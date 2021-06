Championnat des voyageurs: Bubba Watson partage la tête alors que Dustin Johnson fait un grand pas | Actualités golfiques

Bubba Watson est à égalité en tête avec Kramer Hickok

Bubba Watson s’est maintenu en lice pour un quatrième titre de championnat des voyageurs, un record, après avoir revendiqué une part de la tête après la troisième journée dans le Connecticut.

Les 68 de moins de deux de Watson étaient suffisants pour dominer le classement aux côtés de Kramer Hickok, tandis que Jason Day a fait un bogey dernier pour glisser un tir derrière avec ses compatriotes australiens Cameron Smith et Russell Henley.

Les vedettes Dustin Johnson et Bryson DeChambeau ne sont qu’à trois coups du rythme avant la ronde finale, tandis que Ian Poulter est à quatre derrière après un retour décevant de neuf au TPC River Highlands.

Watson a également trouvé que la course vers l’intérieur était une perspective plus difficile que les neuf premiers, qu’il a couvertes en 32 avec trois oiselets avant de mettre trois coups sur deux des normales trois après le virage et de laisser tomber un autre coup à 14, bien qu’il ait récupéré des coups. aux 15 et 17.

Le 68 de Watson l’a amené à 10 sous

Le gaucher s’est donné une grande chance de faire un birdie le dernier après avoir poussé un coin à cinq pieds, mais son putter était à nouveau hors cible alors qu’il restait à 10 sous avec Hickok, qui avait déjà raté les deux derniers trous pour enlever le brillant son 68.

Day écrasait les pars pendant la majeure partie de son parcours et était un sous pour la journée après deux birdies contre une erreur, mais un drive tiré dans le sable a finalement conduit à un autre tir abandonné alors qu’il se contentait d’un 70.

L’ancien champion de la PGA souffre toujours d’un dos raide, mais il était également gêné par diverses allergies et était reconnaissant que son partenaire de jeu Watson se soit souvenu d’apporter des gouttes pour les yeux.

« Je suis juste raide », a déclaré Day. « J’avais aussi des allergies là-bas, donc ce n’était pas bon. J’avais 14 ans et j’avais besoin de gouttes pour les yeux et Bubba les a sortis de sa poche, donc c’était bien.

« Mais ça va. C’est ce que c’est. Je disais juste avant que ça ne m’empêche pas de frapper de bons coups de golf, ce qui est bien. »

Day a eu du mal à regarder l’US Open alors qu’il passait du temps avec sa famille après la naissance de son quatrième enfant, et il craint que ses problèmes de dos ne ruinent ses espoirs de retour rapide dans le top 50 mondial.

Jason Day est à la traîne en raison de problèmes de blessures et d’allergies

« Avant ce hoquet que j’ai eu à Memorial, je me sentais à l’épreuve des balles, à 100%, comme si je n’avais jamais eu mal au dos de ma vie », a-t-il ajouté. « Je faisais juste de l’exercice et malheureusement je l’ai modifié, et au milieu de la saison, vous n’avez pas le temps de le préparer.

« Je n’ai plus 21 ans, donc ça ne récupère plus comme avant. Je ne suis pas vraiment haut sur la FedExCup, alors je dois essayer de faire quelque chose pour me qualifier pour les Playoffs.

« Je dois absolument essayer de faire quelque chose pour me placer dans le top 50 afin de pouvoir revenir dans les majors. C’est une période assez critique pour moi. C’est juste difficile d’avoir une blessure comme celle-ci ou même pas une blessure, mais j’ai le dos raide sachant que je dois sortir et jouer. Alors je dois juste aspirer et le faire. «

Dustin Johnson n’est que trois derrière après un 65

Les 66 de Smith l’avaient propulsé de 17 places dans le classement, tandis que Johnson a progressé de 49 places avec ses 65 premiers qu’il a couronné avec son sixième birdie au dernier pour terminer le tour bas du troisième jour.

Les leaders regarderont également par-dessus leurs épaules DeChambeau, qui a admis qu’il était toujours en désaccord avec son swing mais ravi d’être en lice après un solide trois birdies 68 l’a amené à sept sous.

Poulter n’était qu’à deux coups de l’avance jusqu’à ce qu’il réussisse trois coups roulés sur le 13e green et monte un bogey-six, et l’Anglais a laissé tomber d’autres tirs à 16 et 18 pour revenir à six sous, l’un des 26 joueurs à quatre coups de la tête. .

Brooks Koepka a cinq retards après avoir eu du mal à faire bouger les choses dans un 69, mais Justin Rose n’a réussi qu’un seul birdie contre cinq bogeys alors qu’il enchaînait son deuxième tour 63 avec un 74 – trois sous pour le tournoi.