Championnat des voyageurs: Xander Schauffele conserve la tête alors que Rory McIlroy recule | Nouvelles du golf

Rory McIlroy a eu un trou à oublier lors de la troisième journée du championnat des voyageurs avec un double bogey au deuxième

Xander Schauffele a conservé son avance au championnat des voyageurs, mais n’a plus qu’un seul coup avant dimanche, tandis que Rory McIlroy a reculé après une autre manche difficile.

Patrick Cantlay est l’homme perché juste derrière Schauffele au classement du TPC River Highlands, réalisant la meilleure manche de la journée avec un 63.

Cela signifie que l’avance de Schauffele est passée de cinq tirs à un seul, préparant un dimanche palpitant. Il a moins de 17 ans après le troisième tour et est resté sans bogey jusqu’au 13e trou samedi, où il a trouvé l’eau.

Il a répondu avec un birdie le 16, puis les deux hommes ont réussi des birdies le 17, pour les garder à l’écart de Sahith Theegala, qui est troisième à 14 sous la normale, après avoir tiré un 64.

McIlroy était le co-leader après les 18 premiers trous mais son défi a déraillé massivement après son aberration au trou 12 vendredi où une incroyable séquence de coups l’a vu redonner quatre coups au parcours.

McIlroy a eu un autre trou cauchemardesque samedi, le deuxième. Son coup de départ sur le par quatre accessible a frappé un arbre pour atterrir dans un épais rugueux à peine passé le tee box, dont le n ° 2 mondial aurait besoin de deux tentatives pour sortir et a finalement réussi un double bogey-six.

McIlroy a ensuite bogeyé le cinquième, et alors qu’il ferait des gains aux sixième, neuvième et 13e, d’autres coups perdus aux 14e et 16e l’ont vu carder un tour de 72 à deux sur la normale et le laisser à égalité pour le 31e sur six sous l’al.

Il y avait de meilleures nouvelles pour un autre Britannique cependant, l’Écossais Martin Laird était à quatre sous pour son tour, pour s’asseoir à égalité cinquième et cinq tirs en arrière de Schauffele. Kevin Kisner est un coup devant lui à 13 sous.

Le n ° 1 mondial Scottie Scheffler a également connu un samedi impressionnant avec une ronde de 65 pour passer à 10 sous. Il est à sept coups du rythme, mais une autre charge dimanche pourrait le mettre en lice en fonction de ce qui se passera avec les leaders.

