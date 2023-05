Championnat des joueurs: Jonny Clayton renforce les espoirs de la finale de la Premier League avec une victoire sur Josh Rock en finale | Fléchettes Nouvelles

Jonny Clayton a triomphé du Players Championship 12 à Leicester (PDC)

Jonny Clayton a remporté un premier titre de champion des joueurs en plus de deux ans en battant Josh Rock 8-5 lors de la finale du championnat des joueurs 12 à Leicester dimanche.

Clayton a produit un trio de moyennes de plus de tonnes en route vers son deuxième titre ProTour de l’année, se fournissant le tonique parfait avant sa candidature pour une deuxième couronne Cazoo Premier League jeudi à l’O2.

Le quintuple vainqueur du titre télévisé a battu Dave Chisnall et Damon Heta respectivement en quart et en demi-finale, avant de relever le défi de Rock, qui a éliminé Michael van Gerwen dans les 16 derniers, pour remporter un cinquième titre de champion des joueurs de sa carrière.

« Josh est un acteur de classe avec un avenir énorme, donc je vais profiter de toute victoire contre lui, en particulier lors d’une finale », a déclaré Clayton, qui a également battu Rock pour remporter la finale de l’Open autrichien de fléchettes en avril.

« Je joue à nouveau bien et j’ai le sourire aux lèvres. J’espère que cela me donnera la confiance nécessaire pour remporter le trophée une deuxième fois. »

Clayton a commencé la journée avec style, avec une moyenne de 109,98 dans un blanchissage 6-0 de Karel Sedlacek, avant de passer par un dernier match décisif avec Jurjen van der Velde.

Une victoire de 6-1 sur Kim Huybrechts a été suivie d’une moyenne de 107,40 dans une victoire de 6-4 sur Pascal Rupprecht pour atteindre les huit derniers à la Morningside Arena.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Dimitri Van den Bergh a remporté sa première victoire de la saison de Premier League lors de la dernière nuit d’action régulière, alors que Jonny Clayton a obtenu la dernière place pour les barrages et Michael van Gerwen s’est blessé avant la semaine prochaine à l’O2. Dimitri Van den Bergh a remporté sa première victoire de la saison de Premier League lors de la dernière nuit d’action régulière, alors que Jonny Clayton a obtenu la dernière place pour les barrages et Michael van Gerwen s’est blessé avant la semaine prochaine à l’O2.

Après avoir éliminé la tête de série Chisnall, Clayton a obtenu une moyenne de 103,45 pour devancer Heta 6-5 avant de défier une moyenne de près de 100 de Rock en finale.

L’étoile montante Rock a pris le scalp des anciens champions du monde Van Gerwen et Gary Anderson dans les 16 et 32 ​​derniers respectivement, avec une moyenne de 105,85 dans une victoire de 6-5 sur Anderson.

Ailleurs, le champion de l’UK Open, Andrew Gilding, s’est qualifié pour les demi-finales, tandis que le représentant croate de la Coupe du monde, Boris Krcmar, a atteint son premier quart de finale de classement de l’année.

Le leader de la Premier League Gerwyn Price, l’adversaire de Clayton en demi-finale des barrages, est tombé lors des 16 dernières étapes face à Joe Cullen.

« » Je suis venu ici ce week-end pour m’entraîner pour un match précieux « , a déclaré Clayton. » Je joue contre Gerwyn Price, sans doute le meilleur joueur du monde, jeudi soir, donc j’ai besoin de m’entraîner.

« J’admets que je suis le praticien le plus paresseux à la maison, donc j’en avais besoin et ça me garde en forme pour la semaine prochaine. »