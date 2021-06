Championnat des voyageurs : Jason Day mène après 62, Justin Rose deux en arrière après un « excellent putting » dans un 63 | Actualités golfiques

Justin Rose est à deux de la tête après un 63

Justin Rose a « illuminé » son tableau de bord avec huit birdies alors qu’il se lançait dans la course avec un deuxième tour 63 au championnat des voyageurs dans le Connecticut.

Rose est arrivé à TPC River Highlands à la suite d’une performance lamentable à l’US Open de la semaine dernière, où les manches 78 et 77 l’ont vu rater la coupe de loin, mais un putter chaud lui a remonté le moral à TPC River Highlands.

L’Anglais a roulé jusqu’au virage au 30e, puis a percé de 25 pieds au 10e avant d’ajouter d’autres birdies de l’extérieur de 30 pieds au 11e et au 14e, bien qu’il ait ensuite mis trois coups sur le 15e green pour fermer deux coups derrière le leader Jason Day.

« J’ai bien roulé aujourd’hui », a déclaré Rose, qui a glissé au 44e rang mondial après avoir disputé seulement cinq épreuves depuis son retrait de l’Arnold Palmer Invitational en raison d’un problème de dos en mars. « J’ai fait beaucoup de putts à moyenne et longue distance, ce qui a évidemment éclairé mon tableau de bord.

Rose a troué plusieurs putts à longue distance pour birdie

« J’avais juste la mentalité de ne pas pousser trop fort, de ne pas aller aux drapeaux quand je n’avais pas le bon nombre ou le bon type de conducteur pour frapper des trous que je ne chargeais pas le pari. Juste être un peu plus patient avec mon Jeu.

« J’ai frappé encore quelques trois bois sur le tee, j’ai mis le ballon en jeu et j’ai pu partir de là. Je n’ai pas vraiment joué de mon mieux et je pense que si vous devenez trop agressif avec votre état d’esprit, vous pouvez en quelque sorte finissent par faire des erreurs stupides.

« Quand vous jouez bien, vous pouvez vous permettre de faire une erreur stupide parce que vous savez que vous allez faire des birdies pour contrecarrer cela. Mais quand vous ne volez pas vraiment complètement, ces petites erreurs vous blessent un peu Suite. »

Jason Day a défié un mal de dos pour carder un 62

Day est un autre ancien champion majeur qui a chuté dans le classement mondial, et l’Australien a raté sa qualification pour l’US Open de la semaine dernière, n’ayant pas réussi à se classer parmi les 10 premiers depuis Pebble Beach en février.

Le n ° 71 mondial, comme Rose, a également eu des problèmes de dos ces dernières semaines et a été contraint de se retirer du Mémorial plus tôt ce mois-ci, mais il a défié une certaine rigidité pour carder un superbe 62 birdie qui l’a propulsé au sommet. du classement sur neuf sous, un coup devant Bubba Watson, tout aussi résurgente.

« Le corps va bien, juste raide. C’est douloureux d’aller de l’autre côté du swing de golf, donc chaque fois que ça va à gauche était un peu douloureux », a déclaré Day. « C’est ce que c’est. Je n’ai pas eu le temps de vraiment me reposer depuis que je l’ai en quelque sorte sorti. Je pense que prendre quelques semaines de congé était génial, mais vous avez juste besoin d’un peu plus de temps, c’est ce que c’est.

« Parfois, lorsque vous avez une sorte de blessure ou de raideur, même si vous êtes malade, vous pouvez parfois sortir et jouer du bon golf. J’ai eu la chance de ne pas vraiment me gêner aujourd’hui. Des drive de qualité et mon tee au green était assez solide, pensais-je. Ensuite, j’ai réussi beaucoup de putts cruciaux, c’est donc ce qui a fait que tout roulait. «

Watson a fourni l’un des faits saillants les plus inhabituels de la saison lorsque la tête de club de son pilote s’est cassée alors qu’il faisait un impact avec son coup de départ au deuxième, son 11e, bien qu’il ait quand même réussi à faire un birdie au trou.

Le gaucher, qui était en lice à mi-parcours à Torrey Pines avant de s’estomper au cours du week-end, a égalé son premier tour 66 pour entrer dans une part de deuxième avec Kramer Hickok, qui a occupé la tête jusqu’à ce qu’il réalise un doublé. bogey cinq au court 16e.

Rose partage la quatrième place avec l’Irlandais Seamus Power, qui a réussi un birdie à ses deux derniers trous pour un 67, et le co-leader des 54 trous de l’US Open, Russell Henley, tandis que Ian Poulter et Tom Lewis ont renforcé le défi anglais et n’ont entamé le week-end qu’à trois la tête.

Poulter a réussi un birdie sur quatre des six derniers trous pour retourner un 66, Lewis finissant également en force pour retourner 67 consécutifs tandis que les stars américaines Bryson DeChambeau et Patrick Reed ont tous deux tiré 66 pour clôturer à cinq sous la normale.

Le grand rival de DeChambeau, Brooks Koepka, flirtait avec la ligne de coupe jusqu’à ce qu’il réussisse un oiselet 15 et 16, puis réussit son approche de 159 verges au 18e pour un spectaculaire eagle-two, bien que deux bogeys tardifs l’aient vu glisser à quatre sous la normale.

Le numéro 2 mondial Dustin Johnson a entamé le week-end avec rien à revendre sur deux sous, grâce à trois birdies sur ses quatre derniers trous plafonnant un 68 et le portant à deux sous avec Phil Mickelson et Paul Casey.