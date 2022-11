Championnat des joueurs de fléchettes: Michael van Gerwen et John Cross survivent aux frayeurs pour se qualifier pour les quarts de finale | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen célèbre après s’être qualifié pour les quarts de finale (PDC)

Michael van Gerwen et Danny Noppert s’affronteront dans un quart de finale 100% néerlandais lors de la finale du championnat des joueurs Cazoo, après que Dirk van Duijvenbode ait produit une démonstration étonnante pour assurer sa place dans les huit derniers.

Le sextuple champion Van Gerwen reste sur la bonne voie pour remporter un septième titre record en finale du championnat des joueurs après avoir traversé une autre double session marathon samedi.

Quatre sessions d’action ont été disputées sur deux étapes lors d’une autre journée bien remplie au Butlin’s Minehead Resort, le deuxième tour ayant lieu dans l’après-midi, avant que les vainqueurs ne reviennent pour les 16 derniers de la session du soir.

Van Gerwen a survécu à une frayeur pour voir Cameron Menzies dans une bagarre sens dessus dessous au deuxième tour, avant de produire une démonstration impérieuse pour vider Dimitri Van den Bergh au troisième tour.

Le triple champion du monde a réalisé une moyenne de près de 106, a décroché 10 180 et a converti 56% de ses tentatives en double pour poursuivre sa candidature pour un quatrième titre de classement télévisé en 2022.

“Je sais de quoi je suis capable. Je sais que je peux faire beaucoup plus et c’est ce en quoi je crois”, a admis Van Gerwen, qui savoure sa confrontation contre Noppert dimanche après-midi.

“Je n’ai encore rien gagné, je ne suis qu’en quart de finale. Danny est un très bon joueur, mais il n’est pas capable de gagner car il doit jouer contre moi”, a plaisanté le joueur de 33 ans.

Noppert a célébré le succès de l’Open du Royaume-Uni sur ce site en mars, et il a poursuivi son record invaincu à Minehead cette année avec des victoires sur James Wade et Matt Campbell.

Fraîchement sorti de sa victoire 6-1 sur Simon Whitlock au premier tour, Noppert a battu Wade par le même score avant de se remettre de 4-0 pour devancer Campbell lors d’une fusillade au dernier match.

Van Duijvenbode a été le troisième Néerlandais à se qualifier pour les quarts de finale de dimanche, et le finaliste des World Series Finals a réalisé la performance du tournoi lors de son incroyable victoire 10-9 contre Ryan Searle.

Van Duijvenbode et Searle ont disputé l’un des plus grands matchs vus à Minehead, Van Duijvenbode se remettant de 7-3 pour éliminer le finaliste de l’an dernier dans un match décisif.

La paire a échangé 21 maximums dans un concours captivant, mais malgré la production d’un trio de finitions sensationnelles de 121, Searle a été refusé par le Néerlandais inspiré.

Van Duijvenbode s’est écrasé en 11 180 secondes et a affiché une meilleure moyenne télévisée en carrière de 112,05 pour sceller sa progression, après avoir envoyé le champion 2018 Daryl Gurney 6-1 lors du lever de rideau de samedi.

Le Néerlandais affrontera désormais la cinquième tête de série Rob Cross pour une place en demi-finale, après que l’ancien champion du monde ait clôturé un succès convaincant 10-6 contre Martin Schindler pour se qualifier.

Plus tôt dans la journée, Cross a survécu à un match de fléchettes lors de l’avant-dernière manche de sa victoire 6-5 contre le champion 2014 Gary Anderson, retirant 288 en six fléchettes pour couler l’Écossais dans un match décisif.

Ailleurs, la deuxième tête de série, Luke Humphries, a poursuivi sa candidature pour un premier titre télévisé avec des victoires décisives sur Mike De Decker et Krzysztof Ratajski.

Le demi-finaliste du Grand Chelem de fléchettes a obtenu une moyenne de 101 lors de son succès 6-4 contre De Decker, avant de sortir un vainqueur 10-7 contre Ratajski lors d’une rencontre de haute qualité sur la scène principale.

Humphries a pris une avance de 4-0 avant que Ratajski n’égalise à six chacun, mais le joueur de 27 ans s’est rallié dans les dernières étapes pour l’emporter avec une moyenne de 104, neuf 180 et 53% en double.

“J’ai fait trois quarts de finale télévisés d’affilée, mais je veux aller plus loin ce week-end. Je sais que j’en ai la capacité”, a insisté Humphries, qui a réussi 103 et 143 tirs au but pour renverser Ratajski.

“Je n’ai pas produit mon meilleur jeu sur les scènes de télévision cette année et beaucoup de gens ont mis en doute mes capacités, mais je viens de prouver à nouveau que je suis un bon joueur de scène.”

Humphries affrontera Joe Cullen lors d’un affrontement en huitièmes de finale, après que le champion des Masters ait éliminé le débutant Scott Williams 10-7 lors d’un match nul divertissant en huitièmes de finale.

Cullen a évoqué une sublime finition top-tops 137 pour conclure la procédure contre Williams, après avoir tiré en six 180 lors de son succès 6-1 contre l’ancien finaliste Kim Huybrechts au deuxième tour.

Pendant ce temps, Jonny Clayton, finaliste de 2017, affrontera Callan Rydz en quart de finale, après avoir enregistré des victoires contre Ross Smith et Ryan Joyce au cours d’une journée bien remplie.

Clayton a refusé le champion d’Europe Smith lors d’un dernier match décisif au deuxième tour, avant de convertir des combinaisons cliniques de 90, 96, 110 et 122 pour achever une démolition 10-3 de Joyce dans les 16 derniers.

Rydz a représenté Ricardo Pietreczko au deuxième tour, avant de dévider quatre manches consécutives de 8-6 à la dérive pour compléter une impressionnante victoire de retour sur Keane Barry.

Les quarts de finale auront lieu dimanche après-midi, avant que le tournoi ne se termine par les demi-finales et la finale en soirée.

L’action de dimanche soir mettra également en vedette la finale du Championnat du monde junior de Winmau 2022, alors que la sensation nord-irlandaise Josh Rock et la star écossaise Nathan Girvan s’affronteront pour le titre convoité.