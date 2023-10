Championnat des joueurs PDC : Gary Anderson continue sa forme en battant Josh Rock à Barnsley | Nouvelles sur les fléchettes

Gary Anderson semble être dans la forme de sa vie à l’âge de 52 ans

Gary Anderson a continué sa forme fulgurante pour assurer la gloire du Players Championship 25 mercredi, battant Josh Rock 8-4 dans la décision pour remporter des titres consécutifs du ProTour à Barnsley.

Anderson, vainqueur du Players Championship 24 le mois dernier, a décroché neuf fléchettes sur son chemin vers la victoire au Barnsley Metrodome, avant d’envoyer Rock pour décrocher son troisième titre de classement de l’année.

Le double champion du monde s’est vanté d’une moyenne de tournoi de 101,45 pour sceller le premier prix de 12 000 £, ce qui le place en tête de l’Ordre du mérite du Championnat des joueurs 2023 avec cinq événements restants.

Rock a porté le premier coup avec une pause immédiate du lancer, mais Anderson a répondu avec un niveleur de 121 sur le taureau, déclenchant une série de quatre jambes droites pour l’Écossais.

Il a converti un 110 kills cliniques pour porter son avance à 4-1, et tandis que Rock a arrêté la pourriture lors de la sixième étape, la star vétéran a restauré son tampon à trois jambes avec une prise de 12 fléchettes.

Rock a riposté avec des combinaisons de 67 et 72 alors qu’il menaçait de lancer une riposte tardive, bien que « The Flying Scotsman » ait eu d’autres idées, produisant un 127 sans effort lors de la 10e étape pour reprendre le contrôle à 6-4.

L’Irlandais du Nord a ensuite payé le prix d’avoir repoussé deux fléchettes au double alors qu’Anderson se dirigeait vers la victoire à 7-4, avant d’épingler le double quatre instants plus tard pour couronner une autre campagne formidable.

« Je n’ai rien à perdre. Je viens de lancer des fléchettes et ça se passe bien », a déclaré Anderson, 52 ans, qui a réussi neuf fléchettes lors de sa victoire au deuxième tour contre Keane Barry.

« J’ai joué pour la dernière fois à Leicester il y a deux semaines. Aujourd’hui, c’est seulement la deuxième fois que je lance depuis Andrew [Gilding] m’a battu sur cette scène !

« J’avais du mal à la fin. Les jeunes garçons qui font ça tous les jours de la semaine, chapeau à eux.

« Je joue bien, mais je ne regarde pas trop loin. J’ai mon étrange entraînement avec Ryan [Searle]participe aux championnats des joueurs, et si je me qualifie pour autre chose entre les deux, c’est un bonus. »

L’action du Players Championship de cette semaine se poursuit avec le Players Championship 26 jeudi.

Championnat des joueurs 2023 25

mercredi 18 octobre

Le métrodôme de Barnsley

16 derniers

Martijn Kleermaker 6-4 Callan Rydz

Brendan Dolan 6-4 Danny Jansen

Josh Rock 6-2 Daniel Klose

Rob Cross 6-5 Joe Cullen

Gary Anderson 6-2 Gerwyn Prix

Danny Noppert 6-1 Martin Lukeman

Cam Crabtree 6-4 Stephen Burton

Jim Williams 6-3 Mervyn King

Quarts de finale

Brendan Dolan 6-3 Martijn Kleermaker

Josh Rock 6-3 Rob Cross

Gary Anderson 6-4 Danny Noppert

Jim Williams 6-3 Cam Crabtree

Demi finales

Josh Rock 7-5 Brendan Dolan

Gary Anderson 7-5 Jim Williams

Final

Gary Anderson 8-4 Josh Rock

