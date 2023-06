Championnat d’Espagne Open Pool : Francisco Sanchez Ruiz et Jayson Shaw en tête d’affiche à Lugo | Nouvelles du billard

Francisco Sanchez Ruiz est en tête d’affiche du Championnat d’Espagne de poules ouvertes au Pazo De Feiras E Congresos De Lugo

Francisco Sanchez Ruiz, Joshua Filler et Jayson Shaw sont les têtes d’affiche du Championnat d’Espagne Open Pool au Pazo De Feiras E Congresos De Lugo – en direct sur Sky Sports.

David Alcaide, double champion du monde des maîtres de la piscine, visera un titre historique à domicile contre Paul Florin Mandroiu, tandis que les étoiles montantes espagnoles Jonas Souto Comino et Jose Alberto Delgado affronteront respectivement Jamie Bryan et Dimitrios Siampanis.

David Alcaide partira pour un titre historique à domicile

Un peloton empilé se dirigera vers l’Espagne avec plus de 50 nationalités représentées, dont le héros américain Shane Van Boening affrontant Gareth Esprit alors qu’il cherche sa première couronne du World Nineball Tour depuis le Championnat du monde de billard 2022.

Le nouveau vainqueur du UK Open Pool Championship Eklent Kaci débutera contre Heriberto Aybar Santana et le champion du monde des Pool Masters Ko Pin Yi rencontrera Javier Raposo Gomez.

Il y aura un retour dans l’arène Nineball pour le Chinois Wu Jia Qing avec le champion du monde 2005 contre l’Espagnol Oliver Rodriguez Roa.

Jayson Shaw ouvre sa campagne contre le Néerlandais Norman Bakker

Matches du premier tour sélectionnés

Joshua Filler (GER) contre Mohammad Almuhanna (KUW)

Albin Ouschan (AUT) contre Andres Gonzalez Lopez (ESP)

Wang Can (CHN) contre Javier Álvarez Ramos (ESP)

Mohammad Soufi (SYR) contre Kledio Kaci (ALB)

Jayson Shaw (GBR) contre Norman Bakker (NED)

Vous pouvez regarder la couverture en direct du Championnat d’Espagne Open Pool 2023 au Pazo De Feiras E Congresos De Lugo – en direct sur Sky Sports Action à 12h et 18h le samedi 24 juin et à 12h30 et 18h30 le dimanche 25 juin.