Championnat des jockeys de plat : William Buick porte son avance à 22 sur Tom Marquand avec le quadruple de Yarmouth | Nouvelles des courses

Sapphire Seas a joué un rôle de premier plan dans un quadruple Yarmouth pour Charlie Appleby et William Buick, assurant une victoire dominante dans les EBF Stallions John Musker Fillies’ Stakes.

L’équipe de Moulton Paddocks semble être en pleine forme avant les dernières semaines cruciales de la saison, soulignées par le succès de Grade One au Canada le week-end dernier grâce à Master Of The Seas.

Ayant déjà décroché l’or avec deux juvéniles prometteurs sur la sous-carte dans Romantic Style (6/4) et Edge Of Blue (7/2), Sapphire Seas a eu une chance de 9/2 pour terminer son quadruple dans la catégorie Listed après suivi de victoires successives par tous temps avec des débuts réussis sur gazon à Haydock.

La fille de Frankel a grimpé en classe dans sa foulée, voyageant fortement tout au long sous une Buick confiante avant de s’étendre à deux longueurs et demie de Mukaddamah.

Infinite Cosmos est ressortie avec crédit en troisième position lors de son premier départ depuis qu’elle occupait la même position dans les Musidora Stakes à York en mai, mais la favorite du 10/11, Al Asifah, a été décevante dans sa tentative de rebondir après une performance tout aussi décevante à Royal Ascot.

À propos de la gagnante, Buick a déclaré à Sky Sports Racing : « C’était une performance très intelligente. Elle a bien gagné la dernière fois à Haydock dans un handicap pour pouliches et elle a certainement progressé dans ce domaine.

Championnat des Jockeys de Plat Victoires Monte Taux de grève William Buick 112 528 21% Tom Marquand 90 575 16% Oisin Murphy 80 523 15% Rossa Ryan 75 440 17% Hollie Doyle 74 477 16%

« J’espère qu’elle continuera à s’améliorer. Je dirais que l’équipe sera ravie de ce qu’elle a vu là-bas et j’espère qu’elle sera là l’année prochaine.

« C’est une belle course, une belle course pour les pouliches. Espérons qu’elle puisse passer à de meilleures choses. »

Le quatrième vainqueur de la journée d’Appleby et Buick a été fourni par First Sight (11/2) dans le handicap de neuf stades.

Buick (112) a désormais 22 d’avance sur son plus proche rival Tom Marquand dans la course pour être couronné champion jockey lors de la Qipco British Champions Day à Ascot le 21 octobre, le tout en direct sur Sky Sports Racing.