Championnat des voyageurs: Rory McIlroy égalise son plus bas tour d’ouverture du PGA Tour avec huit moins de 62 ans | Nouvelles du golf

Rory McIlroy en action au Travelers Championship

Rory McIlroy a poursuivi sa forme impressionnante alors qu’il tirait un huit de moins de 62 ans pour prendre la tête du club dès le premier tour du championnat des voyageurs.

L’ancien n ° 1 mondial McIlroy, qui a remporté l’Open canadien plus tôt ce mois-ci et était en lice lors de la dernière journée de l’US Open de la semaine dernière, a réussi huit birdies au TPC River Highlands dans le Connecticut pour égaliser son premier tour le plus bas du PGA Tour.

L’Américain JT Poston détient une part de la tête après avoir réussi des birdies sur six de ses huit premiers trous, un devant le médaillé d’or olympique Xander Schauffele et l’Écossais Martin Laird.

L’Anglais Tommy Fleetwood a frappé un aigle dans ses deux moins de 68 ans.

McIlroy n’a peut-être touché que sept des 14 fairways, mais il était heureux d’avoir maintenu la forme accumulée au cours du mois dernier.

« Je pense que la bonne chose est que j’ai bien joué et que vous voulez surfer sur cette vague d’élan que vous avez », a-t-il déclaré dans son interview d’après-tour.

« En venant ici la quatrième semaine consécutive, je savais que j’allais être un peu fatigué, mais chaque fois que vous jouez aussi bien, vous voulez juste que ça continue.

« Si j’avais pris cette semaine de congé, je serais resté assis à la maison en pensant que c’était une occasion manquée.

« Ma préparation n’a pas été ce qu’elle serait habituellement. J’ai pris un bon départ, j’ai réussi des coups de qualité dès le début, ce qui m’a donné une certaine confiance et j’ai construit là-dessus.

« Quand je suis entré dans le deuxième neuf, j’ai commencé à très bien jouer et j’ai commencé à faire quelques coups roulés et quand vous vous lancez dans une course comme celle-là, vous devez juste essayer de continuer. »

L’Irlandais du Nord, partant du neuf de retour, a commencé sa partie avec un birdie chip-in au 13e par cinq après avoir fait exploser son bunker du côté vert dans la frange la plus éloignée.

McIlroy dit qu'il a été surpris par la décision de Brooks Koepka de rejoindre la série LIV Invitational soutenue par l'Arabie saoudite

Deux autres birdies l’ont vu tourner en 32, mais il en a ensuite décroché quatre autres en sept trous – dont un 48 pieds au septième pour prendre une part de la tête avec Schauffele.

Cependant, il a gardé son meilleur jusqu’à la dernière normale quatre lorsqu’il a coupé le coin avec un entraînement de 332 verges pour lui laisser 44 verges jusqu’à la broche et il a réussi un birdie tapé pour passer à huit sous.

Schauffele était un autre joueur pour qui la préparation n’était pas ce qu’il voulait, car une confusion sur les heures de départ signifiait que son arrivée au TPC River Highlands était légèrement plus précipitée que d’habitude.

Cependant, cela n’a pas affecté l’Américain puisqu’il a frappé 18 greens en temps réglementaire dans un 63 sans bogey, un tour égalé par Laird.

Le quadruple vainqueur majeur Brooks Koepka ne participe pas à l’événement après avoir rejoint la série LIV Golf Invitational.

Collin Morikawa a nié qu’il était sur le point de suivre, tout comme Justin Thomas, qui manque le championnat des voyageurs en raison d’une blessure.

McIlroy : Je n’essaie pas de prouver quoi que ce soit

McIlroy n’a pas retenu ses frustrations avec les meilleurs joueurs rejoignant la série LIV ces dernières semaines.

Avant le championnat des voyageurs, il a déclaré avoir trouvé le comportement et les commentaires de certains joueurs « duplicités ».

Alors que la menace de la série LIV semble avoir allumé une étincelle sous McIlroy, il a nié avoir essayé de prouver quoi que ce soit.

« Je ne pense pas. Je pense juste qu’il se trouve que les plus protecteurs du PGA Tour sont les meilleurs joueurs du monde en ce moment. Je ne vais pas essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit », a-t-il déclaré.

Le commissaire de la PGA Tour, Jay Monahan, a déclaré qu'ils ne pouvaient pas rivaliser financièrement avec la série sur invitation LIV soutenue par l'Arabie saoudite dans une déclaration faite avant le championnat des voyageurs.

« Je suis en bonne forme. Je joue bien. Que cela me donne un peu plus de confiance pour parler de certains problèmes, peut-être. Mais je vais juste essayer de jouer mon jeu et essayer de gagner d’autres tournois. »

McIlroy a rencontré mardi le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, après avoir annoncé son intention d’augmenter la taille de la bourse et d’ajouter jusqu’à trois événements internationaux à jouer après la conclusion du calendrier d’automne pour les 50 meilleurs joueurs de la FedEx Cup.

« Il a été constant », a déclaré McIlroy. « Il aborde les problèmes des meilleurs joueurs. Il aborde tout ce qu’il a dit qu’il aborderait.

« Certaines des choses qu’il a dites hier sont excellentes. Certains des changements qui ont été apportés au calendrier… cela rendra la saison régulière beaucoup plus compétitive.

« Je pense que c’est le truc, je parlais aux gars là-bas, comme tout le monde commence à zéro au début de l’année. Tout le monde a la même opportunité de faire les grands événements avec les gros prix et peu importe. Je pense que c’est ‘ Je vais le rendre plus compétitif et en faire un produit plus convaincant, honnêtement. Je pense que ce sera bien.