de poids ! Aujourd’hui, elle a couru le 100 mH aux Championnats d’Europe par équipe pour assurer 2 points à la Belgique. Sûr de dire que ses 32,81 s étaient un PB. 💪🏾pic.twitter.com/sWNQMyCrLs – Oluwadare (@Track_Gazette) 24 juin 2023

Boumkwo est apparue tout sourire lorsqu’elle a soigneusement tenté chaque haie samedi dans une vidéo qui est devenue virale après son intervention lorsque les deux haies belges ont dû se retirer en raison d’une blessure.

Si aucun athlète belge n’avait participé à l’épreuve, l’équipe aurait été disqualifiée.

La coureuse de 29 ans a terminé la course sans franchir aucune des haies en 32,81 secondes, 19 secondes après la sprinteuse espagnole Teresa Errandonea qui a gagné en 13,22.

Boumkwo a été applaudie par le public et félicitée par ses rivales car elle a marqué deux points pour l’équipe.

Les points pourraient être cruciaux car les trois derniers pays seront relégués de la division 1.

