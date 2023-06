Championnat des voyageurs: Keegan Bradley remporte le sixième titre du PGA Tour avec une victoire en trois temps | Nouvelles du golf

Keegan Bradley a remporté sa sixième victoire sur le PGA Tour et sa deuxième de la saison

Keegan Bradley a surmonté un back-nine wobble pour remporter une deuxième victoire de la saison sur le PGA Tour avec une impressionnante victoire en trois temps au Travelers Championship.

L’ancien grand vainqueur a pris une avance d’un coup lors de la dernière journée au TPC River Highlands et a brièvement mené jusqu’à six coups, seulement pour donner de l’espoir au peloton de chasse en faisant trois bogeys dans un tronçon de quatre trous.

Bradley a récupéré pour clôturer un moins de 68 ans et remporter un sixième titre du PGA Tour, huit mois après son succès au championnat Zozo, le voyant confortablement devant les challengers les plus proches Zac Blair et Brian Harman en deuxième à égalité sur 20 sous.

Zac Blair a chargé le classement le dernier jour avec un huit sous 62

Le n ° 1 mondial Scottie Scheffler a terminé quatrième à égalité avec Patrick Cantlay et Chez Reavie, tandis que Rory McIlroy a tiré un dernier tour 64 pour remporter une part de septième – son cinquième top 10 consécutif sur le PGA Tour.

Comment Bradley a clôturé une victoire impressionnante

Bradley a rapidement pris le contrôle du tournoi en suivant un birdie de huit pieds au troisième en convertissant de 12 pieds au suivant, ce qui était suffisant pour dégager quatre pieds lorsque Chez Reavie a raté de six pieds et bogeyé le par-trois cinquième.

Un birdie à deux coups roulés de Bradley au sixième par cinq lui a brièvement pris cinq devant, pour que Blair suive un superbe aigle au 13e par cinq en réalisant un birdie sur ses trois prochains trous pour fixer l’objectif du club-house à 20 sous.

Bradley est monté et descendu du bunker du côté vert au huitième pour brouiller un par, le voyant atteindre le virage en 32, puis en a tiré six sans faute lorsqu’il a posté des birdies consécutifs à partir du 11e.

L’ancien champion de la PGA a donné de l’espoir pour la poursuite lorsqu’il a trouvé de l’eau sur le 13e tee par cinq, puis a choisi d’utiliser un putter à partir d’une marque de pas sur le vert suivant, ce qui a entraîné des bogeys consécutifs, alors que Cantlay a fait trois birdies consécutifs du 13e pour réduire l’avance à trois.

Cantlay a bogeyé le 16e et n’a pas réussi à tirer parti d’un bon coup d’œil au birdie le suivant, permettant à Bradley de garder le contrôle malgré son incapacité à profiter du 15e roulable, puis à bogeyer le par-trois ensuite.

Patrick Cantlay a brièvement menacé de faire un défi tardif pour une victoire improbable

Bradley a réussi un par de deux putts au 17e pour conserver son avantage de trois coups jusqu’au dernier trou, où il a signé la victoire avec un par avant de célébrer avec sa famille.

« Je suis tellement fier de gagner ce tournoi », a déclaré Bradley. « Les voyageurs et toutes les personnes impliquées organisent un tournoi de première classe. C’est comme ça depuis une décennie, et je suis si heureux d’être le gagnant ici. »

Qui d’autre a impressionné?

Harman a réussi un birdie sur quatre de ses six derniers trous pour afficher un deuxième 64 consécutif et terminer à 20 sous avec Blair, qui a réussi le tour le plus bas de la journée, tandis que Reavie – jouant aux côtés de Bradley – a réussi un birdie le dernier pour sauver un 71 sur 71.

Chez Reavie a mélangé deux birdies avec trois bogeys lors de la ronde finale

Scheffler a également décroché une part de la quatrième place pour afficher son sixième top cinq consécutif sur le PGA Tour, avec Cantlay également à 19 sous après avoir terminé son trois sous 67 avec deux bogeys dans ses trois derniers trous.

McIlroy a réussi un birdie sur cinq de ses sept premiers trous, mais a terminé cinq normales consécutives pour terminer la semaine à 18 sous, avec Denny McCarthy également cinq arrières et Justin Thomas l’un des quatre joueurs revendiquant une part de neuvième.

Le PGA Tour se rendra ensuite à Detroit pour le Rocket Mortgage Classic. La couverture en direct commence jeudi à partir de 17 heures sur Sky Sports Golf.