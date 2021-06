Championnat des voyageurs : Harris English nie Kramer Hickok avec un birdie au huitième trou des séries éliminatoires | Actualités golfiques

Harris English a décroché le titre après une éliminatoire marathon

Harris English a propulsé Harris English au titre de Travelers Championship après une incroyable éliminatoire de huit trous au TPC River Highlands dans le Connecticut.

Les deux avaient réussi un birdie au 18e trou réglementaire pour terminer à égalité au sommet sur 13 sous la normale, mais il a fallu huit autres trous pour qu’un autre birdie arrive alors que l’anglais a troué de 15 pieds pour régler un concours de marathon dans une lumière déclinante.

Après que les deux pars se soient brouillés au premier trou supplémentaire, Hickok était convaincu qu’il avait remporté sa première victoire jusqu’à ce que son long putt de birdie sur le 18e green prenne un gros coup, et English a réussi une sauvegarde extraordinaire sur le sable d’un horrible mensonge branché dans le bunker avant droit.

Le rythme cardiaque de Hickok aurait explosé le 17 lorsque son tangage a dégagé l’eau par les marges les plus étroites, les deux ayant couru leurs putts de birdie de six pieds de long avant de réussir des putts confiants pour les pars.

Kramer Hickok est passé terriblement près d’une première victoire

Ils ont à nouveau échangé des quatre à 18 ans et Hickok s’est donné une autre excellente occasion de conclure quand ils sont revenus à 17, frappant un doux fer neuf à 10 pieds seulement pour que le birdie putt raser le bord gauche de la coupe.

L’anglais a de nouveau gardé son sang-froid pour secouer un autre putt d’embrayage pour le pair de sept pieds pour prolonger le concours jusqu’au 18e, où les deux ont tiré leurs disques dans le bunker du fairway sur la gauche, d’où l’anglais a coupé une approche délicieuse à six pieds.

Hickok a regardé hors de lui quand il a eu la main lourde avec son putt de la frange et l’a martelé de 15 pieds de long, mais il a cloué le retour et a poussé un énorme soupir de soulagement lorsque le putt d’Anglais pour la victoire manque de conviction et a viré vers la droite .

L’anglais n’a pas été en mesure de capitaliser sur un disque venimeux de 357 verges alors que le septième trou des séries éliminatoires (le 18e) a été réduit de moitié dans les normales, et les deux alignaient des putts de birdie de milieu de gamme avec une légère décoloration alors qu’ils jouaient le 18e pour la septième fois au jour.

Mais les inquiétudes concernant l’arrivée jusqu’à lundi ont été écartées car Hickok a réussi deux coups roulés pour le par, et l’anglais a trouvé le fond de la coupe avec son agressif de 15 pieds pour assurer sa deuxième victoire de la saison sur le PGA Tour.

Plusieurs heures plus tôt, Bubba Watson avait semblé un grand favori pour égaler le record de quatre victoires de Billy Casper lorsqu’il menait par un avec cinq trous à jouer, mais son défi s’est effondré alors qu’il terminait avec quatre bogeys et un double bogey six. au 17.

English et Hickok ont ​​paré les sept premiers trous supplémentaires

Le gaucher s’est dirigé vers le virage avec trois sous et est resté à 13 sous pour le tournoi jusqu’à ce qu’il bloque son approche du 14 et que son putt de la zone de dégagement ait à peine atteint le green, puis il a découpé un long- fer du tee à 15 dans l’eau.

Son troisième a presque reculé dans le danger avant qu’un bon pitch and putt ne sauve un bogey, mais il a réussi trois putts de 50 pieds au court 16e avant que son deuxième d’un bunker de fairway sur l’avant-dernier trou n’ait été court et ait trouvé plus d’eau.

Avec Watson hors de la course, Marc Leishman aurait été confiant de faire partie d’une éliminatoire après que l’Australien ait obtenu un superbe 64 sans bogey qui lui a valu la tête du club-house sur 12 sous pendant un peu moins de deux heures.

Bubba Watson a laissé tomber six coups sur les cinq derniers trous

English a ensuite réussi un birdie de 13 et 16 pour devancer un seul pour bogey le 17e, mais il a réussi un brillant putt de birdie juste à moins de 30 pieds sur le dernier green pour couronner un 65, ce qui a obligé Hickok à égaler ses trois derniers pour forcer des trous supplémentaires.

Mais après un arrêt par embrayage de six pieds sur le 17e green, Hickok a passé un coin à huit pieds au dernier et a fait chuter le putt pour un 67, Leishman ayant quitté le terrain d’entraînement avec un podium.

Brooks Koepka a également menacé de remporter une victoire improbable alors qu’il terminait avec un 65 pour se classer parmi les cinq premiers sur 10 sous les côtés de Hank Lebioda, qui était au cœur de la controverse après cinq birdies dans un 30 avant trois bogeys en quatre trous après le virage a mis fin à ses espoirs.

Jason Day n’a réussi que deux birdies dans un 70 frustrant, ce qui l’a laissé à neuf sous et à égalité pour la 10e place, un coup devant son compatriote australien Adam Scott (67) et l’italien en forme Guido Migliozzi.