Championnat des joueurs: Adrian Lewis décroche le premier titre de classement depuis 2019 avec une victoire sur Boris Koltsov | Fléchettes Nouvelles

Adrian Lewis a décroché son premier titre depuis 2019 (Image : Lawrence Lustig/PDC)

Adrian Lewis a remporté son premier titre de classement depuis plus de trois ans en remportant dimanche le Players Championship 20 à Barnsley.

Le double champion du monde a connu un retour bienvenu dans l’enceinte des vainqueurs, battant Boris Koltsov 8-4 en finale.

Lewis a traversé une période mouvementée depuis son dernier succès au championnat des joueurs en mars 2019, abandonnant le top 32 mondial.

Cependant, il a montré sa classe avec sept victoires pour remporter le titre de 12 000 £ dimanche lors du troisième des quatre jours d’action au Barnsley Metrodome.

Cette victoire garantit la place de Lewis dans le Betfred World Matchplay, qui débutera à Blackpool samedi prochain. Le finaliste de 2013 devrait revenir pour une 18e apparition après avoir raté l’année dernière pour la première fois depuis ses débuts en 2004.

“J’ai travaillé dur pour cela, donc je suis vraiment heureux”, a-t-il déclaré. “C’était incroyable – j’ai fait une demi-finale le premier jour et cela m’a donné la confiance nécessaire pour l’activer aujourd’hui.

“C’est plus important, parce que je pensais que je ne pourrais pas faire le Matchplay – c’était difficile. Après le premier jour où je suis arrivé en demi-finale, cela enlève un peu de pression.

“J’ai bien joué hier et j’ai perdu contre Matt Campbell, puis aujourd’hui j’ai pensé ‘bon, allez, donne ce que tu as’.

“J’ai toujours confiance en moi. Si tout s’enchaîne, j’ai une grande chance – je peux perdre contre n’importe qui et je peux battre n’importe qui !”

Championnat des joueurs 20 Quarts de finale Boris Koltsov 6-4 Krzysztof Kciuk Martin Schindler 6-2 Steve Beaton Adrian Lewis 6-4 Jonny Clayton Nathan Aspinall 6-5 Jermaine Wattimena Demi finales Boris Koltsov 7-3 Martin Schindler Adrian Lewis 7-2 Nathan Aspinall Final Adrian Lewis 8-4 Boris Koltsov

Lewis a été contraint de se battre dur dans les premiers tours de la journée, battant Shaun Wilkinson dans une manche décisive avant de voir Martijn Kleermaker et Nick Fullwell par des scores de 6-4.

Il a ensuite obtenu une moyenne de plus de 102 lors d’une défaite contre Pete Burgoyne et a produit une moyenne de 99,97 en battant le champion en titre du Grand Prix du monde Jonny Clayton 6-4 en quart de finale.

Lewis s’est avéré trop fort pour Nathan Aspinall en demi-finale alors qu’il venait d’une jambe vers le bas pour gagner 7-2, avant de voir Koltsov dans le décideur.

Koltsov menait 1-0 et a également égalisé à 2-2 après que Lewis ait tiré dans des manches de 11 et 13 fléchettes, et trois manches successives pour la star de Stoke l’ont propulsé dans un avantage clé de 5-2.

Koltsov a riposté à 6-4, mais un autre 13 dards a permis à Lewis de respirer avant de conclure la victoire.

Koltsov a assuré sa place dans une première finale du ProTour avec des victoires sur Steve West, Jose Justicia, Kevin Burness, Kevin Doets, Krzysztof Kciuk et Martin Schindler dans sa meilleure performance au niveau senior.

L’as allemand Schindler a poursuivi son impressionnante 2022 avec une course vers une troisième demi-finale du championnat des joueurs, tandis qu’Aspinall a également atteint les quatre derniers dans sa tentative de remporter une deuxième victoire ProTour de l’année.

La journée a également comporté une finition à neuf fléchettes de Nathan Rafferty, bien que l’ancien finaliste du Championnat du monde junior ait perdu son match nul au premier tour contre Dave Chisnall 6-4.

La série de quatre événements du championnat des joueurs se terminera lundi avec l’événement 21, qui est le dernier tournoi avant la clôture de la qualification World Matchplay.